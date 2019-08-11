с чего всё началось

В воскресенье Роскомнадзор потребовал от Google прекратить практику рекламы несанкционированных массовых мероприятий на видеохостинге YouTube.

РКН потребовал от Google не рекламировать незаконные акции в YouTube

Политика В Австрии предложили воссоздать распавшуюся коалицию в правительстве АПС решила выйти из правительства после того, как канцлер Себастьян Курц объявил об отставке министра внутренних дел Херберта Кикла из-за скандала с видеозаписью с участием вице-канцлера и лидера АПС Хайнца-Кристиана Штрахе.

Футбол ЦСКА и «Сочи» сыграли вничью в матче РПЛ Футболисты московского ЦСКА сыграли вничью с «Сочи» в матче пятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Религия Мусульмане отмечают праздник Курбан-байрам Мусульмане отмечают Курбан-байрам. К единственной соборной мечети Ростова верующие начали приходить еще ночью.

Общество Ситуацию дворника с долгом в 2 млрд рублей проконтролирует омбудсмен Уполномоченный по правам человека в Московской области Екатерина Семенова проследит за ситуацией с дворником из Воскресенска, которая должна около двух млрд рублей.

Происшествия Жертву полицейского насилия 10 августа разыскивают в Москве Напомним, после предыдущей акции протеста 3 августа сообщалось, что самой серьёзной травмой среди представителей протестующих и сил правопорядка был вывих руки у сотрудника Росгвардии, однако вскоре стало известно, что полиция разыскивает росгвардейца, который избил несовершеннолетнего задержанного.

Общество Около 50 тысяч человек приняли участие в митинге на проспекте Сахарова По данным организации «Белый счетчик», которая вела подсчет на входных рамках проверки 10 августа, в митинге на проспекте Сахарова приняли участие 49,9 тысяч человек.

Авто Назван топ-3 военных автомобиля, ушедших на гражданку Экперты издания Военное дело составили ТОП-3 автомобилей, который создавались для нужд военных, однако после получили гражданские версии.

Общество «Миссис Россия 2019» прокомментировала свою победу в конкурсе Екатерина Нишанова из Геленджика, победившая в конкурсе "Миссис Россия 2019", прокомментировала свою победу, выразив слова благодарности тем, кто помог занять ей первое место.

Общество Штормовое предупреждение объявили в Приморском крае из-за тайфуна Штормовое предупреждение объявлено в Приморском крае 11 и 12 августа из-за активного атмосферного фронта и косвенного влияния тайфуна «Лекима».

Армия и оружие NI о морской войне с Россией: силы США будут уничтожены в первые часы Угрозу войны между Россией и США, поводом к которой может послужить, например, потопление американского корабля после случайного подрыва на мине, оставшейся в Черном море со времен Второй мировой, оценил профессор-исследователь Института морских исследований Китая в Военно-морском колледже США в Ньюпорте Лайл Голдстин.

Армия и оружие КНДР провела ракетные испытания под руководством Ким Чен Ына Северная Корея провела успешные испытания нового вооружения под руководством лидера республики Ким Чен Ына.

Происшествия Пять человек погибли в ДТП в Подмосковье На 159 км Рижского шоссе в Подмосковье, в городском округе Шаховская случилось ДТП, в котором погибли пять человек.

Шоу-бизнес Майли Сайрус и Лиам Хемсворт заявили о расставании Певица Майли Сайрус и актер Лиам Хемсворт объявили о разводе.

Финансы Россия обгонит Саудовскую Аравию по золотовалютным резервам Впервые за последние восемь лет Россия по объему международных резервов может обогнать Саудовскую Аравию, отмечает Bloomberg.

Экономика Bloomberg назвал самые богатые семьи мира Общее состояние 25 самых богатых семей мира агентство оценило в $1,4 трлн.

Армия и оружие В США оценили российский бомбардировщик «шестого поколения» ПАК ДА Американское издание The National Interest оценило перспективный авиационный комплекс дальней авиации (ПАК ДА), отметив, что он станет бомбардировщиком шестого поколения.

Происшествия Суд не стал арестовывать Васильева по делу о беспорядках в Москве Басманный суд Москвы решил вернуть следствию ходатайство об аресте фигуранта дела о массовых беспорядках в Москве 27 июля — режиссёра телеканала «Доктор» Дмитрия Васильева.

Авто Премиальный внедорожник на базе Toyota Crown ставит рекорды продаж Напомним, модель создана на базе "четырехдверки" Toyota Crown предыдущего поколения. Hongqi HS7 появился в автосалонах только 12 июля.

Футбол «Манчестер Юнайтед» разгромил «Челси» в первом туре АПЛ "Манчестер Юнайтед" на домашней арене победил "Челси" со счетом 4:0 в рамках первого тура Английской премьер-лиги.

Политика В МИД Украины выразили протест в связи с поездкой Путина в Крым Министерство иностранных дел (МИД) Украины выразило решительный протест в связи с поездкой президента России Владимира Путина в Крым.

Экономика Торговая война США и Китая превратила шахматное поле в минное Слово "война" уже безальтернативно используется для описания торговых отношений США и Китая.

Политика В Раде посоветовали Зеленскому придерживаться нейтралитета Депутат Верховной рады Украины Александр Онищенко в интервью телеканалу «112 Украина» заявил, что украинскому президенту Владимиру Зеленскому необходимо придерживаться нейтралитета между Россией и США.