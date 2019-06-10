Политика
МИД РФ о слушаниях в Гааге: суд морской, а вопрос касается сушиВести.Ru 09 июня в 07:56
МИД РФ заявил, что у арбитража в Гааге нет необходимых компетенций в рассмотрении дела о принадлежности Крымского полуострова. Заявление сделано накануне новых слушаний, которые должны начаться в понедельник, 10 июня.
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МИД России: иск Украины в морской арбитраж в Гааге лежит вне юрисдикции
Комсомольская правда09 июня в 08:07
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