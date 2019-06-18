Финансы

РФ в апреле сократила вложения в госбумаги СШАКоммерсантъ вчера в 21:04

Россия в апреле 2019 года снизила свои вложения в государственные ценные бумаги США почти на $1,6 млрд — до $12,136 млрд, говорится в информации американского Минфина. В последние годы Россия последовательно сокращала свои инвестиции.
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Россия снизила вложения в гособлигации США на 1,6 миллиарда долларов

ВАШИНГТОН, 17 июн - РИА Новости. Россия в апреле текущего года снизила вложения в государственные ценные бумаги США на почти 1,6 миллиарда долларов, свидетельствуют данные американского минфина.
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Газета.Ruвчера в 17:08

РФ снизила вложения в гособлигации США на 1,6 млрд долларов

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ТАССвчера в 17:07
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Автоматически обработано 7287 источников, обновлено в 00:25, Вашингтон
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Планируется, что подобные действия будут квалифицироваться как преступление средней степени тяжести, то есть предусматривающее наказание до шести лет лишения свободы в зависимости от наступивших общественно опасных последствий, пояснил депутат.
Обновлено вчера в 20:08
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Умер экс-глава Свердловской железной дороги Алексей Миронов, сообщили РИА Новости в пресс-службе СвЖД.
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«Это высококлассная ААА-игра»: GSC Game World рассказала о S.T.A.L.K.E.R. 2

Напомним, что более никаких деталей о разработке S.T.A.L.K.E.R. 2 пока что нет - разработчики пока не рассказывали ни о издателях и инвесторах игры, ни о её сюжете, ни о дате релиза.
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Происшествия

В Хабаровском крае двухлетнюю девочку сбило потоком воздуха от поезда

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Общество

BadComedian и Kinodanz заключили мировое соглашение

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Происшествия

Путин ужесточил наказание за ДТП в нетрезвом виде

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Происшествия

В Китае произошло мощное землетрясение

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Тело 13-летней девочки из России обнаружили поздно вечером 16 июня. Она проживала на территории Испании уже год с матерью и братом.
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Шоу-бизнес

Собчак поссорилась с Бондарчук из-за фото с Богомоловым

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Медведев потребовал разобраться с сообщениями о росте цен на бензин

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Общество, в свою очередь, продвигает ограничения на курение в общественных местах, что ведет к увеличению бюджетных ассигнований на борьбу с табаком.
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Xiaomi объявила о старте продаж смарт-телевизоров в России

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Бывший президент Египта Мухаммед Мурси умер во время суда

В возрасте 67 лет во время судебного заседания умер бывший президент Египта Мухаммед Мурси.
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