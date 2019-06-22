«РИА Новости» узнали детали о записке, за потерю которой Путину было стыдноВедомости 13:11

Путин добавил, что ему и сейчас стыдно, поэтому все, что до него доходит, попадает в руки, он старается "отработать по полной". Как рассказали РИА Новости местные журналисты, освещавшие те события, эта история произошла во время рабочей поездки президента в Сыктывкар в сентябре 2010 года.

с чего всё началось

Историю о потерянной записке президент Владимир Путин рассказал во время прямой линии 20 июня, отвечая на вопрос ведущих о том, бывает ли ему стыдно. Признав, что бывает, Путин вспомнил, как в одном из регионов к нему подошла пожилая женщина, упала на колени и передала записку с просьбой.

«РИА Новости» узнали детали о записке, за потерю которой Путину было стыдно

Происшествия Бастрыкин поручил СК взять на контроль дело журналиста из Иванова Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил ГСУ СК по Москве взять на контроль ход расследования уголовного дела по факту превышения должностных полномочий полицейских в отношении ивановского журналиста Андрея Евгеньева и московского студента Никиты Михеенко.

Игры Steam распродаёт Mortal Kombat 11 и Tomb Raider с большими скидками Сервис дистрибуции игр Steam объявил о начале очередной акции: со скидками до 85% распродаются игры серий Mortal Kombat (в том числе последняя часть), Injustice, Tomb Raider и многих других.

Политика В Тбилиси началась новая протестная акция У здания парламента Грузии в Тбилиси началась новая протестная акция.

Происшествия В Екатеринбурге загорелся цех лакокрасочных материалов Цех лакокрасочных материалов загорелся в Екатеринбурге, площадь пожара составляет 600 квадратных метров, сообщает в субботу региональное управление МЧС.

Происшествия МВД Грузии возбудило дело из-за нападения на журналистов «России 24» Министерство внутренних дел Грузии возбудило уголовное дело по факту нападения на съёмочную группу телеканала «Россия 24» в Тбилиси.

Политика Жителям России запретили летать в Грузию Как сообщают РИА Новости, указ о запрете авиарейсов в Грузию для российских перевозчиков подписал накануне президент страны Владимир Путин.

Общество В Калужской области проходит всероссийская акция «Горсть Памяти» С братского захоронения на воинском кладбище в калужском городе Кондрово, как и с 17 других, расположенных на территории Дзержинского района, будет взята земля в рамках акции "Горсть Памяти" Напомним, в период подготовки к празднованию 75-летия Победы Министерство обороны России выступило с инициативой провести 22 июня 2019 года Всероссийскую военно-патриотическую акцию "Горсть Памяти".

Политика В Грузии ответили на ультиматум Кадырова про «200 км до Тбилиси» Рамзан Кадыров заявил, что обеспокоен событиями, которые в настоящее время происходят в Грузии и напомнил грузинам, что "до Тбилиси всего 200 км".

Хоккей «Нэшвилл» обменял Суббана в «Нью-Джерси» «Нэшвилл» обменял защитника Пи-Кея Суббана в «Нью-Джерси». В обратном направлении последовали защитники Стив Сантини и Джереми Дэвис.

Политика Бутиной сократили тюремный срок Осужденной в США Марии Бутиной сократили тюремный срок на 10 дней.

Футбол «Торпедо» разгромило старейший клуб мира Футболисты московского "Торпедо" в товарищеском матче с крупным счетом победили старейший клуб мира английский "Шеффилд".

Единоборства Валуев рассказал о борьбе с опухолью мозга Депутат Государственной думы РФ и бывший чемпион мира по боксу в супертяжелом весе Николай Валуев рассказал, что дважды ложился на операционный стол для удаления опухоли в головном мозге и ежемесячно проходит терапию с целью лечения заболевания.

Политика Симоньян ответила грузинскому президенту на негативное высказывание в адрес России Президент Грузии Саломе Зурабишвили выступила с заявлением, что интерес во внутреннем противостоянии на территории кавказского государства якобы проявляет Москва.

Происшествия В США семь человек погибли в крупном ДТП с мотоциклами Семь человек погибли, трое пострадали в результате столкновения мотоциклов и пикапа в штате Нью-Гэмпшир на северо-востоке США, сообщает газета New Hampshire Union Leader со ссылкой на полицию.

Шоу-бизнес Алена Шишкова рассказала об отношениях с Анастасией Решетовой Бывшая возлюбленная рэпера Тимати, Алена Шишкова, которая родила ему дочь, приподняла завесу тайны над отношениями с его нынешней пассией – Анастасией Решетовой.

Хоккей Петр Кочетков стал вторым вратарем, выбранным на драфте НХЛ-2019 Лучший вратарь МЧМ-2019, бронзовый призер турнира россиянин Петр Кочетков выбран «Каролиной Харрикейнз» во втором раунде драфте НХЛ под общим 36-м номером.

Политика Сборщиков подписей в поддержку Любови Соболь в Москве облили фекалиями Ранее зампред Общественной палаты столицы и главный редактор «Эха Москвы» Алексей Венедиктов попросил московскую полицию защитить сборщиков подписей.

Происшествия В Пензенской области три человека погибли в массовом ДТП Как уточнили ТАСС в региональном управлении ГИБДД, в результате ДТП погибли три человека, еще двое пострадали.

Политика Грузинский банкир пообещал оплатить чартеры для украинских туристов Основатель грузинского «Ти-Би-Си Банка» Мамука Хазарадзе пообещал профинансировать 10 чартерных рейсов авиакомпании Georgian Airlines для украинских туристов, путешествующих из Киева в Тбилиси.