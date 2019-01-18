Футбол

RMC: Паредес договорился о личном контракте с «ПСЖ»Бомбардир.ру 11:30

Ранее сообщалось, что «ПСЖ» сделал конкретное предложение «Зениту» о покупке полузащитника Леандро Паредеса. Парижане, по информации RMC, уже согласовали личный контракт с аргентинцем. Соглашение будет рассчитано на четыре с половиной года.
Читать в источнике

Подробнее о событии

«ПСЖ» предложил «Зениту» 35 млн евро за Паредеса

Газета.Ru13:49

Источник: хавбек «Зенита» Паредес договорился с «ПСЖ» по условиям контракта

Чемпионат11:03

СМИ: Передес договорился с «ПСЖ» о контракте на 4,5 года

Советский спорт11:20

СМИ: «ПСЖ» договорился о контракте с Паредесом на 4,5 года

РИА Новости12:15

Паредес перейдет из «Зенита» в «ПСЖ», если французы увеличат сумму трансфера на 2-3 миллиона евро

Спорт-Экспресс12:39

Паредес согласовал условия контракта с «ПСЖ», «Зенит» требует 50 миллионов евро

Sport24.ru10:46

Паредес в ПСЖ вместо «Челси»: о чем именно сообщают французские СМИ

Спорт день за днем12:34
Показать все источники
Автоматически обработано 7195 источников, обновлено в 20:35, Ашберн
Происшествия

Спасатели нашли тело летчика разбившегося Су-34

Обновлено в 13:23
Авто

Представлен обновлённый Ford Mondeo

Обновлено в 10:21
Политика

Россиянина Жукова экстрадировали из Болгарии в США

Гражданин РФ Жуков экстрадирован из Болгарии в США, сотрудники консульства РФ в Нью-Йорке посетят его в ближайшее время, сообщило посольство РФ в США.
Обновлено в 19:01
Культура

Скончался известный телеведущий Виктор Мочалов

Знаменитый ведущий телеканала «2х2» Виктор Мочалов, который был известен как Виктор Владимирович, скончался.
Обновлено в 16:16
Авто

Для УАЗ «Патриот» озвучены новые опции

Обновлено в 09:52
Культура

Ушел из жизни сатирик и фельетонист Семен Лившин

Ушел из жизни советский сатирик, кавээнщик и фельетонист Семен Лившин.
Обновлено в 15:42
Наука

Ученые раскрыли одну из причин ожирения

Ученые из Кембриджского университета и детской больницы Лос-Анджелеса (США) пришли к выводу, что белковые молекулы семафорины, присутствующие в большом количестве в развивающемся у плода гипоталамусе, влияют на набор веса.
Обновлено в 07:08
Космос

Ученые предложили отправить аппарат для изучения Марса и Фобоса

Российские ученые из НПО Лавочкина предложили отправить космический аппарат для исследования Марса и его спутника Фобоса.
Обновлено в 01:53
Авто

Nissan представил седан Altima на гусеницах

Компания Nissan оснастила полноприводный седан Altima гусеницами шириной в 38 см. Свою разработку специалисты представят в Канаде на предстоящем автосалоне в Монреале, сообщает издание «Car.Ru».
Обновлено в 06:52
Происшествия

Взрыв прогремел в православном соборе УПЦ МП в украинских Сумах

Обновлено в 15:59
Происшествия

В Уфе уволили дознавательницу, заявившую о групповом изнасиловании

Обновлено в 09:52
Авто

Tesla планирует сократить число сотрудников на 7%

Компания Tesla намерена сократить численность постоянных сотрудников компании, сохранив "критически важных" работников.
Обновлено в 07:13
Религия

В Риге отменили крещенские купания

Чин Великого освящения реки Даугавы в праздник Крещения Господня состоится 19 января в 13.00, однако ради безопасности людей в связи с форс-мажорными обстоятельствами Крещенские в Риге решили отменить.
Обновлено в 16:08
Авто

Renault планирует продавать автомобили в России через Интернет

Обновлено в 10:33
Космос

Ученые предупредили об угрозе столкновения Земли с астероидом

Обновлено в 02:05
Космос

В Роскосмосе предложили создать систему спутников «Государево око»

Обновлено в 10:43
Армия и оружие

Закончены предварительные испытания модернизированного Ми-26

Согласно имеющейся информации, был успешно закончен предварительный этап испытаний Ми-26Т2В.
Обновлено в 19:36
Космос

Найден дефект в двигателях «Ангары-А5»

Двигатели ракеты «Ангара-А5» РД-191 способны привести к серьезной поломке на старте, сообщает «НПО Энергомаш» (.pdf).
Обновлено в 01:21
Общество

Адвокат Хаски пожаловался в ЕСПЧ на арест рэпера в Краснодаре

Обновлено в 05:53
Общество

Опубликовано новое видео о «шикарной жизни» Цеповяза в колонии

Обновлено в 12:19
Технологии

Эксперт рассказал, как защититься от утечки данных в Сеть

В четверг издание Wired написало, что неизвестные хакеры обнародовали личные данные интернет-пользователей, в частности, порядка 773 миллионов адресов электронной почты и более 21 миллиона паролей.
Обновлено в 05:49
Авто

Volvo заменит V40 купе-кроссовером

Компания Volvo в ближайшие три года заменит модель V40 новым купе-кроссовером, сообщает Autocar.
Обновлено вчера в 10:54
Происшествия

Власти оплатят аренду квартир пострадавшим при взрыве в Шахтах

Обновлено в 19:35
Общество

В Мурманске отделения «Почты России» приостановили продажу пива

"Реализация слабоалкогольных напитков в почтовых отделениях в Мурманске приостановлена на неопределенный срок", — сказала Голушкова.
Обновлено в 09:18
Общество

Патриарх Кирилл стал почетным профессором РАН

Обновлено в 07:38
Гаджеты

Опубликовано рендерное видео смартфона LG G8 ThinQ

В целом LG G8 получит фирменный дизайн, в котором выполнены и другие смартфоны компании.
Обновлено в 05:53
Единоборства

Макгрегор нацелился на чемпионский пояс UFC

Конор Макгрегор высоко оценил новый дизайн чемпионского пояса UFC.
Обновлено в 14:17
Культура

Мультик «Маша и Медведь» попал в Книгу рекордов Гиннесса

Эпизод российского анимационного сериала "Маша и Медведь" под названием "Маша плюс каша" попал в Книгу рекордов Гиннесса как самый просматриваемый анимационный ролик на YouTube.
Обновлено в 05:55
Авто

В России отзывают сотни автомобилей Porsche Panamera

Обновлено в 10:46
Экономика

Глава «Почты России» уточнил стоимость своей квартиры

Приобретенная главой "Почты России" Николаем Подгузовым квартира на самом деле стоит менее 100 миллионов рублей, а не миллиард, как сообщалось ранее в СМИ.
Обновлено в 13:44
ещё по теме
Леандро Паредес
Аргентинский футболист
Аргентинский футболист, полузащитник российского клуба «Зенит».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное