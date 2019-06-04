Энергетика
Польская Orlen получит компенсацию за «грязную» нефтьNews.ru вчера в 12:08
Польская компания Orlen получит компенсацию за поставки загрязнённой нефти из России. Об этом в организации заявили по итогам переговоров в Москве в связи с ситуацией вокруг трубопровода «Дружба».
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«Транснефть» и покупатели нефти начали переговоры по убыткам из-за загрязнения «Дружбы»
Интерфаксвчера в 06:47
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Обновлено вчера в 18:00
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Как спасали людей после крупнейшей железнодорожной катастрофы
Ровно 30 лет назад, в ночь с 3 на 4 июня 1989 года, на железнодорожном перегоне Уфа – Челябинск Куйбышевской железной дороги произошел мощный взрыв газа.
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