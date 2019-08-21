Общество
РФ закупит за рубежом 10 тыс. упаковок психотропных лекарств для детейИнтерфакс 10:09
Правительство РФ закупит 10 тысяч упаковок психотропных лекарств для детей у зарубежных производителей. Об этом сообщили журналистам в секретариате вице-премьера Татьяны Голиковой. Препараты планируется ввезти в конце октября.
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Автоматически обработаны 7294 источника, обновлено в 14:11, Ашберн
Политика
Путин разочарован испытаниями американских ракет, запрещенных ДРСМД
Президент РФ Владимир Путин заявил, что США, по его мнению, вышли из ДРСМД, чтобы провести испытания новой ракеты.
Обновлено в 12:05
Политика
Джонсон и Меркель назвали условия возвращения России в G8
Россия все еще не выполнила необходимых условий для возвращения в G8, заявил премьер Британии Борис Джонсон на совместной пресс-конференции с канцлером ФРГ Ангелой Меркель.
Обновлено в 13:48
Авто
Цены на новые автомобили могут вырасти с 2020 года
Как отмечает издание, это приведет к росту цен на новые автомобили — окончанием компенсации ввозных пошлин на автокомпоненты объяснил повышение цен на автомобили Lada на 0,9% с 1 августа АВТОВАЗ.
Обновлено в 09:31
Футбол
Олег Кононов: «„Спартак“ ждет важная игра с очень сильным соперником»
Главный тренер «Спартака» Олег Кононов поделился ожиданиями от предстоящего в четверг матча 4-го отборочного раунда Лиги Европы с «Брагой», передает спецкор «СЭ» Гоша Чернов.
Обновлено в 12:47
Политика
Путин сравнил масштабы протестных акций в Москве и в Европе
Путин подчеркнул, что «события в Москве и протестные акции не являются чем-то уникальным для мира вообще и для Европы в частности».
Обновлено в 12:07
Шоу-бизнес
Опекуном внучки скончавшейся Александры Назаровой станет муж актрисы
У Александры Назаровой осталась внучка-сирота. Стало известно, кто именно будет опекуном для родственницы умершей народной артистки.
Обновлено в 01:50
Кино
Киану Ривз вернется к роли Нео в новой «Матрице»
Киану Ривз снова сыграет главную роль в "Матрице". Он вернется в четвертой части культового фильма вместе с Керри-Энн Мосс.
Обновлено вчера в 20:00
Политика
Путин назвал ситуацию в первичном звене здравоохранения «провалом»
Без модернизации первичного звена здравоохранения количество инфарктов и инсультов не уменьшится, заявил президент РФ Владимир Путин.
Обновлено вчера в 11:03
Происшествия
Крокодил Фиделя Кастро напал на шведского пенсионера
Обновлено в 10:47
Экономика
Лизинговый портфель «Европлана» превысил 62 млрд рублей по МСФО
Лизинговый портфель «Европлана» на 30 июня превысил 62 млрд рублей, увеличившись на 10% с начала текущего года.
Обновлено в 12:26
Футбол
Стадион «Зенита» дисквалифицирован на одну игру за драку ОМОНа
Обновлено в 11:28
Футбол
«Матч ТВ» покажет игру Лиги чемпионов «Олимпиакос» — «Краснодар»
Ранее «Матч ТВ» за две минуты до начала ответной встречи Лиги чемпионов между «Порту» и «Краснодаром» отменил трансляцию.
Обновлено вчера в 14:07
Экономика
Рослесхоз оценил ущерб от лесных пожаров в 7 млрд рублей
Клинов добавил, что ситуация с пожарами начинает стабилизироваться. В начале августа Счетная палата оценила ущерб от пожаров в 2,4 млрд руб.
Обновлено в 11:24
Политика
Трамп решил отменить право на гражданство по рождению
Администрация президента США Дональда Трампа всерьез занимается возможностью отмены права на предоставление гражданства по рождению.
Обновлено в 13:22
Футбол
Бразильский футболист получил жуткую травму руки в матче второго дивизиона
Нападающий бразильского клуба "Вила Нова" Бруно Масенга в матче второго дивизиона первенства страны против "Спорт Ресифи" получил травму руки, не сумев продолжить встречу.
Обновлено в 12:54
Транспорт
В мэрии Москвы объяснили частый ремонт дорог
Какие дороги чаще всего перекапывают в Москве и как это объясняют власти, читайте в материале "Разрытие покажет: почему в Москве ремонтируют одни и те же улицы" РБК ознакомился с внутренним документом департамента ЖКХ правительства Москвы, принятым в 2017 году и устанавливающим для каждого типа дорог межремонтные сроки.
Обновлено в 05:08
Происшествия
В Челябинской области депутат расстрелял жену
Обновлено в 02:48
Шоу-бизнес
На свое 48-летие Стас Костюшкин показал себя обнаженным
20 августа исполнилось 48 лет певцу Стасу Костюшкину.
Обновлено вчера в 16:50
Политика
Датская королевская семья допустила продажу Гренландии
Обновлено вчера в 11:47
Происшествия
Женщина решила увеличить грудь втайне от мужа и умерла
Жительница китайского города Наньян решилась увеличить грудь втайне от мужа и умерла на операционном столе.
Обновлено в 12:30
Политика
Украина назвала поражением возвращение России в G8
«Возвращение России к G8 без деоккупации Донбасса и деаннексации Крыму станет поражением Украины», — подчеркнул Кириленко.
Обновлено в 07:09
Происшествия
В Ростовской области ребенку ампутировали руку после перелома
Минздрав Ростовской области проводит ведомственную проверку после того, как 11-летнему мальчику из Ростовской области ампутировали руку из-за образовавшейся после наложения гипса гангрены.
Обновлено в 08:03
Экономика
Примерно через год в России начнётся новый экономический кризис
С другой стороны замедление темпов роста по всему миру начнёт происходить и в соответствии с двенадцатилетним циклом, который после последнего глобального кризиса окончится к 2020-2021 году.
Обновлено вчера в 10:19
Футбол
Анри посетовал, что в «Монако» ему не дали достаточно времени
Бывший главный тренер «Монако» Тьерри Анри рассказал, как живет после увольнения из французской команды.
Обновлено в 11:40
Авто
Старые Chevrolet снова вернулись в Россию под маркой Ravon
Ravon Nexia R3 вернулся в Россию с ценником в 670 000 рублей за версию с полуторалитровым мотором мощностью 106 лошадиных сил и «механикой».
Обновлено в 10:15
Здоровье
Ольга Тимофеева контролирует образование и здравоохранение Ставрополья
Заместитель Председателя Госдумы, член Центрального штаба ОНФ Ольга Тимофеева провела с жителями Михайловска встречи, посвященные вопросам образования и здравоохранения.
Обновлено в 11:20
Политика
Лавров обсудил с Маасом тему освещения митингов в Москве немецкими СМИ
8 августа в МИД была вызвана поверенная в делах ФРГ в России Беата Гжески.
Обновлено в 12:38