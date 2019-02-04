Футбол

На проведение Евро-2020 в Петербурге выделят 370 млн рублейМойка78 вчера в 06:24

На проведение мероприятий в рамках футбольного чемпионата Европы 2020 года из средств федерального бюджета выделят 370 млн рублей. Об этом свидетельствует проект соответствующего документа.
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Работа оргкомитета российской части ЧЕ-2020 обойдется более чем в 370 млн рублей

Деятельность оргкомитета российской части чемпионата Европы по футболу 2020 года ("Россия-2020") потребует финансирования из федерального бюджета в размере более 370 млн рублей.
ТАССвчера в 04:15

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Из федерального бюджета выделят 655 млн рублей на то, чтобы сделать Евро-2020 в Петербурге безопасным

Фонтанка.Рувчера в 08:30

Более 650 млн рублей будет выделено на обеспечение безопасности на Евро-2020 в Петербурге

Sports.ruвчера в 06:07

На проведение Евро-2020 в Петербурге потратят более 1 млрд рублей

78.ruвчера в 05:28

На мероприятия по продвижению Евро-2020 необходимо 392 миллиона рублей

Спорт-Экспрессвчера в 05:22

Более 650 млн рублей будет потрачено на обеспечение безопасности на Евро-2020 в Петербурге

ТАССвчера в 04:23

Чемпионат Европы по футболу обойдется России в полтора миллиарда рублей

Петербургский дневниквчера в 06:51

На проведение Евро-2020 в Петербурге выделят 370 млн рублей

Мойка78вчера в 06:24
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Автоматически обработано 7218 источников, обновлено в 01:09, Ашберн
Армия и оружие

В Японии признали Курилы идеальным местом для ракет США

Обновлено вчера в 23:35
Общество

Россиян пообещали избавить от «поверочного рабства» со счетчиками

Росстандарт планирует внести в Госдуму законопроект, который избавит россиян от забот по проверке правильности работы счетчиков воды и обязанности проводить их проверку.
Обновлено вчера в 21:04
Экономика

Центробанк запустил робота по поиску финансовых пирамид

Обнаружением нелегальных финансовых пирамид в интернете занимается робот, запущенный Центробанком во второй половине 2018 года.
Обновлено вчера в 21:32
Общество

Михалков назвал овцами участниц шоу Comedy Woman

Российский режиссер Никита Михалков возмутился шутками участниц телешоу Comedy Woman о советском генерале Дмитрии Карбышеве и назвал артисток овцами.
Обновлено вчера в 15:33
Политика

В Киеве раскрыли «разваливающий Украину миф»

Субсидии для оплаты коммунальных услуг — "огромный миф", который разваливает экономику Украины, заявил бывший министр ЖКХ страны Алексей Кучеренко в эфире телеканала NewsOne.
Обновлено вчера в 22:10
Происшествия

ФСБ задержала замглавы департамента полетов «Аэрофлота»

Якимчук — заместитель директора департамента производства полетов «Аэрофлота», которым руководит руководит Игорь Бурыкин.
Обновлено вчера в 23:30
Происшествия

В Париже в результате пожара погибли семь человек

По последним данным, в результате инцидента погибли не менее семи человек, еще 27 пострадали.
Обновлено в 00:09
Авто

Renault обновила кросс-хэтчбек Kwid за 246 тысяч рублей

Дебютировал обновленный ультрабюджетный Renault Kwid 2019 модельного года.
Обновлено вчера в 10:24
Общество

На Гавайях предложили запретить продажу сигарет лицам младше 100 лет

В законодательное собрание американского штата Гавайи внесен законопроект, который предполагает поэтапный запрет продажи сигарет, который полностью вступит в силу к 2024 году, пишет в понедельник CNN. едеральный закон в США запрещает продажу табака лицам моложе 18 лет, однако законодательство о курении на Гавайях - одно из самых строгих в стране.
Обновлено в 00:28
Экономика

Бывшего главу банка «Открытие» объявили в розыск из-за растраты

Заместитель председателя СК России Игорь Краснов в интервью газете «Коммерсантъ» заявил, что следствие объявило в розыск бывшего главу банка «Открытие» Евгения Данкевича.
Обновлено вчера в 19:15
Здоровье

