Общество

РФ закупит за рубежом 10 тыс. упаковок психотропных лекарств для детейИнтерфакс 10:09

Правительство РФ закупит 10 тысяч упаковок психотропных лекарств для детей у зарубежных производителей. Об этом сообщили журналистам в секретариате вице-премьера Татьяны Голиковой. Препараты планируется ввезти в конце октября.
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В Россию ввезут 10 тыс. упаковок иностранных лекарств для детей

РБК12:28

Московский эндокринный завод будет ввозить по квоте препараты из-за рубежа

РИА Новости09:56

Правительство РФ планирует закупить десять тысяч упаковок психотропных лекарств для детей у зарубежных производителей

Эхо Москвы11:31

Правительство изучит возможность поставок незарегистрированных лекарств в Россию

Коммерсантъ10:26

В России наладят поставки психотропных лекарств для тяжелобольных детей

Lenta.ru10:20

РФ закупит за рубежом 10 тыс. упаковок психотропных лекарств для детей

Интерфакс10:09

В Россию планируют ввезти 10 тысяч упаковок лекарств для детей

RT на русском12:06
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Политика

Путин прокомментировал трагедию на полигоне под Архангельском

Трагедия в Архангельской области произошла во время работы над перспективными вооружениями, заявил президент РФ Владимир Путин.
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Политика

Путин пообещал зеркальный ответ на испытания американских ракет

Россия будет предпринимать зеркальные шаги в ответ на действия США по испытанию новой ракеты, заявил президент России Владимир Путин, отвечая на вопросы журналистов после переговоров с президентом Финляндии Саули Ниинисте в Хельсинки в среду.
Обновлено в 12:21
Авто

Представлен 600-сильный универсал Audi RS6 Avant

Как и предполагалось, новый Audi RS6 Avant получил 4,0-литровый бензиновый V8, выдающий 600 л.с. и 800 Нм момента.
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В Вологодской области при падении вертолета в реку погиб пилот

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Футбол

КДК РФС оштрафовал «Спартак» и ЦСКА на 710 тысяч рублей

Московский "Спартак" по итогам дерби оштрафован на 350 тысяч рублей, ЦСКА – на 360 тысяч, сообщил глава Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц.
Обновлено в 11:24
Экономика

Потребительские цены в России снижаются вторую неделю подряд

За неделю с 13 по 19 августа потребительские цены снизились на 0,1%, сообщает Росстат.
Обновлено в 09:54
Происшествия

Севший на кукурузное поле в Подмосковье самолет утилизируют

Самолет Airbus A321, аварийно севший на кукурузное поле в Московской области, не подлежит восстановлению и будет утилизирован, сообщил гендиректор «Уральских авиалиний» Сергей Скуратов «Интерфаксу».
Обновлено в 11:30
Кино

Sony обвинила Disney в расставании Человека-паука со вселенной Marvel

Одна из самых громких новостей минувшей ночи - помимо названия нового фильма про Джеймса Бонда и возвращения Киану Ривза в "Матрицу" - расставание Человека-паука с Киновселенной Marvel.
Обновлено в 03:20
Политика

В Германии россиянина обвинили в вывозе материалов для военных целей

Федеральная прокуратура Германии направила в окружной суд Гамбурга заключение, в котором содержится обвинение 68-летнему россиянину в вывозе в Россию материалов для военных целей.
Обновлено в 09:30
Политика

Путин напомнил организаторам протестов в Москве про «мертвые души»

Путин добавил, что в списках избирателей, которые оппозиционные кандидаты собирали в свою поддержку, обнаружили "мертвые души" - подписи давно умерших людей.
Обновлено в 12:20
Политика

Лавров откроет в Москве выставку о начале Второй мировой войны

На сайте дипведомства говорится, что экспозиция состоит из уникальных материалов, в том числе из Архива Министерства, воссоздающие подлинную картину событий того времени, выявляющие истинные причины мирового конфликта и его виновников.
Обновлено 19 августа в 23:33
Кино

