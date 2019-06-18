РФ в апреле сократила вложения в госбумаги СШАКоммерсантъ вчера в 21:04

с чего всё началось

Россия в апреле 2019 года снизила свои вложения в государственные ценные бумаги США почти на $1,6 млрд — до $12,136 млрд, говорится в информации американского Минфина. В последние годы Россия последовательно сокращала свои инвестиции.

РФ в апреле сократила вложения в госбумаги США

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