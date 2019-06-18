РФ в апреле сократила вложения в госбумаги СШАКоммерсантъ вчера в 21:04

с чего всё началось

Россия в апреле 2019 года снизила свои вложения в государственные ценные бумаги США почти на $1,6 млрд, до $12,136 млрд, говорится в информации американского Минфина. В последние годы Россия последовательно сокращала свои инвестиции.

РФ в апреле сократила вложения в госбумаги США

ЖКХ Героев России освободили от взносов за капремонт и платы за ЖКХ Согласно документу, льготу получают Герои Советского Союза, Герои России, полные кавалеры ордена Славы и проживающие с ними родственники.

Происшествия Мошенники придумали новые способы автоподстав Замки на колёсах, скрученные регистрационные номера и непонятно откуда взявшиеся парковочные сторожа — мошенники придумали новые уловки для "развода" автомобилистов на деньги.

Технологии Twitch подал в суд на стримеров порно, фильмов и сериалов Twitch подал в суд на анонимных троллей, которые стримили порно, фильмы и сериалы на платформе.

Политика Кремль счел эмоциональными слова Кудрина об угрозе социального взрыва Как сказал Песков, в Кремле проблему не отрицают, но и «гипертрофированно» ее оценивать в администрации президента считают неверным.

Футбол Экс-президент УЕФА Платини арестован по делу о коррупции Бывшего президента Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Мишеля Платини взяли под стражу по делу о коррупции, сообщил французский портал Mediapart.

Армия и оружие Опубликовано видео перехвата Су-27 бомбардировщика США Перехват российским истребителем Су-27 стратегического бомбардировщика ВВС США Boeing B-52 Stratofortress у границы России сняли на видео, которое разместили на канале Минобороны России на YouTube.

Политика При встрече с Путиным Зеленский начнет разговор со статуса Крыма Президент Украины Владимир Зеленский в интервью немецкому изданию Bild рассказал, что хотел бы начать разговор при встрече с президентом России Владимиром Путиным с заявления о статусе Крыма и Донбасса.

Общество Составлен рейтинг регионов РФ по уровню жизни семей Среднестатистическая российская семья с двумя работающими родителями и с двумя детьми в 2018 году после минимальных трат в объеме прожиточных минимумов родителей и детей имеет максимально возможный остаток в размере 44,3 тысяч рублей Эксперты РИА Новости отмечают, что в 2018 году произошел рост объема максимально возможного остатка после минимальных затрат.

Происшествия СК РФ выяснит, правда ли в пригороде Белгорода 8 лет нет питьевой воды Следственный комитет решил проверить обращение жителей одного из пригородов Белгорода к президенту Владимиру Путину о том, что они восемь лет живут без питьевой воды, сообщается во вторник на сайте СК РФ.

Авто Ограниченную партию Toyota Supra для России раскупили за четыре часа Как отмечает пресс-служба японской марки все автомобили лимитированной серии были забронированы онлайн и предоплачены за первые 4 часа с начала приема заказов.

Экономика В ООН предсказали сокращение населения России до 100 миллионов человек В концу 2070-х годов население России может сократиться до 100 миллионов человек — таков пессимистичный прогноз, представленный экспертами ООН в демографическом докладе.

Происшествия СМИ сообщили о гибели 13-летней девочки из России в Испании В Испании, в городе Матаро под Барселоной, обнаружено тело 13-летней девочки из России. Об этом сообщает телеканал Telecinco.

Шоу-бизнес Началова могла отписать полквартиры Фролову, спасая отношения Как известно, хоккеист Александр Фролов и певица Юлия Началова никогда не были женаты.

Политика В России предложили сажать в тюрьму за домогательства Депутат Госдумы Руслан Бальбек разработал законопроект о наказании за домогательства. Об этом сообщает РИА "Новости".

Политика Госдума приняла закон о приостановлении ДРСМД Решение о возобновлении Российской Федерацией действия ДРСМД принимается президентом РФ, следует также из документа.

Общество Беллу Хадид заставили извиниться за расистское фото в Instagram Ничто не предвещало беды, когда Белла Хадид со скуки опубликовала на своей странице фото, на котором "пинает" самолеты с флагами Саудовской Аравии и Арабских Эмиратов.

Происшествия Исполнительного директора Фонда кино избили в Москве В Москве неизвестные избили исполнительного директора Фонда кино Вячеслава Тельнова, в настоящее время злоумышленников ищут правоохранительные органы.

Политика Зеленский заявил о неготовности к диалогу с Донецком и Луганском Владимир Зеленский, являющийся президентом Украины, в ходе встречи с Эммануэлем Макроном, который является президентом Франции, заявил о том, что правительство Украины не готово на прямые переговоры с Луганском и Донецком, но готовы общаться в «минском» формате на тему прекращения ведения огня, сообщают «РИА новости».

Армия и оружие В Алеппо заработал мебельный завод Завод по производству мебели, восстановленный после завершения боевых действий, заработал в сирийском городе Алеппо, сообщил сотрудник предприятия Мохаммед Садды.

Политика Зеленский прибыл с визитом в Берлин "Ночью президент Зеленский прибыл с однодневным визитом в Берлин, где встретится с канцлером Ангелой Меркель, немецкими политиками и представителями бизнеса", - говорится в сообщении администрации в Twitter.

Происшествия Женщину изнасиловали в ресторане в центре Москвы В одном из ресторанов в центре Москвы изнасиловали 32-летнюю женщину, передает РЕН ТВ.

Экономика Utair выплатит проценты по кредитам за счет продажи активов Перевозчик намерен выполнять свои кредитные обязательства и поэтапно гасить проценты «за счет продажи активов, которые не влияют на операционную деятельность», говорится в сообщении компании.