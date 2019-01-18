Футбол
RMC: Паредес договорился о личном контракте с «ПСЖ»Бомбардир.ру 11:30
Ранее сообщалось, что «ПСЖ» сделал конкретное предложение «Зениту» о покупке полузащитника Леандро Паредеса. Парижане, по информации RMC, уже согласовали личный контракт с аргентинцем. Соглашение будет рассчитано на четыре с половиной года.
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