Религия
РМК и УГМК ждут решения по месту строительства храма в ЕкатеринбургеiReactor 04:42
После принятия окончательного решения металлургические холдинги обратятся к епархии, чтобы уточнить все детали финансирования. Напомним, ранее в Екатеринбурге прошли акции против строительства храма в городском сквере.
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с чего всё началось
В заявлении говорится, что УГМК И РМК ждут очередного решения жителей Екатеринбурга, городских властей и Екатеринбургской епархии относительно места для возведения храма, которое «устроит и успокоит всех».ТагилСити.ру03:30
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Отец Максим Миняйло: «УГМК и РМК остаются благотворителями, готовыми пожертвовать на храм»
Екатеринбург Онлайн03:29
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Обновлено в 09:06
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Общество
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