РМК и УГМК ждут решения по месту строительства храма в ЕкатеринбургеiReactor 04:42

с чего всё началось

После принятия окончательного решения металлургические холдинги обратятся к епархии, чтобы уточнить все детали финансирования. Напомним, ранее в Екатеринбурге прошли акции против строительства храма в городском сквере.

РМК и УГМК ждут решения по месту строительства храма в Екатеринбурге

Футбол Объявлены бригады арбитров на стыковые матчи за право сыграть в РПЛ Бригада арбитров во главе с Сергеем Лапочкиным из Санкт-Петербурга обслужит первый стыковый матч за право сыграть в Российской премьер-лиге (РПЛ) между самарскими "Крыльями Советов" и командой Футбольной национальной лиги (ФНЛ) "Нижний Новгород".

Происшествия В Ставрополе мужчина с ножом напал на журналистов газеты «Родина» В Ставрополе неизвестный мужчина с ножом напал на журналистов редакции газеты "Родина".

Происшествия В Киеве треснул новый стеклянный мост В Киеве треснул пешеходно-велосипедный мост, который накануне открыл мэр города Виталий Кличко.

Экономика В Москве выросли цены на полисы ОСАГО "Ингосстрах" поднял тарифы 23 мая — с 3600 руб. до 4118 руб. На аналогичную сумму с 22 мая выросли цены и у "Альфастрахования", сообщает газета "Ведомости".

Наука Ученые создали визуальную модель делящейся стволовой клетки Для создания визуальной модели делящейся стволовой клетки ученые воспользовались современным инструментом, называющимся Integrated Mitotic Stem Cell.

Происшествия Золотой Audi волейболиста «Зенита» выловили из пруда в Петербурге Автомобиль волейболиста петербургского «Зенита» Александра Волкова с пулевыми отверстиями обнаружили в пруду в Санкт-Петербурге.

Общество Полицию попросили не пускать подростков на концерты рэпера Face Уполномоченный по правам ребенка в Тюменской области Андрей Степанов обратился полицию и прокуратуру с просьбой не допускать подростков на запланированный в июне концерт рэпера Face (Ивана Дремина).

Политика Иван Приходько: с Зеленским обстрелы Донбасса усилились 20 мая во время инаугурации Зеленский заявил, что первой его задачей на посту президента Украины станет прекращение огня на Донбассе.

Гаджеты Redmi K20 в зрелищном официальном промо-ролике и на живых фото Компании Xiaomi и Redmi развернули действительно масштабную маркетинговую кампанию вокруг смартфона Redmi K20, который будет представлен на этой неделе.

Футбол Силвиньо возглавил «Лион», Жуниньо стал спортивным директором клуба Жуниньо играл за Лион с 2000 по 2009 год, проведя более 300 матчей. Ранее Лион не стал продлевать контракт с тренером Бруно Женезио.

Происшествия Украинская авиакомпания «забыла» 30 пассажиров в аэропорту Как сообщил портал «Страна.ua», часть пассажиров ехали к лайнеру в автобусе, когда самолет украинской авиакомпании МАУ уже взлетел.

Транспорт На трассе «Таврида» в Крыму начался монтаж надземных переходов Для пешеходов переходы откроют в конце следующего года Строители приступили к монтажу надземных пешеходных переходов на федеральной трассе "Таврида" в Крыму, сообщает ТАСС.

Экономика В России магазины могут обязать принимать бутылки Господин Нилов добавил, что уже подготовил необходимый законопроект, обязывающий ритейлеров принимать бутылки.

Общество Лувр закрылся из-за забастовки сотрудников Сотрудники парижского Лувра в понедельник объявили забастовку в связи с чрезмерным, по их мнению, наплывом туристов, говорится в его сообщении в твиттере.

Политика В Кремле не подтвердили отставку Суркова В Кремле не подтверждают сообщения о том, что помощник президента Владислав Сурков отправлен в отставку.

Экономика Биткоин приблизился к отметке в $9 тыс. впервые с 2017 года Курс биткоина впервые с 2017 года приблизился к отметке в $9 тыс. Об этом пишет Bloomberg 27 мая.

Политика Гитанас Науседа победил на выборах президента Литвы Экономист Гитанас Науседа победил во втором туре президентских выборов в Литве, состоявшихся в воскресенье, 26 мая.

Политика Максакова сделала заявление об убийстве Вороненкова Бывшая солистка Мариинского театра Мария Максакова попросила прощения у бывшего мужа Владимира Тюрина, которого ранее называла виновным в убийстве ее супруга Дениса Вороненкова.