Детсад в Кузбассе закрыли из-за радиоактивного газа

В городе Белово Кемеровской приостановлена работа детского сада из-за повышенного уровня газа радона в атмосфере, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на региональное управление Федеральной службы судебных приставов.
Обновлено в 00:07
Спорт

Российские биатлонисты прибыли на этап КМ в Канаду без винтовок

Российские биатлонисты прибыли в канадский город Кэнмор, где пройдет седьмой этап Кубка мира, сообщает "Тюменская арена".
Обновлено вчера в 15:03
Технологии

Новая столичная разработка упростит работу врачей «скорой помощи»

Новое устройство медики смогут носить с собой в сумке, чтобы во время выезда к пациентам быстро оказывать первую помощь.
Обновлено вчера в 23:36
Общество

IKEA начнет сдавать свою мебель в аренду

Шведская мебельная компания IKEA начнет сдавать мебель в аренду.
Обновлено вчера в 14:34
Экономика

Половину покупок в России оплатили картами

Доля безналичного расчета в январе 2019 года в России выросла до 50%.
Обновлено вчера в 18:09
Происшествия

Четверо погибли при пожаре в центре Москвы

Возгорание произошло в элитном доме на Никитском бульваре Четыре человека погибли в результате крупного пожара в центре Москвы по адресу Никитский бульвар, дом 12, сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.
Обновлено 03 февраля в 23:32
Авто

Названы самые угоняемые автомобили в России

Обновлено вчера в 06:55
Происшествия

Названа причина заражения курсантов в Ульяновском суворовском училище

Носителями заболевания, которое нашли у курсантов Ульяновского суворовского училища, являются животные.
Обновлено 03 февраля в 19:33
Музыка

Рэпер Децл умер сразу после концерта

Обновлено 03 февраля в 01:18
Авто

Новые версии Lada Vesta стали дешевле

Модель потеряла 28 тыс. рублей от предыдущей цены, а Lada Vesta SW Cross в новой базовой комплектации Comfort потеряла 25 тыс. рублей и теперь ее стоимость начинается от 779,9 тыс. рублей, пишет Российская газета.
Обновлено вчера в 09:20
Хоккей

Жозе Моуринью упал после символического вбрасывания на матче КХЛ

Обновлено вчера в 13:12
Общество

27 процентов российских школьников столкнулись с травлей

Специалисты выяснили, что 27,5 процентов школьников из России сталкиваются с травлей. По всему миру доля таких подростков еще выше – 35 %.
Обновлено вчера в 23:55
Авто

KIA представит в апреле новый компактный кроссовер

Компания KIA представит в апреле на автосалоне в Нью-Йорке свой новый компактный кроссовер.
Обновлено вчера в 23:36
Авто

Названы цены на Mercedes B-Class для российского рынка

Стали известны цены на Mercedes B-Class для автомобильного рынка России. Об этом заявили представители компании.
Обновлено вчера в 23:46
Общество

Продукты обеспечат знаком гарантии от недовеса и недолива

Знак будет гарантировать, что объем расфасованной продукции находится в пределах допустимой погрешности и соответствует фактически заявленному, рассказал глава Росстандарта Алексей Абрамов.
Обновлено вчера в 06:37
Экономика

Назван размер средней зарплаты в Москве в 2018 году

Среднемесячная начисленная зарплата в Москве в 2018 году составила 80 881 рубль.
Обновлено вчера в 23:41
Интернет

В WhatsApp появилась новая функция защиты

Мессенджер WhatsApp разработал дополнительную функцию защиты для пользующихся гаджетами, произведенными корпорацией Apple.
Обновлено вчера в 15:30
Происшествия

Прокуратура объяснила засекреченность дела о гибели группы Дятлова

Обновлено вчера в 04:26
Происшествия

В Альбукерке произошел взрыв у торгового центра

В мае 2018 года в медцентре в американском штате Калифорния произошел взрыв. В результате один человек погиб и трое пострадали.
Обновлено вчера в 18:41
Происшествия

В СК рассказали о прогрессе в поисках заказчика убийства Немцова

Заместитель председателя Следственного комитета Игорь Краснов заявил в интервью газете "Коммерсант" об "определенных подвижках" следствия в поисках заказчика и организатора убийства политика Бориса Немцова в Москве.
Обновлено вчера в 14:46
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