Общество
РФ закупит за рубежом 10 тыс. упаковок психотропных лекарств для детейИнтерфакс вчера в 10:09
Отмечается, что федеральное предприятие "Московский эндокринный завод" уже направило запрос зарубежным производителям о возможности поставки "не менее 10 тыс. упаковок" четырех психотропных препаратов.
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с чего всё началось
Правительство РФ закупит 10 тысяч упаковок психотропных лекарств для детей у зарубежных производителей. Об этом сообщили журналистам в секретариате вице-премьера Татьяны Голиковой. Препараты планируется ввезти в конце октября.Интерфаксвчера в 10:09
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Космос
Россия впервые запустила в космос робота «Федора»
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Пентагон предложил включить все новое оружие России в СНВ-3
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Трамп решил отменить право на гражданство по рождению
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Хоккей
Алексей Кудашов: «Есть приблизительное понимание по звеньям СКА»
Главный тренер СКА Алексей Кудашов ответил на вопросы после победы над «Торпедо» (6:1) на турнире имени Пучкова.
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Происшествия
Создатель Музея русской иконы погиб в Греции
Создатель Музея русской иконы Михаил Абрамов погиб в авиакатастрофе в Греции, передает РИА "Новости" со ссылкой на друга коллекционера - академика российской академии художеств, заведующего отделом культуры древности в Институте мировой культуры МГУ Алексея Лидова.
Обновлено вчера в 06:34
Шоу-бизнес
Волочкова пришла на презентацию книги в платье и фате
Вышедшая в свет книга Анастасии Волочковой «Плата за успех» получилась весьма популярной, так что издатель предложил бывшей балерине допечатать тираж и выпустить издание в обновленном виде.
Обновлено вчера в 20:40
Интернет
Chrome и Firefox запретят властям Казахстана следить за пользователями
Компании Google и Mozilla намерены добавить в свои браузеры Chrome и Firefox функции, которые позволят пользователям из Казахстана избежать слежки со стороны властей.
Обновлено вчера в 07:56
Культура
Крутой прокомментировал слова Вайкуле о конфликте между ними
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Футбол
«Олимпиакос» разгромил «Краснодар» в квалификации Лиги чемпионов
Обновлено вчера в 17:04
Общество
Вышел новый роман Виктора Пелевина
Обновлено вчера в 15:14
Происшествия
В лесу Нижегородской области нашли живой пропавшую пятилетнюю девочку
В Нижегородской области сотрудники правоохранительных органов, спасатели и волонтеры нашли живой пятилетнюю девочку, которая пропала три дня назад, 18 августа.
Обновлено вчера в 17:03
Энергетика
«Нафтогаз» предложил населению Украины впрок запастись дешёвым газом
Население Украины может наперёд оплатить газ по нынешним ценам и использовать его во время будущего отопительного сезона, заявили 21 августа в пресс-службе НАК «Нафтогаз».
Обновлено вчера в 15:38
Общество
Ветер сломал одну из старейших достопримечательностей во Владивостоке
Обновлено вчера в 20:50
Происшествия
Полиция задержала готовившего нападение на гостиницу в США
Мужчину, готовившего нападение на постояльцев и работников гостиницы «Маррион» в Калифорнии задержала полиция.
Обновлено в 00:04
Политика
Путин назвал списки «мертвых душ» от кандидатов в МГД фальсификацией
Президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции в Финляндии назвал фальсификацией представление в Мосгоризбирком списков "мертвых душ" кандидатами в депутаты.
Обновлено вчера в 11:51
Политика
Зеленский прокомментировал возможность возвращения России в G8
Президент Украины Владимир Зеленский на странице в Facebook прокомментировал возможность возвращения России в G8.
Обновлено в 00:55
Происшествия
Два человека погибли при пожаре в Саратове
По данным телеканала «Звезда», в результате пожара погибли два человека. В настоящее время сотрудники МЧС выясняют причины возгорания.
Обновлено вчера в 22:57
Армия и оружие
Танкисты ВВО впервые провели учения вместе с БЛА
Впервые для выполнения задач танкистам придан расчет современного комплекса беспилотной авиации "Орлан-10", сообщает ЕНВ со ссылкой на пресс-службу ВВО.
Обновлено вчера в 23:33
Кино
Киану Ривз вернется к роли Нео в «Матрице 4»
По последним данным, свое согласие на участие в проекте уже дали Киану Ривз и Кэрри-Энн Мосс (они вернутся к своим ролям Нео и Тринити соответственно), а также режиссёр Лана Вачовски.
Обновлено 20 августа в 22:34
Общество
Первый за 15 лет визит к обломкам «Титаника» поразил дайверов
В ночь на 15 апреля 1912 года произошла одна из самых страшных катастроф 20 века.
Обновлено вчера в 23:48
Армия и оружие
Армия США ищет авторов для книги о войне во Вьетнаме
«Управление Армии США по заключению контрактов в Уоррене выпускает данное исследование рынка, чтобы заключить контракт с автором, который сможет взять на себя сбор информации, а также написание и редактирование исчерпывающей рукописи на тему операций Армии США в ходе войны во Вьетнаме в период с октября 1968 года по июнь 1970 года», — говорится в описании проекта «Книга о войне во Вьетнаме».
Обновлено в 00:24
Футбол
Навас подал запрос на трансфер из «Реала»
Голкипер «Реала» Кейлор Навас хочет покинуть клуб и подал запрос на трансфер. Вратарь хочет иметь постоянную игровую практику.
Обновлено вчера в 18:28
Происшествия
Один человек погиб при пожаре на теплоходе в Петербурге
Обновлено в 00:36
Происшествия
Генпрокуратура требует взыскать 6 миллиардов с семьи полковника ФСБ
Обновлено вчера в 10:30
Авто
АвтоВАЗ разработал приемника «Оки»
За время эксплуатации «Ока-Корсак» была перекрашена в металлик, уникальный передний бампер был заменен на бампер от более доступной на тот момент ВАЗ-2114, утрачена оригинальная решетка и колесные колпаки.
Обновлено в 00:31
Шоу-бизнес
Внучка-сирота Назаровой не приедет на похороны бабушки
Десятилетняя внучка актрисы Александры Назаровой не приедет на похороны звездной бабушки, которая ушла из жизни в возрасте 79 лет.
Обновлено вчера в 06:00
Политика
Путин пообещал ответ на испытания США новой ракеты
Россия будет предпринимать зеркальные шаги в ответ на действия США по испытанию новой ракеты, заявил президент России Владимир Путин, отвечая на вопросы журналистов после переговоров с президентом Финляндии Саули Ниинисте в Хельсинки в среду.
Обновлено вчера в 12:21
Наука
Возникновение психических расстройств связано с загрязнением воздуха
Ученые выяснили, что загрязнение воздуха увеличивает вероятность развития депрессии, психических расстройств и даже может привести к слепоте.
Обновлено вчера в 15:11
Авто
С сентября АвтоВАЗ и Mercedes готовы перейти на электронные ПТС
Полный переход на электронные паспорта транспортного средства планируется на 1 ноября текущего года Как рассказали в компании АО «Электронный паспорт», являющимся оператором услуги в нашей стране, на днях в Министерстве промышленности и торговли России прошло совещании по вопросу введения электронного паспорта транспортного средства.
Обновлено вчера в 07:49