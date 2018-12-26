Недвижимость
За два года стремление купить дом за границей увеличилось на 70%. Рост спроса на недвижимость в отдельных странах намного превосходит средний уровень. Так, спрос на объекты в Турции возрос за два года в четыре раза, в Болгарии — в 2,5 раза, в Германии, Чехии, Черногории и на Кипре — в два раза.
РБКвчера в 22:53
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с чего всё началось
Последнее аналогичное исследование проводилось два года назад. И за это время интерес россиян к зарубежной недвижимости вырос более чем в полтора раза (на 70 процентов).Российская газетавчера в 19:15
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