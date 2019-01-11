Россия снизила добычу нефти в январе в рамках решения ОПЕК+ более чем на 30 тыс. баррелей в сутки.

РФ снизила добычу нефти в январе в рамках решения ОПЕК+

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