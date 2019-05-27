Религия
РМК и УГМК ожидают решения о месте возведения храма в ЕкатеринбургеРИА Новости 02:22
Русская медная компания и "Уральская горно-металлургическая компания" (УГМК), являющиеся основным инвесторами строительства храма Святой Екатерины в Екатеринбурге, ожидают решения жителей, властей города и местной епархии о месте возведения храма, сообщается в пресс-релизе, размещенном на сайте РМК в понедельник.
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В УГМК и РМК прокомментировали выбор места для храма Екатерины
Московский Комсомолец Екатеринбург02:07
Отец Максим Миняйло: «УГМК и РМК остаются благотворителями, готовыми пожертвовать на храм»
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