РМК и УГМК ожидают решения о месте возведения храма в ЕкатеринбургеРИА Новости 02:22

с чего всё началось

Русская медная компания и "Уральская горно-металлургическая компания" (УГМК), являющиеся основным инвесторами строительства храма Святой Екатерины в Екатеринбурге, ожидают решения жителей, властей города и местной епархии о месте возведения храма, сообщается в пресс-релизе, размещенном на сайте РМК в понедельник.

РМК и УГМК ожидают решения о месте возведения храма в Екатеринбурге

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