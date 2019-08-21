Общество

РФ закупит за рубежом 10 тыс. упаковок психотропных лекарств для детейИнтерфакс 10:09

Правительство РФ закупит 10 тысяч упаковок психотропных лекарств для детей у зарубежных производителей. Об этом сообщили журналистам в секретариате вице-премьера Татьяны Голиковой. Препараты планируется ввезти в конце октября.
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Автоматически обработаны 7294 источника, обновлено в 15:41, Ашберн
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