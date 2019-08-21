Общество
РФ закупит за рубежом 10 тыс. упаковок психотропных лекарств для детейИнтерфакс 10:09
Отмечается, что федеральное предприятие "Московский эндокринный завод" уже направило запрос зарубежным производителям о возможности поставки "не менее 10 тыс. упаковок" четырех психотропных препаратов.
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с чего всё началось
Правительство РФ закупит 10 тысяч упаковок психотропных лекарств для детей у зарубежных производителей. Об этом сообщили журналистам в секретариате вице-премьера Татьяны Голиковой. Препараты планируется ввезти в конце октября.Интерфакс10:09
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Политика
Зеленский назвал условием возвращения России в G8 «передачу» Крыма
Президенты Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия может вновь стать членом G8 только после "возвращения" Крыма и прекращения конфликта в Донбассе.
Обновлено в 19:49
Происшествия
Пожилого шведа укусил крокодил Фиделя Кастро
Посетитель аквариума в тематическом парке Скансен в Стокгольме попал в больницу, после того как его укусил крокодил, однажды принадлежавший покойному лидеру Кубы Фиделю Кастро.
Обновлено в 08:59
Происшествия
Создатель Музея русской иконы погиб в Греции
Создатель Музея русской иконы Михаил Абрамов погиб в авиакатастрофе в Греции, передает РИА "Новости" со ссылкой на друга коллекционера - академика российской академии художеств, заведующего отделом культуры древности в Институте мировой культуры МГУ Алексея Лидова.
Обновлено в 06:34
Общество
Польский ресторан назвал украинцев «недолюдьми»
В Польше один из ресторанов отказался принимать граждан Украины на работу, назвав их "недолюдьми". Об этом сообщает Gazeta Wyborcza.
Обновлено в 19:14
Космос
Робота Федора могут отправить в музей после полета в космос
Обновлено в 19:45
Музыка
Крутой прокомментировал слова Вайкуле о конфликте между ними
Продюсер и композитор Игорь Крутой прокомментировал в интервью "АиФ" слова латвийской певицы Лаймы Вайкуле о конфликте, который произошел между ними из-за фестиваля "Новая волна".
Обновлено в 19:30
Политика
Пост Макрона на русском языке вызвал критику на Украине
Возмущение ряда украинских политиков вызвал пост главы Пятой Республики, опубликованный на русском языке в соцсети Facebook, о прогрессе в отношениях с Россией.
Обновлено в 02:15
Политика
Путин заявил, что Россия не рвется в Совет Европы
Президент России Владимир Путин заявил, что страна не рвется в Совет Европы. Об этом 21 августа сообщило «РИА Новости».
Обновлено в 18:21
Политика
Самолет главы МИД Германии сломался перед вылетом в Москву
Обновлено в 11:30
Кино
Человека-паука могут выкинуть из киновселенной Marvel
Компании Disney и Sony больше не будут сотрудничать в работе над фильмами о Человеке-пауке, сообщает издание Deadline.
Обновлено в 05:18
Космос
В 2021 году на Луну впервые отправится частная ракета
Обновлено в 03:11
Происшествия
В Нижегородской области нашли пропавшую в лесу девочку
Обновлено в 19:21
Экономика
Группа ЛСР купит завод газобетона в Ленобласти мощностью 400 тыс куб м
ПАО "Группа ЛСР" купит завод по производству газобетона в Ленобласти мощностью 400 тысяч кубометров в год, говорится в сообщении на сайте компании.
Обновлено в 09:43
Политика
Иркутская чиновница назвала слова о быдле фальсификацией
Обновлено вчера в 22:59
Кино
Умерла знаменитая актриса Александра Назарова
Театр имени М.Н. Ермоловой сообщил о смерти актрисы театра и кино Александры Назаровой на 80-м году жизни в Москве.
Обновлено вчера в 14:47
Общество
«Яндекс» выяснил, по каким словам ищут фильмы в Интернете
Обновлено в 05:33
Происшествия
В США после массовых расстрелов задержаны 27 человек
В США за две недели, прошедшие с момента расстрелов в Эль-Пасо и Дейтоне, полицейские задержали уже не менее 27 человек в возрасте от 13 до 38 лет.
Обновлено в 19:00
Футбол
Олимпиакос — Краснодар 4:0
Футболисты "Краснодара" с разгромным счетом проиграли греческому "Олимпиакосу" в первом матче раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов.
Обновлено в 16:54
Футбол
Экс-игрок «Уфы» Фримпонг: «Насри однажды сказал, что может купить меня. Он настолько глуп!»
Бывший нападающий «Уфы» и тульского «Арсенала» Эммануэль Фримпонг рассказал о непростых отношениях с французом Самиром Насри.
Обновлено в 20:05
Технологии
В Москве снова протестировали систему электронного голосования
В среду в Москве уже в третий раз тестируют систему электронного голосования. Она будет использоваться на выборах в Мосгордуму 8 сентября.
Обновлено в 08:11
Футбол
Защитник «Монако» дисквалифицирован на 3 матча
Дисциплинарная комиссия ПФЛ дисквалифицировала защитника «Монако» Рубена Агилара на три матча, один из которых условно.
Обновлено в 17:22
Политика
Кудрин заявил о беспрецедентном применении силы на протестах в Москве
Председатель Счетной палаты (СП) Алексей Кудрин в Twitter высказал свое отношение к ситуации вокруг акций протеста в Москве, связанных с выборами в Мосгордуму.
Обновлено в 08:13
Политика
Трамп заявил о планах отменить получение гражданства по рождению в США
Белый дом изучает вопрос об отмене автоматического предоставления гражданства США всем, кто родился на территории страны, даже если их родственники не являются гражданами государства.
Обновлено в 15:00
Происшествия
Подожженный в Москве мужчина оказался инвалидом
Мужчина, которого подожгли в одном из московских дворов, оказался инвалидом.
Обновлено в 14:29
Происшествия
Осуждённый за изнасилование следователь вышел из колонии и напал на женщину на Алтае
В июле 2015 года Сатлаева приговорили к шести годам колонии за серию нападений на одиноких женщин в Горно-Алтайске.
Обновлено в 15:07
Общество
У Мамаева появились новые проблемы с законом
Обновлено в 13:56
Космос
Технологи из Королева запустили в калужское небо ракету на топливе «карамелька»
Участники чемпионата по ракетостроению готовятся запустить самый большой экземпляр.
Обновлено в 04:26
Происшествия
В Петербурге на улице Дыбенко взорвалась труба с горячей водой
Около станции метро на улице Дыбенко произошел разрыв трубы с горячей водой в ходе работ по подготовке к отопительному сезону, сообщает пресс-служба АО "Теплосеть Санкт-Петербурга".
Обновлено в 09:24
Армия и оружие
США и Турция обсудили неотложные шаги по зоне безопасности в Сирии
Официальный Дамаск выступил категорически против данного соглашения, так как, по мнению сирийского правительства, оно посягает на суверенитет и территориальную целостность Сирии и нарушает международное право.
Обновлено в 17:55