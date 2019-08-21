Общество
РФ закупит за рубежом 10 тыс. упаковок психотропных лекарств для детейИнтерфакс 10:09
Правительство РФ закупит 10 тысяч упаковок психотропных лекарств для детей у зарубежных производителей. Об этом сообщили журналистам в секретариате вице-премьера Татьяны Голиковой. Препараты планируется ввезти в конце октября.
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Автоматически обработаны 7294 источника, обновлено в 12:41, Ашберн
Политика
Путин прокомментировал трагедию на полигоне под Архангельском
Трагедия в Архангельской области произошла во время работы над перспективными вооружениями, заявил президент РФ Владимир Путин.
Обновлено в 12:06
Политика
Путин пообещал зеркальный ответ на испытания американских ракет
Россия будет предпринимать зеркальные шаги в ответ на действия США по испытанию новой ракеты, заявил президент России Владимир Путин, отвечая на вопросы журналистов после переговоров с президентом Финляндии Саули Ниинисте в Хельсинки в среду.
Обновлено в 12:21
Авто
Представлен 600-сильный универсал Audi RS6 Avant
Как и предполагалось, новый Audi RS6 Avant получил 4,0-литровый бензиновый V8, выдающий 600 л.с. и 800 Нм момента.
Обновлено вчера в 18:45
Футбол
КДК РФС оштрафовал «Спартак» и ЦСКА на 710 тысяч рублей
Московский "Спартак" по итогам дерби оштрафован на 350 тысяч рублей, ЦСКА – на 360 тысяч, сообщил глава Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц.
Обновлено в 11:24
Экономика
Потребительские цены в России снижаются вторую неделю подряд
За неделю с 13 по 19 августа потребительские цены снизились на 0,1%, сообщает Росстат.
Обновлено в 09:54
Происшествия
Севший на кукурузное поле в Подмосковье самолет утилизируют
Самолет Airbus A321, аварийно севший на кукурузное поле в Московской области, не подлежит восстановлению и будет утилизирован, сообщил гендиректор «Уральских авиалиний» Сергей Скуратов «Интерфаксу».
Обновлено в 11:30
Кино
Sony обвинила Disney в расставании Человека-паука со вселенной Marvel
Одна из самых громких новостей минувшей ночи - помимо названия нового фильма про Джеймса Бонда и возвращения Киану Ривза в "Матрицу" - расставание Человека-паука с Киновселенной Marvel.
Обновлено в 03:20
Политика
В Германии россиянина обвинили в вывозе материалов для военных целей
Федеральная прокуратура Германии направила в окружной суд Гамбурга заключение, в котором содержится обвинение 68-летнему россиянину в вывозе в Россию материалов для военных целей.
Обновлено в 09:30
Политика
Путин напомнил организаторам протестов в Москве про «мертвые души»
Путин добавил, что в списках избирателей, которые оппозиционные кандидаты собирали в свою поддержку, обнаружили "мертвые души" - подписи давно умерших людей.
Обновлено в 12:20
Политика
Лавров откроет в Москве выставку о начале Второй мировой войны
На сайте дипведомства говорится, что экспозиция состоит из уникальных материалов, в том числе из Архива Министерства, воссоздающие подлинную картину событий того времени, выявляющие истинные причины мирового конфликта и его виновников.
Обновлено 19 августа в 23:33
Кино
Киану Ривз вернется к роли Нео в новой «Матрице»
Киану Ривз снова сыграет главную роль в "Матрице". Он вернется в четвертой части культового фильма вместе с Керри-Энн Мосс.
Обновлено вчера в 20:00
Кино
Скончалась актриса Александра Назарова
Ушла из жизни народная артистка России Александра Назарова.
Обновлено вчера в 14:24
Происшествия
Пожилого шведа укусил крокодил Фиделя Кастро
Обновлено в 08:59
Наука
В России ученые обнаружили новый способ борьбы с раком легких
Обновлено 19 августа в 01:36
Происшествия
В Москве задержали подозреваемых в поджоге мужчины
Полиция задержала двух человек, которых подозревают в поджоге мужчины на юге столицы, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУ МВД по Москве.
Обновлено в 10:35
Наука
Возникновение психических расстройств связано с загрязнением воздуха
Исследование, благодаря которому ученые обнаружили корреляцию между частотой психических расстройств и уровнем загрязненности воздуха, проводилось на более чем обширных выборах данных — это, в частности, информация о состоянии здоровья 151 млн жителей США, а также аналогичные данные 1.44 млн жителей Дании.
Обновлено в 07:11
Экономика
ФАС обнаружила рост цен на авиабилеты на рейсах с Superjet
По данным ФАС, усредненная цена на маршрутах, где перевозка пассажиров производится на Superjet, на 20% выше, чем на аналогичных маршрутах с иностранной техникой.
Обновлено в 00:30
Происшествия
При крушении вертолёта в Греции погиб создатель Музея русской иконы
Основатель Музея русской иконы, предприниматель и меценат Михаил Абрамов погиб в результате падения вертолёта в Греции.
Обновлено в 04:48
Технологии
В соцсети «ВКонтакте» заработал сервис AliExpress
Обновлено в 05:38
Армия и оружие
Эрдоган обсудит с Путиным атаку на турецкий военный конвой в Идлибе
Президент Турции Тайип Эрдоган намерен обсудить с российским коллегой Владимиром Путиным нападение на турецкий военный конвой в сирийском Идлибе, заявил пресс-секретарь турецкого лидера Ибрагим Калын.
Обновлено в 12:20
Происшествия
В Челябинской области депутат расстрелял жену
Обновлено в 02:48
Футбол
Мохамеду Салаху не нравится система VAR
Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах высказался по поводу введения системы видеопомощи арбитрам. Игрок поделился мнением на этот счет.
Обновлено в 09:55
Гаджеты
Xiaomi Redmi Note 8 получит NFC
Первые кадры из рекламного ролика для смартфона Redmi Note 8.
Обновлено вчера в 11:27
Происшествия
СК подтвердил факты насилия со стороны отца сестер Хачатурян
Следственный комитет выяснил, что показания сестер Хачатурян о насилии со стороны отца были правдивы.
Обновлено в 05:37
Энергетика
Reuters: «Роснефть» перевела экспортные контракты на оплату в евро
Компания «Роснефть» сообщила своим покупателям, что переводит новые контракты на экспорт нефтепродуктов на оплату в евро, сообщило агентство Reuters со ссылкой на пять источников в отрасли.
Обновлено в 08:44
Политика
Трамп и Макрон собираются обсудить Украину на саммите G7
На первой сессии G7, которая открывается 24 августа во французском Биаррице, президент США Дональд Трамп и глава Пятой Республики Эммануэль Макрон планируют обсудить вопрос Украины.
Обновлено в 05:45
Политика
Глава МИД ФРГ высказался за проведение встречи в «нормандском формате»
На переговорах речь пойдет об организации встречи в «нормандском формате», сообщил министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас в интервью РБК накануне начала своего двухдневного визита.
Обновлено в 06:11