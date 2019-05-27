РМК и УГМК ждут решения по месту строительства храма в ЕкатеринбургеiReactor 04:42

с чего всё началось

После принятия окончательного решения металлургические холдинги обратятся к епархии, чтобы уточнить все детали финансирования. Напомним, ранее в Екатеринбурге прошли акции против строительства храма в городском сквере.

РМК и УГМК ждут решения по месту строительства храма в Екатеринбурге

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