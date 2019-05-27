Религия

РМК и УГМК ждут решения по месту строительства храма в ЕкатеринбургеiReactor 04:42

После принятия окончательного решения металлургические холдинги обратятся к епархии, чтобы уточнить все детали финансирования. Напомним, ранее в Екатеринбурге прошли акции против строительства храма в городском сквере.
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с чего всё началось
В заявлении
 говорится, что УГМК И РМК ждут очередного решения жителей Екатеринбурга, городских властей и Екатеринбургской епархии относительно места для возведения храма, которое «устроит и успокоит всех».
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