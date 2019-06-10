Политика

РФ призвала арбитраж в Гааге отклонить претензии Украины по акваториямГазета.Ru вчера в 05:05

Посол по особым поручениям российского МИДа Дмитрий Лобач заявил, что Россия призвала арбитраж в Гааге отклонить претензии Украины по морским акваториям. Об этом сообщает РИА "Новости".
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В МИД пояснили абсурдность иска Украины в Гааге по морским акваториям Крыма

РИА Новости Крымвчера в 06:36

Россия призвала гаагский арбитраж отклонить претензии Украины по акваториям

РИА Новостивчера в 04:43

МИД увидел в иске Киева в морской арбитраж попытку доказать права на Крым

РБК09 июня в 09:02

РФ призвала арбитраж в Гааге отклонить претензии Украины по акваториям

Газета.Ruвчера в 05:05

МИД России: иск Украины в морской арбитраж в Гааге лежит вне юрисдикции

Комсомольская правда09 июня в 08:07

МИД РФ о слушаниях в Гааге: суд морской, а вопрос касается суши

Вести.Ru09 июня в 07:56

МИД разъяснил позицию России по обращению Украины в морской арбитраж

RT на русском09 июня в 07:22
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«Локомотив» подписал футболиста «Уфы» Живоглядова

Официальный сайт «Локомотива» объявил о приобретении защитника «Уфы» Дмитрия Живоглядова. Контракт с футболистом заключён на четыре года.
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Глава Дагестана объяснил снос знака на границе с Чечней

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В работе Telegram произошел сбой

Пользователи мессенджера Telegram пожаловались на сбои в его работе, свидетельствуют данные сервиса Downdetector.
Обновлено в 08:10
Общество

В Россельхознадзоре оценили предложение не уничтожать продукты

Официальный представитель Россельхознадзора Юлия Мелано в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» прокомментировала инициативу Роспотребнадзора не уничтожать пригодные к употреблению санкционные продукты питания.
Обновлено в 08:57
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Group-IB подтвердила накрутку голосов в шоу «Голос. Дети»

Компания выявила более 41 тысячи голосов ботов, отданных за участника под номером 07, под которым выступала дочь певицы Алсу Микелла Абрамова.
Обновлено в 08:47
Армия и оружие

Советский пулемет уничтожил современный американский броневик

Йеменские повстанцы-хуситы уничтожили современный бронеавтомобиль американского производства, принадлежащий их противникам, из советского пулемета ДШКМ.
Обновлено в 08:56
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У певицы Анны Плетневой диагностировано психическое расстройство

Пиар-менеджер 41-летней российской певицы Анны Плетневой, солистки группы "Винтаж" и бывшей участницы проекта "Лицей", подтвердил ранее прозвучавшую в СМИ информацию о том, что у Анны - расстройство диссоциативной идентичности, раздвоение личности.
Обновлено в 09:41
Культура

Самую дорогую картину в мире обнаружили на яхте саудовского принца

Картину «Спаситель мира» Леонардо да Винчи, проданную в 2017 году за 450 млн долларов неизвестному покупателю, обнаружили на яхте Serene принца Саудовской Аравии Мухаммеда бин Салмана, сообщает портал Artnet.
Обновлено в 06:02
Экономика

Россия начнёт выплачивать пенсии трудовым мигрантам

После вступления соглашения в силу предполагается, что государство, в котором трудился иностранный работник и осуществлял отчисления в Пенсионный фонд, будет выплачивать ему пенсию и после его возвращения на родину.
Обновлено в 01:28
Политика

Зеленский уволил губернаторов 15 областей

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указы об отставке руководителей 15 областных государственных администраций.
Обновлено в 09:18
Авто

Кроссовер Kia XCeed получит цифровую приборку

Обновлено в 05:27
Происшествия

В Брянске отложили вылет SSJ 100 из-за неисправного двигателя

Обновлено в 08:32
Авто

В России упали цены на УАЗ «Профи»

Обновлено в 03:03
Происшествия

В порту Петербурга нашли 400 килограммов кокаина

В порту Петербурга обнаружили 400 килограммов кокаина на 4,5 миллиарда рублей в контейнере, прибывшем из Эквадора.
Обновлено в 09:41
Политика

В Совфеде представили доклад о вмешательстве США в дела России

США продолжают попытки вмешательства в суверенные дела России, обучая и поддерживая политических активистов, финансируя антироссийские силы, говорится в ежегодном докладе комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета РФ, представленном во вторник главой комиссии Андреем Климовым.
Обновлено в 06:48
Кино

«Холодное сердце 2»: вышел официальный трейлер

Обновлено в 09:38
Общество

Глава Кузбасса отреагировал на просьбу жителей об убежище в Канаде

Обновлено вчера в 12:03
Общество

ФБК нашел элитную недвижимость у сотрудника ФСБ из расследования Голунова

Издание «Проект» сообщало, что Голунов готовил к публикации материал, в котором фигурируют сотрудники УФСБ по Москве и Московской области — глава управления генерал-полковник Алексей Дорофеев и его помощник подполковник Марат Медоев.
Обновлено в 09:18
Общество

В Германии опубликовали список десяти самых красивых русских имен

Обновлено в 04:53
Общество

Мэрия увидела в марше в поддержку Голунова угрозу для москвичей

Власти Москвы высказались против проведения 12 июня марша в поддержку журналиста Ивана Голунова и попросили прокуратуру принять меры к гражданам, призывающим к участию в этой акции.
Обновлено в 08:45
Шоу-бизнес

Алена Водонаева назвала поведение Анджелины Джоли неадекватным

«Хотелось бы верить, что все это игра на публику, но что-то мне подсказывает, что Анджелина искренне верит в свою правоту и считает себя хорошей матерью», – отметила Водонаева.
Обновлено в 07:55
Футбол

«Манчестер Юнайтед» отказался продавать Погба в «Реал»

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Шоу-бизнес

Пугачева «потеряла сознание» на архивном видео с фестиваля «Жара»

На фанатской страничке Примадонны отечественной эстрады Аллы Пугачевой в Instagram появилась забавная видеозапись, которая датирована 2017 годом.
Обновлено в 00:56
Космос

Уральцы станут свидетелями максимального сближения Юпитера с Землей

Уральцы станут свидетелями необычного астрономического явления - планета Юпитер сблизится с Землей на самое минимальное расстояние в этом году (около 640 млн. км). Кроме того, благодаря тому, что Юпитер окажется в точке противостояния с Солнцем (расположение небесных тел, когда их центры оказываются на одной прямой), он станет самым ярким светилом на ночном небе после Луны и Венеры.
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Гаджеты

Фитнес-браслет Xiaomi Mi Band 4 представлен официально

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Происшествия

Хабаровских браконьеров поймали с помощью плюшевого медведя

В Хабаровском крае охранникам заповедника удалось поймать браконьеров с помощью фиолетового плюшевого медведя, сообщила дирекция «Заповедного Приамурья».
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Путешествия

АТОР назвала самые популярные направления для отдыха россиян

В Ассоциации туроператоров России (АТОР) сообщили, что самыми популярными направлениями стали турецкие и внутренние курорты.
Обновлено в 07:14
Шоу-бизнес

Бари Алибасов вышел из искусственной комы

Обновлено в 05:13
Культура

Умер участник проекта «Голос» Алексей Сафиулин

Певец, бывший солист Мариинского театра и участник шестого сезона проекта "Голос" Алексей Сафиулин скончался на 45-м году жизни.
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Экономика

Отток капитала из России в январе-мае вырос почти вдвое

Чистый отток капитала из России в январе-мае 2019 года вырос почти вдвое в годовом выражении — до $35,2 млрд, следует из сообщения Банка России.
Обновлено в 09:15
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