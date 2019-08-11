Политика

РКН потребовал от Google не рекламировать незаконные акции в YouTubeВести.Ru 08:50

В воскресенье Роскомнадзор потребовал от Google прекратить практику рекламы несанкционированных массовых мероприятий на видеохостинге YouTube.
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с чего всё началось
Роскомнадзор потребовал от Google запретить рекламировать на YouTube «несанкционированные (незаконные) массовые мероприятия», сообщается
 на сайте ведомства.
Медиазона08:07

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Роскомнадзор потребовал запретить рекламу незаконных акций на YouTube

РИА Новости10:20

Роскомнадзор потребовал прекратить рекламу незаконных акций на YouTube

РБК08:52

Роскомнадзор обвинил Google в использовании Youtube для рекламы незаконных митингов

Эхо Москвы13:01

Роскомнадзор потребовал от Google запретить рекламировать «незаконные массовые мероприятия» на YouTube

Медиазона08:07

Роскомнадзор потребовал от Google прекратить рекламировать незаконные митинги

Интерфакс08:06

РКН потребовал от Google запретить рекламу несогласованных митингов на YouTube

Znak.com07:57

Роскомнадзор требует от Google запретить рекламу незаконных акций в YouTube

ТАСС08:39
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Происшествия

На крестившего ребенка в Гатчине священника подали заявление в полицию

Обновлено в 11:43
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Toyota разработала систему, предотвращающую случайное нажатие на газ

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В Австрии предложили воссоздать распавшуюся коалицию в правительстве

АПС решила выйти из правительства после того, как канцлер Себастьян Курц объявил об отставке министра внутренних дел Херберта Кикла из-за скандала с видеозаписью с участием вице-канцлера и лидера АПС Хайнца-Кристиана Штрахе.
Обновлено в 13:05
Футбол

ЦСКА и «Сочи» сыграли вничью в матче РПЛ

Футболисты московского ЦСКА сыграли вничью с «Сочи» в матче пятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Обновлено в 13:59
Волейбол

Российские волейболисты завоевали путёвку на ОИ-2020

Обновлено в 14:06
Футбол

Глушаков выйдет в стартовом составе «Ахмата» на игру против «Спартака»

Обновлено в 13:49
Религия

Мусульмане отмечают праздник Курбан-байрам

Мусульмане отмечают Курбан-байрам. К единственной соборной мечети Ростова верующие начали приходить еще ночью.
Обновлено в 03:33
Общество

Ситуацию дворника с долгом в 2 млрд рублей проконтролирует омбудсмен

Уполномоченный по правам человека в Московской области Екатерина Семенова проследит за ситуацией с дворником из Воскресенска, которая должна около двух млрд рублей.
Обновлено в 11:33
Происшествия

Жертву полицейского насилия 10 августа разыскивают в Москве

Напомним, после предыдущей акции протеста 3 августа сообщалось, что самой серьёзной травмой среди представителей протестующих и сил правопорядка был вывих руки у сотрудника Росгвардии, однако вскоре стало известно, что полиция разыскивает росгвардейца, который избил несовершеннолетнего задержанного.
Обновлено в 08:53
Происшествия

Погибших сотрудников ядерного центра в Сарове представят к госнаградам

Обновлено в 13:24
Общество

Около 50 тысяч человек приняли участие в митинге на проспекте Сахарова

По данным организации «Белый счетчик», которая вела подсчет на входных рамках проверки 10 августа, в митинге на проспекте Сахарова приняли участие 49,9 тысяч человек.
Обновлено вчера в 10:14
Авто

Назван топ-3 военных автомобиля, ушедших на гражданку

Экперты издания Военное дело составили ТОП-3 автомобилей, который создавались для нужд военных, однако после получили гражданские версии.
Обновлено в 11:07
Общество

«Миссис Россия 2019» прокомментировала свою победу в конкурсе

Екатерина Нишанова из Геленджика, победившая в конкурсе "Миссис Россия 2019", прокомментировала свою победу, выразив слова благодарности тем, кто помог занять ей первое место.
Обновлено в 11:17
Общество

