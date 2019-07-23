Секретные тюрьмы СБУ и украинских добровольческих батальонов работали не только в Мариуполе, но и по всей линии соприкосновения в Донбассе, а также в других городах Украины, среди которых - Харьков, Краматорск, Красноармейск, об этом заявили РИА Новости бывшие заключенные и подтвердили экс-сотрудник МВД Украины, Мониторинговая миссия ООН по правам человека на Украине и Amnesty International.

с чего всё началось

В марте экс-сотрудник СБУ Василий Прозоров заявил, что на востоке Украины действовали тайный тюрьмы, одна из которых располагалась на мариупольском аэродроме. Он утверждал, что заключенных там пытали, летом и осенью 2014 года там содержались 300 человек, по меньшей мере двое из которых умерли.

«РИА Новости» сообщило о тайных тюрьмах СБУ в ряде городов Украины

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