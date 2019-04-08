Политика
Владимир Путин поприветствовал участников Арктического форумаПятый канал вчера в 03:40
Российский президент считает, что только совместными усилиями можно превратить Арктику в территорию мира. Президент России Владимир Путин поприветствовал участников и гостей пятого Международного арктического форума «Арктика — территория диалога».
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Россия неизменно стремится укреплять взаимодействие с государствами Арктического региона.
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Владимир Путин направил приветствие участникам форума «Арктика - территория диалога»
Петербургский дневниквчера в 03:27
Владимир Путин приветствовал участников V Международного Арктического форума
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