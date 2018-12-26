Последнее аналогичное исследование проводилось два года назад. И за это время интерес россиян к зарубежной недвижимости вырос более чем в полтора раза (на 70 процентов).

с чего всё началось

За два года стремление купить дом за границей увеличилось на 70%. Рост спроса на недвижимость в отдельных странах намного превосходит средний уровень. Так, спрос на объекты в Турции возрос за два года в четыре раза, в Болгарии — в 2,5 раза, в Германии, Чехии, Черногории и на Кипре — в два раза.

«РГ» оценила рост интереса россиян к недвижимости за рубежом

Армия и оружие Армия и оружие ВМФ: США наращивают стратегическое высокоточное оружие у границ России

Здоровье Здоровье Минздрав предложил запретить продажу табака после 2050 года Минздрав выступил с предложением вывести табачные изделия из легального оборота после 2050 года.

Армия и оружие Армия и оружие Силы ПВО Израиля перехватили запущенную со стороны Сирии ракету

Происшествия Происшествия В Ульяновске обнаружили четыре трупа с огнестрельными ранениями

Экономика Экономика СМИ предупредили о подорожании мобильного интернета в России В следующем году в России стоимость мобильного интернета может подорожать в связи с увеличением налога на добавленную стоимость и «закона Яровой», сообщает 26 декабря «Коммерсантъ» со ссылкой на исследование Content Review.

Происшествия Происшествия Подросток погиб после попадания в щетку снегоуборочной машины в Москве Подросток погиб в Москве после того, как попал в щетку снегоуборочной машины. Об этом стало известно во вторник, 25 декабря.

Политика Политика Япония выходит из Международной комиссии по промыслу китов Япония в 2019 году выйдет из Международной комиссии по промыслу китов (IWC).

Общество Общество Удалившая грудь россиянка уехала из страны после угрозы лишиться детей Многодетная мать из Екатеринбурга Юлия Савиновских, которая удалила грудь, после чего ее посчитали трансгендером и отняли двух приемных сыновей, уехала с семьей в Испанию и получила политическое убежище.

Происшествия Происшествия Два человека пострадали в результате стрельбы в центре Казани

Политика Политика На Украине заканчивается военное положение На Украине сегодня, 26 декабря, заканчивается военное положение, которое было введено Киевом после устроенной ими провокации в Керченском проливе.

Армия и оружие Армия и оружие Минобороны представило календарь «Армия России» на 2019 год Министерство обороны России выпустило армейский календарь на 2019 год. Он опубликован в социальных аккаунтах ведомства.

Происшествия Происшествия Следователи проверят информацию о драке в кафе с участием депутата

Политика Политика Луценко рассказал о «третьей волне оккупации» со стороны России Инцидент в Керченском проливе якобы является третьей волной «оккупации» Украины.

Политика Политика КНДР и Южная Корея символически объединили железные дороги Северная и Южная Корея провели символическую церемонию объединения железных дорог двух стран, передает агентство Yonhap.

Недвижимость Недвижимость «РГ» оценила рост интереса россиян к недвижимости за рубежом Россияне проявляют все больше интереса к покупке недвижимости за рубежом, пишет «Российская газета» со ссылкой на материалы исследования, проведенного Финансовым университетом по заказу издания.

Космос Космос Роскосмос заключил контракт на коммерческий запуск «Союза-2.1а» «Дочка» Роскосмоса — компания «Главкосмос пусковые услуги» заключила контракт на третий коммерческий пуск ракеты-носителя «Союз-2.1а».

Политика Политика Володин предложил обсудить актуальность Конституции Председатель Госдумы Вячеслав Володин предложил оценить эффективность работы закрепленных в действующей Конституции норм.

Происшествия Происшествия В США самолет упал на жилые дома Легкомоторный самолет рухнул в жилом квартале американского города Су-Фолс (Южная Дакота), погиб один человек.

Экономика Экономика Путин подписал закон о повышении МРОТ в 2019 году Закон подразумевает рост минимальной оплаты труда в среднем по стране на 117 рублей с первого января наступающего года.

Общество Общество Сенатор Клишас ответил на расследование Навального Глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас ответил на расследование о нем, проведенное Фондом борьбы с коррупцией Алексея Навального.

Общество Общество В Роскачестве рассказали, как выбрать свежие и сладкие мандарины По результатам испытаний самыми сладкими были признаны мандарины сорта муркотт (небольшие, чаще всего с большим количеством мелких косточек и плотными перегородками), но они оказались наименее сочными.

Политика Политика Путин подписал закон, позволяющий россиянам бесплатно рыбачить Российский президент Владимир Путин подписал закон о любительской рыбалке, позволяющий бесплатно ловить рыбу в личных целях.

Происшествия Происшествия Взрыв произошёл в лаборатории университета в Пекине Взрыв произошёл в среду, 26 декабря, на территории университета в Пекине.

Происшествия Происшествия В США Никулину продлили срок проведения психиатрического обследования Гражданину РФ Евгению Никулину, которого в США обвиняют в киберпреступлениях, продлили сроки проведения психиатрического обследования.

Общество Общество Производителей обязали маркировать продукты с ГМО Согласно содержанию документа, маркировке подлежат продукты, в которых более 0,9% ГМО.

Общество Общество Путин подписал закон о праве предпенсионеров на долю в наследстве Документ обеспечит право на получение обязательной доли в наследстве при достижении возраста 60 лет для мужчин и 55 лет для женщин.

Политика Политика Политологи назвали самые неэффективно управляемые города России Кто оказался в аутсайдерах Махачкала заняла последнее место в очередном рейтинге эффективности управления городов (апрель — декабрь 2018 года), подготовленном Агентством политических и экономических коммуникаций (АПЭК) под руководством Дмитрия Орлова.

Армия и оружие Армия и оружие В ДНР заявили о прибытии в Донбасс состава с ядовитым веществом На подконтрольную силовикам территорию недалеко от Донецка прибыл железнодорожный состав с сильнодействующим ядом, заявил заместитель начальника управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.

Экономика Экономика Январские пенсии начнут выплачивать с 28 декабря Как рассказали "Российской газете" в Пенсионном фонде России, доставка пенсий через кредитные организации начнется с 28-29 декабря.