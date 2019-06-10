Политика

МИД РФ о слушаниях в Гааге: суд морской, а вопрос касается сушиВести.Ru 09 июня в 07:56

МИД РФ заявил, что у арбитража в Гааге нет необходимых компетенций в рассмотрении дела о принадлежности Крымского полуострова. Заявление сделано накануне новых слушаний, которые должны начаться в понедельник, 10 июня.
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МИД увидел в иске Киева в морской арбитраж попытку доказать права на Крым

РБК09 июня в 09:02

Россия призвала гаагский арбитраж отклонить претензии Украины по акваториям

РИА Новостивчера в 04:43

РФ призвала арбитраж в Гааге отклонить претензии Украины по акваториям

Газета.Ruвчера в 05:05

В Киеве ожидают решения Гааги по иску к России до конца года

РИА Новости Крым12:22

МИД России: иск Украины в морской арбитраж в Гааге лежит вне юрисдикции

Комсомольская правда09 июня в 08:07

МИД РФ о слушаниях в Гааге: суд морской, а вопрос касается суши

Вести.Ru09 июня в 07:56

МИД разъяснил позицию России по обращению Украины в морской арбитраж

RT на русском09 июня в 07:22
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Экономика

Медведев допустил переход на четырехдневную рабочую неделю

В будущем мир может перейти на четырехдневную рабочую неделю. Об этом заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев.
Обновлено в 08:57
Происшествия

Уголовное дело Ивана Голунова прекращено

Уголовное дело в отношении журналиста Ивана Голунова о незаконном обороте наркотиков прекращено «в связи с недоказанностью его участия в совершении преступления».
Обновлено в 11:59
Политика

Зеленский уволил пять глав региональных СБУ из-за контрабанды

"Принято решение об увольнении пяти руководителей региональных управлений Службы безопасности Украины, которые отметились, грубо говоря, в негативном плане в смысле явления, связанного с контрабандой", — заявил во вторник заместитель главы администрации президента Руслан Рябошапка.
Обновлено в 09:45
Теннис

Александрова победила Мертенс на турнире в Хертогенбоше

Российская теннисистка Екатерина Александрова обыграла бельгийку Элиз Мертенс в первом круге турнира WTA в Хертогенбоше.
Обновлено в 11:32
Армия и оружие

Адмирал оценил реакцию российских моряков на инцидент с крейсером США

Адмиралом запаса Валентином Селивановым была дана оценка действиям российских моряков противолодочного корабля "Адмирал Виноградов" во время инцидента с американским ракетным крейсером в Восточно-Китайском море, передает РИА Новости.
Обновлено вчера в 01:21
Политика

США ввели новые санкции против Сирии

Напомним, в мая президент США Дональд Трамп подписал указ о продлении ещё на один год ранее введённых ограничительных мер в отношении Сирии.
Обновлено в 13:20
Футбол

«Ливерпуль» продлит контракт с Окслейд-Чемберленом на год

Полузащитник Алекс Окслейд-Чемберлен останется в «Ливерпуле». Клуб близок к продлению контракта с футболистом на один год.
Обновлено в 13:05
Наука

Датские ученые назвали основное условие рекордного долголетия

Разница объясняется связанным с развитием системы здравоохранения улучшением показателей здоровья в Дании.
Обновлено в 04:02
Общество

Голунов не пойдет на акцию в его поддержку 12 июня

Ранее во вторник, 11 июня, московские власти согласовали запланированную на воскресенье, 16 июня, акцию в поддержку журналиста, обвинявшегося в незаконном обороте наркотиков.
Обновлено в 14:10
Футбол

Сборная Украины по футболу впервые в истории вышла в финал молодежного ЧМ

Обновлено в 14:18
Кино

Дмитрий Нагиев сыграет Остапа Бендера в новой экранизации «12 стульев»

Актёр и телеведущий Дмитрий Нагиев сыграет Остапа Бендера в новой экранизации романа "12 стульев".
Обновлено в 11:23
Общество

