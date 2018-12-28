Политика

РПЦ готова взять под свою юрисдикцию упраздненный Варфоломеем экзархат
РИА Новости
вчера в 16:12

Русская православная церковь готова помочь, если упраздненный Константинополем Западноевропейский экзархат русских приходов попросит о принятии под ее юрисдикцию, но пока такого обращения не было, заявил глава отдела внешних церковных связей Московского патриархата (ОВЦС МП) митрополит Волоколамский Иларион.
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