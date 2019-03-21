Финансы

РФ снизила ориентиры доходности евробондов в долларах и евроИнтерфакс 08:39

Ориентир доходности 16-летних долларовых евробондов РФ снижен до 5,125-5,25%, ориентир доходности дополнительного выпуска евробондов в евро с погашением в 2025 году - до 2,375-2,5%, сообщил "Интерфаксу" источник в банковских кругах.
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РФ снизила ориентиры доходности евробондов в долларах и евро

Интерфакс08:39

Россия начала размещение евробондов в евро и долларах

ТАСС04:07

«Интерфакс»: спрос на долларовые евробонды превышает $3 млрд, в евро — €1,6 млрд

Коммерсантъ07:01

Россия начала размещение евробондов в долларах и евро

РБК06:18

Минфин выбрал организаторов размещения евробондов России в 2019 году

Rambler News Service03:03

Спрос на бонды РФ выше 2,5 млрд евро и $5,5 млрд, ориентир доходности снижен

ПРАЙМ08:43

Минфин выбрал банки-агенты для размещения евробондов в 2019 году

News.ru04:23
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Шоу-бизнес

Роман Гриценко в очередной раз покинул проект «Дом-2»

Сегодня в Сети появились слухи, что Гриценко покинул проект, в очередной раз.
Обновлено в 05:11
Происшествия

При крушении парома в Ираке погибли не менее 45 человек

Как сообщил источник в местных силах безопасности, в результате инцидента с опрокидыванием парома погибли не менее 45 человек.
Обновлено в 09:41
Происшествия

Стало известно о подготовке бунта против мигрантов в Якутске

По словам собеседника радиостанции, молодые люди, преимущественно спортсмены, съезжаются с разных районов республики в Якутск для проведения стихийного митинга.
Обновлено в 08:12
Политика

Центризбирком отказался передать мандат депутата Госдумы Грудинину

По данным ТАСС, в ходе рассмотрения в ЦИК вопроса о передаче мандата зампредседателя комиссии Николай Булаев заявил, что Грудинин на момент регистрации кандидатом в 2016 году не закрыл счета за рубежом, а значит, не может быть депутатом Госдумы.
Обновлено в 06:06
Шоу-бизнес

Филипп Киркоров приехал на церемонию прощания с Юлией Началовой

Обновлено в 07:06
Политика

Порошенко «построил» станцию метро Петербурга в Харькове

Президент Украины Петр Порошенко в опубликованной агитационной брошюре в преддверии выборов выдал фотографии девятилетней давности со строительства станции «Обводной канал» в Санкт-Петербурге за кадры возведения метро «Державинская» в Харькове.
Обновлено вчера в 18:42
Общество

Вильфанд дал россиянам рекомендации по огородным работам

Каждый третий май в первой декаде бывают заморозки, сообщил журналистам научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
Обновлено в 05:03
Спорт

Спортсмены могли принимать кровяной допинг на ОИ-2018

Ряд спортсменов могли принимать кровяной допинг во время Олимпиады 2018 года.
Обновлено в 05:37
Происшествия

Против замглавы подмосковного Чехова возбудили уголовное дело

В отношении первого заместителя главы администрации подмосковного Чехова Дмитрия Фриша возбуждено уголовное дело.
Обновлено в 05:46
Общество

Панин устыдился своей радости по поводу присоединения Крыма

Актер Алексей Панин сожалеет, что в 2014 году поддерживал присоединение Крыма к России. Об этом сообщает НСН в четверг, 21 марта.
Обновлено в 08:17
Спорт

Чен выиграл короткую программу на ЧМ в Сайтаме, Коляда — десятый

Американец Натан Чен занял первое место по итогам короткой программы на чемпионате мира по фигурному катанию в японской Сайтаме.
Обновлено в 08:09
Здоровье

Из-за чего рождаются дети с синдромом Дауна

Обновлено в 07:08
Шоу-бизнес

Джессика Симпсон родила третьего ребенка

Третья беременность Джессики Симпсон, сопровождавшаяся постоянным недомоганием певицы, закончилась благополучно: вчера на свет появилась ее дочь.
Обновлено в 02:58
Политика