Штормовое предупреждение объявили в Приморском крае из-за тайфуна

Штормовое предупреждение объявлено в Приморском крае 11 и 12 августа из-за активного атмосферного фронта и косвенного влияния тайфуна «Лекима».
Обновлено в 11:58
Армия и оружие

Появилось видео демонстрации ракетного комплекса «Кинжал»

Обновлено вчера в 16:15
Армия и оружие

NI о морской войне с Россией: силы США будут уничтожены в первые часы

Угрозу войны между Россией и США, поводом к которой может послужить, например, потопление американского корабля после случайного подрыва на мине, оставшейся в Черном море со времен Второй мировой, оценил профессор-исследователь Института морских исследований Китая в Военно-морском колледже США в Ньюпорте Лайл Голдстин.
Обновлено в 06:27
Армия и оружие

КНДР провела ракетные испытания под руководством Ким Чен Ына

Северная Корея провела успешные испытания нового вооружения под руководством лидера республики Ким Чен Ына.
Обновлено в 12:08
Происшествия

Пять человек погибли в ДТП в Подмосковье

На 159 км Рижского шоссе в Подмосковье, в городском округе Шаховская случилось ДТП, в котором погибли пять человек.
Обновлено в 13:37
Шоу-бизнес

Майли Сайрус и Лиам Хемсворт заявили о расставании

Певица Майли Сайрус и актер Лиам Хемсворт объявили о разводе.
Обновлено в 02:22
Финансы

Россия обгонит Саудовскую Аравию по золотовалютным резервам

Впервые за последние восемь лет Россия по объему международных резервов может обогнать Саудовскую Аравию, отмечает Bloomberg.
Обновлено в 13:18
Политика

Совфед обвинил зарубежные силы в манипулировании митингующими в Москве

Обновлено в 08:00
Экономика

Bloomberg назвал самые богатые семьи мира

Общее состояние 25 самых богатых семей мира агентство оценило в $1,4 трлн.
Обновлено вчера в 12:55
Армия и оружие

В США оценили российский бомбардировщик «шестого поколения» ПАК ДА

Американское издание The National Interest оценило перспективный авиационный комплекс дальней авиации (ПАК ДА), отметив, что он станет бомбардировщиком шестого поколения.
Обновлено в 14:16
Происшествия

Суд не стал арестовывать Васильева по делу о беспорядках в Москве

Басманный суд Москвы решил вернуть следствию ходатайство об аресте фигуранта дела о массовых беспорядках в Москве 27 июля — режиссёра телеканала «Доктор» Дмитрия Васильева.
Обновлено в 06:29
Авто

Премиальный внедорожник на базе Toyota Crown ставит рекорды продаж

Напомним, модель создана на базе "четырехдверки" Toyota Crown предыдущего поколения. Hongqi HS7 появился в автосалонах только 12 июля.
Обновлено вчера в 14:11
Футбол

«Манчестер Юнайтед» разгромил «Челси» в первом туре АПЛ

"Манчестер Юнайтед" на домашней арене победил "Челси" со счетом 4:0 в рамках первого тура Английской премьер-лиги.
Обновлено в 13:28
Политика

В МИД Украины выразили протест в связи с поездкой Путина в Крым

Министерство иностранных дел (МИД) Украины выразило решительный протест в связи с поездкой президента России Владимира Путина в Крым.
Обновлено в 02:57
Экономика

Торговая война США и Китая превратила шахматное поле в минное

Слово "война" уже безальтернативно используется для описания торговых отношений США и Китая.
Обновлено в 14:10
Политика

В Раде посоветовали Зеленскому придерживаться нейтралитета

Депутат Верховной рады Украины Александр Онищенко в интервью телеканалу «112 Украина» заявил, что украинскому президенту Владимиру Зеленскому необходимо придерживаться нейтралитета между Россией и США.
Обновлено в 04:43
Авто

В Спа и Монце двигатель Ferrari станет мощнее на 20 лошадиных сил

Топливо Petronas добавило 18 л.с. двигателю Mercedes Поскольку этот двигатель на машинах Себастьяна Феттеля и Шарля Леклера входит в число разрешённых трёх моторов на сезон, штрафов на стартовой решётке в Спа Ferrari не получит.
Обновлено в 05:11
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