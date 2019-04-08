Владимир Путин поприветствовал участников Арктического форумаПятый канал вчера в 03:40

Российский президент считает, что только совместными усилиями можно превратить Арктику в территорию мира. Президент России Владимир Путин поприветствовал участников и гостей пятого Международного арктического форума «Арктика — территория диалога».

Политика Путин назвал поправившего его переводчика «бандитом» Президент России Владимир Путин пошутил над переводчиком, который заменил слово в его высказывании, во время встречи с премьер-министром Швеции Стефаном Левеном.

Армия и оружие В Минобороны РФ оценили перспективы продления СНВ-3 Действие Договора СНВ-3 был подписан в 2010 году и завершится в 2021 году.

Авто Volkswagen тестирует «заряженный» кроссовер Tiguan R Например, западный автопортал Motor1 предполагает, что «заряженный» Tiguan получит двухлитровый турбодвигатель с отдачей больше, чем у нового T-Roc R, у которого под капотом 300 лошадиных сил.

Экономика Россия перестала привлекать трудовых мигрантов В 2018 году в Россию прибыло наименьшее число мигрантов со времен распада СССР.

Экономика Reuters: Венесуэла продолжает распродавать свое золото Из хранилищ Венесуэлы вывезены 8 т золота, их планируется продать за границу, сообщает Reuters со ссылкой на источники в правительстве латиноамериканской страны.

Политика ФСБ задержала члена «Правого сектора» по фамилии Пирожок В Московском регионе сотрудники ФСБ совместно с МВД задержали члена украинской националистической организации «Правый сектор»* по фамилии Пирожок.

Общество Правозащитники зафиксировали рекордно низкое число смертных казней Amnesty International зафиксировала снижение смертных казней в прошлом году на 31%, следует из доклада международной правозащитной организации.

Политика Пентагон заключил крупные контракты на строительство стены с Мексикой Американское оборонное ведомство заключило контракты с двумя компаниями почти на миллиард долларов на строительство стены на границе США и Мексики.

Авто Toyota опубликовала тизер нового поколения Highlander Кроссовер Toyota Highlander четвертого поколения дебютирует 17 апреля на международном автосалоне в Нью-Йорке.

Происшествия Криминального авторитета Таро арестовали сразу после выхода из колонии Суд в Оренбуржье арестовал криминального авторитета Тариэла Мулухова прямо у выхода из колонии, где он провел последние 10 лет.

Хоккей «Калгари» заключил контракт с голкипером Артёмом Загидулиным В плей-офф на счету вратаря 92,8% бросков при коэффициенте надёжности 1,7. Действующий контракт игрока с уральским клубом истекает 30 апреля 2019 года.

Шоу-бизнес Раскрыты имена приглашенных на 70-летие Аллы Пугачевой Раскрыты имена приглашенных на 70-летие Аллы Пугачевой Стало известно, кого Примадонна пригласит на юбилей.

Происшествия СМИ сообщили о госпитализации Далай-ламы Тибетский духовный лидер Далай-лама XIV госпитализирован в больницу в индийском Нью-Дели, у него диагностировали инфекцию органов грудной клетки, передает агентство Рейтер со ссылкой на личного секретаря Далай-ламы.

Общество В Госдуме предложили запретить перевозить большое количество сигарет Группа депутатов внесла в Госдуму законопроект, устанавливающий максимальный объем табачной продукции, который может перевозить россиянин по территории страны.

Происшествия Полицейские и пограничники в Приморье пресекли продажу 15 кг ртути Сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Приморскому краю и регионального управления МВД задержали троих жителей Приморья, которые пытались продать 15 кг ртути за границу.

Футбол Экс-арбитр АПЛ: Салах должен был быть наказан красной карточкой Бывший арбитр Английской Премьер-лиги Фил Дауд рассказал, что, по его мнению, нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах должен был быть удален во время первого матча 1/4 финала Лиги чемпионов с «Порту» (2:0). На 85-й минуте египтянин в штрафной «Порту» выставил прямую ногу против защитника «драконов» Данилу.

Политика Туск предложил членам Евросовета обсудить отсрочку брексита Глава Европейского совета Дональд Туск предложил членам организации обсудить запрос британского премьер-министра Терезы Мэй об отсрочке брексита.

Происшествия В суде Мамаев и Кокорин частично признали вину Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев, обвиняемые в хулиганстве и нанесении побоев, частично признали свою вину на заседании в Пресненском суде Москвы.

Общество Сеть супермаркетов в Британии обвинили в расизме из-за шоколадных утят Одна из посетительниц сети британских супермаркетов Waitrose обнаружила на полках магазина набор шоколадных утят и обвинила руководство сети магазинов в расизме, передает телеканал Sky News.

Экономика Медведев раскритиковал качество переработки мусора в России Премьер-министр Дмитрий Медведев критически оценил уровень переработки твердых бытовых отходов (ТБО) в стране и призвал стремиться к достижению европейских стандартов.