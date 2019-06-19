Политика

РФ сформировала делегацию в ПАСЕМосковский Комсомолец 10:30

Совет федерации 19 июня сформировал свою часть делегации в Парламентскую Ассамблею Совета Европы. Как сообщил глава комитета верхней палаты парламента по международным делам Константин Косачев, главой делегации станет его первый заместитель в комитете, бывший посол РФ в США Сергей Кисляк.
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Вячеслав Володин
Мы сегодня приняли решение о формировании делегации. Государственная дума свою часть делегации сформировала. Со своей стороны мы сделали все, чтобы диалог состоялся. Мы выступаем за равенство всех национальных делегаций.
— Вячеслав Володин, российский политикDaily Storm 10:08

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