Опубликовано видео с пришедшим в сознание Бари Алибасовым

В Instagram-аккаунте группы НАНА появилось видео пришедшего в сознание продюсера Бари Алибасова.
Обновлено в 11:49
Происшествия

Российская семья погибла в ДТП в Турции

Обновлено в 12:14
Происшествия

Суд арестовал экс-главу волгоградского СК по обвинению в теракте

Лефортовский суд Москвы на два месяца арестовал бывшего руководителя волгоградского управления СК Михаила Музраева по обвинению в теракте, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Ксения Первовласенко.
Обновлено в 14:07
Общество

Льва Пономарева оштрафовали на 300 тысяч рублей

Мещанский суд Москвы назначил административный штраф в 300 тысяч рублей правозащитнику Льву Пономареву за организацию несогласованной акции на Лубянке 13 мая.
Обновлено в 13:24
Экономика

«Сбербанк» запустил переводы денег людям без карт

"Сбербанк" запустил новую услугу - переводы любому человеку с получением наличных в банкомате или офисах банка.
Обновлено в 09:56
Хоккей

Артемий Панарин сделал на ногах татуировки «1939» и «1945»

Татуировки «1939» и «1945» обозначают даты рождения дедушек хоккеиста, о чём Панарин рассказал в комментариях.
Обновлено в 14:03
Политика

На Украине обвинили Зеленского в невыполнении обещаний

Президент Украины Владимир Зеленский не выполнил ни одного своего обещания, данного экс-шоуменом в ходе президентской предвыборной кампании, и это несмотря на огромную поддержку жителей страны.
Обновлено в 13:44
Здоровье

С начала сезона клещи покусали уже 7 тысяч петербуржцев

По состоянию на 10 июня в больницы Петербурга из-за укусов клещей обратилось 6 975 человек, в том числе 1 208 детей.
Обновлено в 13:17
Происшествия

В Астрахани пассажирский самолет совершил аварийную посадку

Аварийную посадку в аэропорту Астрахани совершил самолет с 89 пассажирами.
Обновлено в 08:21
Общество

Бывшему вице-премьеру Шувалову подняли налог на землю в 2762 раза

Главе Внешэкономбанка и бывшему вице-премьеру Игорю Шувалову в 2762 раза повысили кадастровую стоимость его земельного участка в Сколково и сумму налогов, которые он выплачивает.
Обновлено в 08:41
Политика

Глава Дагестана объяснил снос знака на границе с Чечней

Обновлено в 09:16
Общество

Николай Дроздов ушел из «В мире животных»

Обновлено в 12:43
Политика

Омбудсмены Украины и России обсудят условия освобождения заключенных

Уполномоченная по правам человека Верховной рады Украины Людмила Денисова во время открытой части встречи с уполномоченной по правам человека в России Татьяной Москальковой предложила обсудить одновременное освобождение граждан двух стран, сообщает ТАСС.
Обновлено в 14:10
Авто

Nissan представит новое поколение Juke в этом году

Новое, второе по счету поколение компактного кроссовера Nissan Juke будет представлено в конце 2019 года.
Обновлено в 11:57
Авто

Автомобили Opel получат российские моторы

Обновлено в 05:34
Футбол

Месси стал самым высокооплачиваемым спортсменом по версии Forbes

Обновлено в 11:36
Политика

Киев потребовал в Гааге право на добычу газа в Черном море

Представитель Киева на слушаниях в Гааге Елена Зеркаль потребовала разрешить Украине добывать газ в Черном море.
Обновлено в 08:04
Футбол

«Ростов» объявил о переходе хавбека «Балтики» Саплинова

Обновлено в 09:36
Футбол

Сборная России назвала стартовый состав на матч с Кипром

Пресс-служба сборной России опубликовала стартовый состав команды на матч против Кипра.
Обновлено в 13:50
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