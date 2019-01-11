Энергетика
РФ снизила добычу нефти в январе в рамках решения ОПЕК+
РФ снизила добычу нефти в январе в рамках решения ОПЕК+News.ru12:07
Россия снизила добычу нефти в январе в рамках решения ОПЕК+ более чем на 30 тыс. баррелей в сутки.
News.ru12:07
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Автоматически обработаны 7174 источника, обновлено в 14:21, Ашберн
Энергетика
Новак: цены на бензин в 2019 году могут расти в пределах инфляции
Рост розничных цен на бензин в России в январе был связан с повышением НДС, но в течение года они могут быть подвержены инфляционной динамике, сказал журналистам министр энергетики Александр Новак.
Обновлено в 12:22
Энергетика
Стоимость нефти Brent превысила $62
Цена на нефть марки Brent поднялась выше $62 за баррель. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на данные торгов.
Обновлено в 03:29
Энергетика
ТМК вошла в проект строительства газопровода в Пакистане за $2 млрд
Пакистанский газопровод Трубная металлургическая компания (ТМК) Дмитрия Пумпянского вошла в проект "Ростеха" по строительству в Пакистане газопровода "Север-Юг" стоимостью $2 млрд, следует из материалов ТМК.
Обновлено в 09:06
Энергетика
«Северный поток-2» принес России первые дивиденды
Как пояснили в Киеве решение продиктовано страхом полностью потерять транзит российского газа через украинскую ГТС из-за запуска в конце года трубопровода «Северный поток — 2». При этом в комиссии уверены, что транзит через Украину должен быть выгоден Москве.
Обновлено в 05:59
Энергетика
В Туркменистане начали производить бензин из природного газа
В Ахалской области республики почти закончили строительство завода по производству экологически чистого синтетического топлива В Туркменистане полностью завершили строительно-монтажные работы на пока еще единственном в мире заводе по производству синтетического бензина из природного газа.
Обновлено в 05:28
Энергетика
В КБР тарифы на коммуналку с нового года увеличились почти на 2%
В Кабардино-Балкарии с 1 января 2019 года увеличились тарифы на коммунальные услуги. Так, подорожали свет, газ и вода.
Обновлено в 10:19
Энергетика
Финансирование проекта на 3,9 млрд евро закрыли строители TAP
Сумма привлечённых средств составила 3,9 млрд евро.
Обновлено в 09:05
Энергетика
Газпром нефть расширяет Оренбургский нефтедобывающий кластер
Новые активы войдут в состав Оренбургского кластера добычи жидких углеводородов "Газпром нефти" и позволят компании расширить географию деятельности, а также нарастить ресурсную базу в Волго-Уральском регионе.
Обновлено в 02:13
Энергетика
В Мурманской области за праздники подорожал бензин
В среднем на 20 копеек подорожал бензин марки Аи-92, на 22 копейки – Аи-95 и дизтопливо.
Обновлено в 03:57
Энергетика
Таджикистан нарастил импорт нефтепродуктов
Обновлено в 11:03
Энергетика
Гибралтар получил первую партию СПГ для электростанции
Первая партия сжиженного природного газа (СПГ) поступила в Гибралтар для использования на новой электростанции, говорится в сообщении правительства страны.
Обновлено в 11:58
Энергетика
Экс-депутат Рады Килинкаров в эфире ТВ: США нам не помогут
Бывший депутат Верховной Рады Спиридон Килинкаров в эфире телеканала «Россия-1» заявил, что Украина бесповоротно приближается к коллапсу всей коммунальной отрасли.
Обновлено в 02:35
Энергетика
В Дамаске АЗС перешли на обслуживание по электронным картам
Автозаправочные станции в Дамаске в четверг перешли на обслуживание клиентов с помощью электронных пластиковых карточек, не успевшие получить карту могут заправить автомобиль максимум 30 литрами бензина в сутки, сообщило министерство нефти Сирии.
Обновлено вчера в 11:02
Энергетика
Морспасслужба закупает многоцелевой аварийно-спасательный буксир
Обновлено вчера в 10:28
Энергетика
«Лукойл» получил промышленный приток нефти на Блоке 10 в Ираке
"Лукойл" получил промышленный приток нефти в рамках реализации оценочного этапа на месторождении Эриду (Блок 10) в Ираке, говорится в пресс-релизе нефтяной компании.
Обновлено вчера в 07:01