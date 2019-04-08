РИА Новости выпустило спецленту к международному арктическому форумуРИА Новости вчера в 03:31

Информационное агентство РИА Новости медиагруппы "Россия сегодня" запустило специальную информационную ленту для участников V Международного арктического форума "Арктика – территория диалога" и тех, кто хочет быть в курсе происходящих на нем событий.

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Политика Путин осадил «вытаскивавшего из него клещами ответ» журналиста Президент России Владимир Путин резко отреагировал на вопросы старшего редактора агентства Bloomberg Джона Фрайера (John Fraher) во время пленарного заседания Арктического форума в Петербурге.

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Общество Burger King удалил рекламный ролик из-за скандала в соцсетях Компания Burger King прекратила демонстрацию в Новой Зеландии рекламного ролика, который вызвал недовольство среди пользователей соцсетей в Китае.

Происшествия В Германии завершили анализ ДНК тел погибших в ходе авиакатастрофы Анализ ДНК тел погибших при авиакатастрофе в ФРГ завершен, гибель совладелицы S7 подтверждена, заявили РИА Новости в прокуратуре Дармштадта.

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