В Венгрии оценили ущерб из-за санкций против России

Венгрия потеряла около $7 млрд из-за экспортных ограничений, которые появились после введения европейских санкций в отношении России.
Обновлено в 05:21
Шоу-бизнес

Стало известно, с кем будет жить дочь Началовой

Дочь Юлии Началовой и бывшего футболиста Евгения Алдонина, 12-летняя Вера, будет жить с родителями певицы, сообщила мать спортсмена Елена Алдонина.
Обновлено вчера в 07:15
Политика

Кремль назвал критерии отбора новых губернаторов

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков раскрыл критерии отбора новых губернаторов.
Обновлено в 08:01
Политика

Главой комитета по печати Петербурга назначен Владимир Рябовол

Новым председателем комитета по печати и взаимодействию со средствами массовой информации администрации Санкт-Петербурга назначен советник губернатора города Владимир Рябовол.
Обновлено в 07:54
Происшествия

В МЧС проанализировали действия пожарных в ТЦ «Зимняя вишня»

Пожарные, которые тушили возгорание в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня» 25 марта 2018 года, действовали адекватно ситуации.
Обновлено в 07:00
Экономика

МТС приняла новую дивидендную политику

Совет директоров МТС утвердил новую дивидендную политику на 2019-2021 годы, в соответствии с которой целевой показатель дивидендной доходности составляет не менее 28 руб. на одну обыкновенную акцию и 56 рубля за АДР в течение каждого календарного года.
Обновлено в 08:02
Игры

Microsoft выпустит дешевую приставку Xbox без оптического привода

Корпорация Microsoft разрабатывает вариант игровой приставки Xbox без привода для оптических дисков, сообщает ресурс Windows Central.
Обновлено в 08:09
Политика

Ковтун рассказала о планах после отставки

Подавшая в отставку глава Мурманской области Марина Ковтун поделилась планами на будущее.
Обновлено в 04:23
Шоу-бизнес

Ксения Собчак и Константин Богомолов перестали скрывать роман

В последние дни пара, скрывавшая свой роман несколько месяцев, совершенно забыла о конспирации.В начале недели в Москве состоялась премьера нового фильма Резо Гигинеишвили «Трезвый водитель», которую Собчак и Богомолов посетили вместе.
Обновлено в 09:30
Шоу-бизнес

Парализованный актер «Оттепели» Евгений Волоцкий стал отцом

Обновлено в 09:09
Футбол

ФИФА пожизненно дисквалифицировала арбитра

Международная федерация футбола (ФИФА) пожизненно дисквалифицировала тоголезского арбитра Коку Фагла за помощь в организации международных договорных матчей, сообщает на официальном сайте организации.
Обновлено в 08:52
Происшествия

ФСБ задержала федерального судью Кузьминского суда Москвы

Сотрудники ФСБ задержали в здании суда федерального судью Руслана Якубаева.
Обновлено в 09:25
Политика

Один из ближайших помощников Ким Чен Ына приехал в Москву

В Москве с визитом находится один из ближайших помощников лидера КНДР Ким Чен Ына - Ким Чхан Сон, сообщает южнокорейское агентство "Ренхап" со ссылкой на неназванные источники.
Обновлено в 06:21
Армия и оружие

Полиция безопасности Финляндии заявила об активности российских и китайских разведчиков

Особенный интерес иностранных спецслужб вызывает дискуссия о НАТО, внешняя политика и политика безопасности, позиция Финляндии по санкциям ЕС и безопасность в регионе Балтийского моря.
Обновлено в 07:21
Экономика

СП выявила в проектах Минкульта РФ плохой контроль за госрасходами

К началу 2019 года Минкульт РФ не реализовал 12 проектов, сроки сдачи которых уже закончились.
Обновлено в 04:38
Общество

Минздрав предложил продавать крепкий алкоголь с 21 года

Минздрав России разработал законопроект по увеличению до 21 года возраста, с которого россиянам можно будет приобретать крепкий алкоголь.
Обновлено в 08:26
Происшествия

В России временно приостановили выдачу водительских прав

Из-за технического сбоя на серверах МВД России граждане не могут получить водительские права и некоторые миграционные услуги.
Обновлено в 09:04
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