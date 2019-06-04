Энергетика

Польская Orlen получит компенсацию за «грязную» нефтьNews.ru вчера в 12:08

Польская компания Orlen получит компенсацию за поставки загрязнённой нефти из России. Об этом в организации заявили по итогам переговоров в Москве в связи с ситуацией вокруг трубопровода «Дружба».
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Россия согласовала процедуру компенсаций за грязную нефть в «Дружбе»

РБКвчера в 12:38

Россия согласовала процедуру компенсаций из-за загрязнения нефти

RT на русскомвчера в 12:16

«Транснефть» и покупатели нефти начали переговоры по убыткам из-за загрязнения «Дружбы»

Интерфаксвчера в 06:47

«Транснефть» пообещала Польше возместить убытки из-за «грязной» нефти

РИА Новостивчера в 11:14

Польская Orlen сообщила о предстоящем получении компенсаций за поставки «грязной» нефти

ТАССвчера в 11:50

Участники переговоров по урегулированию ситуации вокруг нефтепровода «Дружба» договорились о принципах компенсации

Эхо Москвывчера в 12:30

Эксперты предсказали итог переговоров о компенсациях из-за грязной нефти

Известия02 июня в 20:11
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Политика

Полиция отреагировала на заявление главы красноярской Счетной палаты

Во время интервью у Давыденко спросили, поступали ли в ее адрес угрозы. В ответ глава Счетной палаты перестала говорить и начала плакать.
Обновлено вчера в 22:32
Экономика

Орешкин констатировал прохождение пика инфляция

Глава МЭР Максим Орешкин заявил, что пик инфляции уже пройден и рост ВВП начнет ускоряться к концу года.
Обновлено вчера в 09:01
Экономика

Раскрыта суть миллиардных исков к Михаилу Абызову

Как утверждается в исках, когда долги Е4 превысили активы, ответчики стали совершать «действия по искусственному созданию видимости финансовой состоятельности» группы, чтобы привлечь новые кредиты.
Обновлено вчера в 23:51
Происшествия

В Хакасии нашли тела двух пропавших в ноябре туристов

Тела еще двух из четырех пропавших туристов в ноябре прошлого года в горах Хакасии найдены в районе поисков, сообщает СУСК республики.
Обновлено вчера в 23:16
Футбол

Сборная Колумбии разгромила Панаму, Барриос отыграл полный матч

Сборная Колумбии разгромила национальную команду Панамы в товарищеском матче.
Обновлено вчера в 22:45
Политика

Зеленский отреагировал на снос бюста Жукова в Харькове

Обновлено вчера в 10:37
Культура

Тимур Еремеев стал ведущим нового скандального шоу на Первом канале

Обновлено вчера в 15:55
Политика

Ким Чен Ын появился на публике с «репрессированной» сестрой

Младшая сестра лидера КНДР Ким Чен Ына Ким Е Чжон, которую, по информации ряда южнокорейских СМИ, репрессировали за срыв ханойского саммита с США, появилась на публичном мероприятии в компании брата.
Обновлено вчера в 19:36
Экономика

Долговая нагрузка Антипинского НПЗ превысила ожидания Сбербанка

Долговая нагрузка Антипинского НПЗ оказалась существенно больше, чем предполагал Сбербанк при выстраивании отношений с заводом, сообщили ТАСС в пресс-службе банка.
Обновлено вчера в 20:27
Армия и оружие

Украинский военный «разорвал» ствол американской снайперской винтовки

В Сети появилась фотография американской снайперской винтовки Barrett M82 бойца ВСУ, которую разорвало после выстрела нештатным патроном.
Обновлено вчера в 11:03
Политика

Тысячи жителей Донбасса обратились за российскими паспортами

Министерство внутренних дел России приняло несколько тысяч заявлений на получение российского гражданства от жителей самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).
Обновлено вчера в 15:19
Политика

Суд в США не дал демократам заблокировать финансирование стены на границе

Федеральный судья Тревор Макфадден не нашел оснований для принятия к рассмотрению иска демократов из палаты представителей США к президенту Дональду Трампу за перенаправление бюджетных средств на строительство заграждений на границе с Мексикой, сообщает издание The Hill.
Обновлено вчера в 21:53
Политика

