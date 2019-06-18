РФ в апреле сократила вложения в госбумаги СШАКоммерсантъ вчера в 21:04

с чего всё началось

Россия в апреле 2019 года снизила свои вложения в государственные ценные бумаги США почти на $1,6 млрд, до $12,136 млрд, говорится в информации американского Минфина. В последние годы Россия последовательно сокращала свои инвестиции.

РФ в апреле сократила вложения в госбумаги США

Происшествия В Испании нашли мертвой 13-летнюю россиянку Тело 13-летней россиянки обнаружили в испанском населенном пункте Матаро в Каталонии, сообщает телеканал Telecinco в понедельник, 17 июня.

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Происшествия Суд арестовал 15 фигурантов дела о массовой драке в Чемодановке Первомайский районный суд Пензы арестовал 15 фигурантов уголовного дела о драке в селе Чемодановка на два месяца, сообщила ТАСС представитель суда.

Шоу-бизнес Алибасова отравили Шукшины, заявила его сестра Бари Алибасова отравил кто-то из семейства Шукшиных, заявила сестра продюсера Зоя.

Происшествия Директора Белгородского НПЗ арестовали после жалобы на прямой линии Обманутые с зарплатой работники опубликовали в социальных сетях видеообращение для прямой линии с президентом России Владимиром Путиным.

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Армия и оружие Под Мурманском нашли останки немецкого солдата «В ходе экспедиции найдены фрагменты останков немецкого солдата с частично сохранившимся жетоном, образцы советского и немецкого оружия, элементов экипировки, фрагменты бронетехники, предметы быта», – сообщила пресс-служба Северного флота.

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