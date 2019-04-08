Политика

Владимир Путин поприветствовал участников Арктического форумаПятый канал вчера в 03:40

Российский президент считает, что только совместными усилиями можно превратить Арктику в территорию мира. Президент России Владимир Путин поприветствовал участников и гостей пятого Международного арктического форума «Арктика — территория диалога».
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Владимир Путин
Россия неизменно стремится укреплять взаимодействие с государствами Арктического региона.
— Владимир ПутинТАСС вчера в 02:29

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Путин поприветствовал участников и гостей международного арктического форума в Петербурге

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Путин назвал поправившего его переводчика «бандитом»

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Reuters: Венесуэла продолжает распродавать свое золото

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Армия и оружие

Обнаружены обломки пропавшего в Японии истребителя F-35A

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Общество

Правозащитники зафиксировали рекордно низкое число смертных казней

Amnesty International зафиксировала снижение смертных казней в прошлом году на 31%, следует из доклада международной правозащитной организации.
Обновлено в 20:43
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Пентагон заключил крупные контракты на строительство стены с Мексикой

Американское оборонное ведомство заключило контракты с двумя компаниями почти на миллиард долларов на строительство стены на границе США и Мексики.
Обновлено в 22:06
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Кроссовер Toyota Highlander четвертого поколения дебютирует 17 апреля на международном автосалоне в Нью-Йорке.
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Экс-мэра Владивостока Пушкарева приговорили к 15 годам колонии

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Раскрыты имена приглашенных на 70-летие Аллы Пугачевой Стало известно, кого Примадонна пригласит на юбилей.
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СМИ сообщили о госпитализации Далай-ламы

Тибетский духовный лидер Далай-лама XIV госпитализирован в больницу в индийском Нью-Дели, у него диагностировали инфекцию органов грудной клетки, передает агентство Рейтер со ссылкой на личного секретаря Далай-ламы.
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В Госдуме предложили запретить перевозить большое количество сигарет

Группа депутатов внесла в Госдуму законопроект, устанавливающий максимальный объем табачной продукции, который может перевозить россиянин по территории страны.
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Сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Приморскому краю и регионального управления МВД задержали троих жителей Приморья, которые пытались продать 15 кг ртути за границу.
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Экс-арбитр АПЛ: Салах должен был быть наказан красной карточкой

Бывший арбитр Английской Премьер-лиги Фил Дауд рассказал, что, по его мнению, нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах должен был быть удален во время первого матча 1/4 финала Лиги чемпионов с «Порту» (2:0). На 85-й минуте египтянин в штрафной «Порту» выставил прямую ногу против защитника «драконов» Данилу.
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Глава Европейского совета Дональд Туск предложил членам организации обсудить запрос британского премьер-министра Терезы Мэй об отсрочке брексита.
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Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев, обвиняемые в хулиганстве и нанесении побоев, частично признали свою вину на заседании в Пресненском суде Москвы.
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Премьер-министр Дмитрий Медведев критически оценил уровень переработки твердых бытовых отходов (ТБО) в стране и призвал стремиться к достижению европейских стандартов.
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СК возбудил дело после наезда Mercedes на курсанта МЧС в Воронеже

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