Помпео призвал Россию «сделать больше» для расследования крушения MH17

Госсекретарь США Майк Помпео призвал Россию "сделать больше" для расследования крушения рейса MH-17 на Украина в 2014 году.
Обновлено вчера в 16:17
Религия

Мусульмане встречают Ураза-байрам

Мусульмане во вторник отмечают один из двух главных праздников в исламе Ураза-байрам, главная совместная молитва рано утром, по традиции, будет совершена в Московской соборной мечети.
Обновлено вчера в 18:00
Общество

Тысячи советских ГОСТов отменят в России

Порядка десяти тысяч действующих советских ГОСТов к настоящему времени устарели и мешают развитию экономики, поэтому скоро они будут отменены.
Обновлено 02 июня в 21:15
Происшествия

Суд в Швеции отказался заочно арестовать Ассанжа

Суд в Швеции отклонил запрос прокуратуры о заочном аресте основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа, сообщает местное издание The Local.
Обновлено вчера в 10:53
Политика

В Крыму одобрили идею Лужкова о подаче воды из Днепра в обход Украины

В Крыму прокомментировали предложение бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова по решению водной проблемы полуострова.
Обновлено в 00:16
Экономика

Росстат назвал отрасли с самыми большими зарплатами

Росстат представил данные о размерах зарплат в различных отраслях экономики в пересчете за час по итогам 2018 года.
Обновлено вчера в 19:03
Происшествия

Как спасали людей после крупнейшей железнодорожной катастрофы

Ровно 30 лет назад, в ночь с 3 на 4 июня 1989 года, на железнодорожном перегоне Уфа – Челябинск Куйбышевской железной дороги произошел мощный взрыв газа.
Обновлено вчера в 07:55
Политика

Команда Зеленского готовит стратегию «возвращения Крыма»

Президент Украины Владимир Зеленский обсудит стратегию "возвращения" воссоединившегося с Россией Крыма с высокопоставленными чиновниками Евросоюза и НАТО в ходе визита в Брюссель, сообщила пресс-секретарь главы государства Юлия Мендель в эфире Телевизионной службы новостей (ТСН) на телеканале 1+1.
Обновлено вчера в 18:02
Происшествия

Парень и девушка катались на платформе грузового поезда в Приангарье

В Усть-Кутском районе транспортные полицейские сняли с платформы грузового поезда 18-летнего парня и его 15-летнюю подругу.
Обновлено вчера в 22:47
Гаджеты

Китайские смартфоны осваивают рынок ремонта

Чаще всего среди китайских смартфонов в ремонт сдают Huawei Nova 2, Honor 8, Xiaomi Redmi Note 4 и Redmi 4X.
Обновлено 02 июня в 17:55
Происшествия

В Свердловской области произошёл пожар на складах

В городе Арамиле Свердловской области загорелись складские помещения с лакокрасочной продукцией, сообщает региональное управление МЧС.
Обновлено вчера в 20:59
Общество

В Петербурге планируют ввести новые льготы для блокадников

В Санкт-Петербурге планируют ввести новые льготы для блокадников, сообщает kp.ru.
Обновлено вчера в 14:55
Авто

Опубликованы рендеры легендарного УАЗ-469

Основная стилистика все же навеяна оригинальным УАЗ-469, с которого дизайнер перенес на свой проект круглые фары, горизонтальную радиаторную решетку, подштамповку на боковинах, а также трапециевидные вырезы колесных арок.
Обновлено вчера в 11:41
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Задержан первый подозреваемый в убийстве бывшего спецназовца ГРУ

Обновлено вчера в 17:00
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Невеста Тимати Анастасия Решетова показала округлившийся живот

Невеста Тимати Анастасия Решетова косвенно подтвердила свою беременность.
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Политика

Дональд Трамп не узнал свой подарок Елизавете II, подаренный год назад

Президент США Дональд Трамп не узнал собственный подарок, который преподнёс королеве Великобритании Елизавете II в 2018 году.
Обновлено в 00:04
Гаджеты

Apple окончательно избавилась от iTunes

Обновлено вчера в 15:38
Политика

МИД Украины отреагировал на возможное возвращение России в ПАСЕ

Заместитель министра иностранных дел Украины Василий Боднар заявил, что возможное возвращение российской делегации в Парламентскую ассамблею Совета Европы (ПАСЕ) подрывает доверие к данной организации.
Обновлено вчера в 18:36
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