Правительство РФ закупит 10 тысяч упаковок психотропных лекарств для детей у зарубежных производителей. Об этом сообщили журналистам в секретариате вице-премьера Татьяны Голиковой. Препараты планируется ввезти в конце октября.

с чего всё началось

Отмечается, что федеральное предприятие "Московский эндокринный завод" уже направило запрос зарубежным производителям о возможности поставки "не менее 10 тыс. упаковок" четырех психотропных препаратов.

РФ закупит за рубежом 10 тыс. упаковок психотропных лекарств для детей

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