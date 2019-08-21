Общество
РФ закупит за рубежом 10 тыс. упаковок психотропных лекарств для детейИнтерфакс 10:09
Правительство РФ закупит 10 тысяч упаковок психотропных лекарств для детей у зарубежных производителей. Об этом сообщили журналистам в секретариате вице-премьера Татьяны Голиковой. Препараты планируется ввезти в конце октября.
Читать в источнике
Оценить24
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7294 источника, обновлено в 17:14, Ашберн
Футбол
21 августа «Краснодар» сыграет с «Олимпиакосом»
Матч состоится в рамках раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов сезона-2019/20 в Греции.
Обновлено в 01:30
Здоровье
Почему нельзя мыть курицу перед приготовлением, рассказали ученые
Исследования ученых показали, что в 25% случаев у людей, моющих птицу перед приготовлением, салаты, которые также готовил хозяин, были заражены сальмонеллой.
Обновлено в 08:05
Футбол
Леонид Федун: «Шюррле пригласил Цорн. Покупка Тила — моя инициатива»
Плюс некоторые футболисты не имеют возможности выступать в отборе в Лигу Европы — те же Ларссон и Тил.
Обновлено в 10:45
Происшествия
У полковника ФСБ Черкалина потребовали изъять имущество на 6,3 млрд
Обновлено в 19:57 Генпрокуратура направила в Головинский суд столицы иск об обращении в доход государства имущества семьи полковника ФСБ Кирилла Черкалина, у которого при обысках нашли рекордную сумму в 12 млрд рублей.
Обновлено в 08:24
Политика
Макрон назвал уместной перспективу возвращения России в G8
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что перспектива присоединения России к формату G8 была бы уместной.
Обновлено в 15:07
Футбол
Велес Москва — Торпедо (Москва) 3:3 (5:6 по пенальти)
Хоккейный клуб «Торпедо» 24 августа проведет встречу с «Ландскроной» из Санкт-Петербурга в рамках Международного любительского турнира «Кубок единства».
Обновлено в 09:13
Хоккей
«Локомотив» проиграл рижскому «Динамо» на Кубке ЛЖД
Хоккейный клуб «Локомотив» потерпел поражение в первом матче Кубка Латвийских железных дорог против «Динамо».
Обновлено в 15:10
Армия и оружие
Вспышку чумы спровоцировали украинские силовики в Донбассе
В Донбассе зафиксирована вспышка чумы. С экстренным заявлением выступили в пресс-службе Управления Народной милиции ДНР.
Обновлено в 15:46
Политика
ВВС: Кремль опубликовал речь Макрона в исправленном варианте
По словам представителя Владимира Путина, изменения в текст речи Макрона были внесены по ошибке переводчика-синхрониста.
Обновлено в 15:59
Политика
Иркутская чиновница назвала слова о быдле фальсификацией
Ранее Алашкевич ответила на информацию о том, что она якобы назвала жертв паводка "бичами" и "быдлом".
Обновлено вчера в 22:59
Экономика
Рослесхоз оценил ущерб от лесных пожаров в 7 млрд рублей
Клинов добавил, что ситуация с пожарами начинает стабилизироваться. В начале августа Счетная палата оценила ущерб от пожаров в 2,4 млрд руб.
Обновлено в 11:24
Теннис
Шарапова и Серена Уильямс поучаствовали в совместной фотосессии
Экс-первая ракетка мира россиянка Мария Шарапова поучаствовала в фотосессии вместе с ведущими теннисистками мира.
Обновлено в 15:21
Происшествия
Пожилого шведа укусил крокодил Фиделя Кастро
Обновлено в 08:59
Общество
«Яндекс» рассказал о способах поиска забытых фильмов
Обновлено в 06:13
Армия и оружие
Армия Израиля по ошибке обстреляла израильский гражданский самолет
Израильские военные на Голанских высотах ошибочно открыли огонь по гражданскому летательному аппарату, приняв его за сирийский, сообщила армейская пресс-служба.
Обновлено в 15:20
Армия и оружие
Группа украинских силовиков подорвалась на своих минах, заявили в ДНР
Обновлено в 16:32
Кино
Вачовски перезапустит «Матрицу» с Киану Ривзом и Кэрри-Энн Мосс
В ленте среди прочих сыграют Киану Ривз и Кэрри-Энн Мосс, которые вернутся к ролям Нео и Тринити соответственно.
Обновлено в 04:59
Экономика
Группа ЛСР купит завод газобетона в Ленобласти мощностью 400 тыс куб м
ПАО "Группа ЛСР" купит завод по производству газобетона в Ленобласти мощностью 400 тысяч кубометров в год, говорится в сообщении на сайте компании.
Обновлено в 09:43
Футбол
Сотрудник «ПСЖ» оскорбил Неймара
Нападающий «ПСЖ» Неймар подвергся оскорблениям со стороны сотрудника клуба неподалеку от стадиона парижан, сообщает L’Équipe.
Обновлено в 15:42
Политика
Трамп пообещал вернуть захваченных в Сирии террористов в Европу
Президент США Дональд Трамп заявил, что страна вернет захваченных в Сирии террористов в страны их происхождения, в том числе в государства Евросоюза.
Обновлено в 16:39
Наука
Отказ от курения снижает риск развития болезней сердца на 39%
В результате выяснилось, что за первые пять лет после отказа от курения риск развития болезней сердца уменьшается на 39%.
Обновлено в 16:34
ЖКХ
С 1 сентября в Подмосковье появятся новые платежки за ЖКХ
В сентябре жители Подмосковья получат обновленные платежные квитанции за жилищно-коммунальные услуги.
Обновлено в 14:51
Происшествия
Подожженный в Москве мужчина оказался инвалидом
Мужчина, которого подожгли в одном из московских дворов, оказался инвалидом.
Обновлено в 14:29
Экономика
Примерно через год в России начнётся новый экономический кризис
С другой стороны замедление темпов роста по всему миру начнёт происходить и в соответствии с двенадцатилетним циклом, который после последнего глобального кризиса окончится к 2020-2021 году.
Обновлено вчера в 10:19
Политика
Путин заявил, что Россия не рвется в Совет Европы
Владимир Путин заявил, что Россия не рвется в Совет Европы, если страну не хотят видеть в организации, она готова обойтись.
Обновлено в 11:54
Политика
Датская королевская семья допустила продажу Гренландии
Обновлено вчера в 11:47