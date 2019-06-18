Финансы

РФ в апреле сократила вложения в госбумаги СШАКоммерсантъ вчера в 21:04

Россия в апреле 2019 года снизила свои вложения в государственные ценные бумаги США почти на $1,6 млрд, до $12,136 млрд, говорится в информации американского Минфина. В последние годы Россия последовательно сокращала свои инвестиции.
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Россия сократила вложения в государственные облигации США до 12,13 миллиарда долларов по состоянию на апрель 2019 года, следует из данных
 американского Минфина.
Lenta.ru01:45

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