Киану Ривз вернется к роли Нео в новой «Матрице»

Киану Ривз снова сыграет главную роль в "Матрице". Он вернется в четвертой части культового фильма вместе с Керри-Энн Мосс.
Обновлено вчера в 20:00
Кино

Скончалась актриса Александра Назарова

Ушла из жизни народная артистка России Александра Назарова.
Обновлено вчера в 14:24
Происшествия

Пожилого шведа укусил крокодил Фиделя Кастро

Обновлено в 08:59
Наука

В России ученые обнаружили новый способ борьбы с раком легких

Обновлено 19 августа в 01:36
Происшествия

В Москве задержали подозреваемых в поджоге мужчины

Полиция задержала двух человек, которых подозревают в поджоге мужчины на юге столицы, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУ МВД по Москве.
Обновлено в 10:35
Происшествия

Пострадавшая в Турции девочка четыре раза пережила клиническую смерть

Обновлено в 10:16
Наука

Возникновение психических расстройств связано с загрязнением воздуха

Исследование, благодаря которому ученые обнаружили корреляцию между частотой психических расстройств и уровнем загрязненности воздуха, проводилось на более чем обширных выборах данных — это, в частности, информация о состоянии здоровья 151 млн жителей США, а также аналогичные данные 1.44 млн жителей Дании.
Обновлено в 07:11
Экономика

ФАС обнаружила рост цен на авиабилеты на рейсах с Superjet

По данным ФАС, усредненная цена на маршрутах, где перевозка пассажиров производится на Superjet, на 20% выше, чем на аналогичных маршрутах с иностранной техникой.
Обновлено в 00:30
Происшествия

При крушении вертолёта в Греции погиб создатель Музея русской иконы

Основатель Музея русской иконы, предприниматель и меценат Михаил Абрамов погиб в результате падения вертолёта в Греции.
Обновлено в 04:48
Происшествия

Жену Леонида Волкова допросили по делу об отмывании денег ФБК

Обновлено в 03:51
Технологии

В соцсети «ВКонтакте» заработал сервис AliExpress

Обновлено в 05:38
Армия и оружие

Эрдоган обсудит с Путиным атаку на турецкий военный конвой в Идлибе

Президент Турции Тайип Эрдоган намерен обсудить с российским коллегой Владимиром Путиным нападение на турецкий военный конвой в сирийском Идлибе, заявил пресс-секретарь турецкого лидера Ибрагим Калын.
Обновлено в 12:20
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В Челябинской области депутат расстрелял жену

Обновлено в 02:48
Футбол

Мохамеду Салаху не нравится система VAR

Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах высказался по поводу введения системы видеопомощи арбитрам. Игрок поделился мнением на этот счет.
Обновлено в 09:55
Гаджеты

Xiaomi Redmi Note 8 получит NFC

Первые кадры из рекламного ролика для смартфона Redmi Note 8.
Обновлено вчера в 11:27
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СК подтвердил факты насилия со стороны отца сестер Хачатурян

Следственный комитет выяснил, что показания сестер Хачатурян о насилии со стороны отца были правдивы.
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Энергетика

Reuters: «Роснефть» перевела экспортные контракты на оплату в евро

Компания «Роснефть» сообщила своим покупателям, что переводит новые контракты на экспорт нефтепродуктов на оплату в евро, сообщило агентство Reuters со ссылкой на пять источников в отрасли.
Обновлено в 08:44
Политика

Трамп и Макрон собираются обсудить Украину на саммите G7

На первой сессии G7, которая открывается 24 августа во французском Биаррице, президент США Дональд Трамп и глава Пятой Республики Эммануэль Макрон планируют обсудить вопрос Украины.
Обновлено в 05:45
Политика

Глава МИД ФРГ высказался за проведение встречи в «нормандском формате»

На переговорах речь пойдет об организации встречи в «нормандском формате», сообщил министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас в интервью РБК накануне начала своего двухдневного визита.
Обновлено в 06:11
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