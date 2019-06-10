Политика

РФ призвала арбитраж в Гааге отклонить претензии Украины по акваториямГазета.Ru вчера в 05:05

Посол по особым поручениям российского МИДа Дмитрий Лобач заявил, что Россия призвала арбитраж в Гааге отклонить претензии Украины по морским акваториям. Об этом сообщает РИА "Новости".
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МИД России: иск Украины в морской арбитраж в Гааге лежит вне юрисдикции

Комсомольская правда09 июня в 08:07

Россия призвала гаагский арбитраж отклонить претензии Украины по акваториям

РИА Новостивчера в 04:43

РФ призвала арбитраж в Гааге отклонить претензии Украины по акваториям

Газета.Ruвчера в 05:05

МИД увидел в иске Киева в морской арбитраж попытку доказать права на Крым

РБК09 июня в 09:02

В Киеве ожидают решения Гааги по иску к России до конца года

РИА Новости Крым12:22

МИД РФ о слушаниях в Гааге: суд морской, а вопрос касается суши

Вести.Ru09 июня в 07:56

МИД разъяснил позицию России по обращению Украины в морской арбитраж

RT на русском09 июня в 07:22
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Футбол

Сборная Украины по футболу впервые в истории вышла в финал молодежного ЧМ

Футболисты сборной Украины победили команду Италии в полуфинале молодежного чемпионата мира (игроки до 20 лет), который проходит в Польше, и впервые в истории пробились в финал турнира.
Обновлено в 14:18
Происшествия

Солист Rammstein сломал челюсть своему фанату

Солист немецкой рок-группы Rammstein Тилль Линдеманн сломал челюсть мужчине. Об этом 11 июня сообщает издание Bild.
Обновлено в 16:51
Общество

Власти Канады ответили на обращение жителей Киселевска

Жителям Киселевска, которые записали видеообращение к премьер-министру страны Джастину Трюдо, рассказали, смогут ли они получить статус беженцев и что для этого нужно сделать.
Обновлено в 07:22
Происшествия

Голунов решил не идти на акцию в свою поддержку 12 июня

Журналист Иван Голунов после снятия обвинений в торговле наркотиками и освобождения сказал, что не планирует посетить несогласованную акцию 12 июня, передает корреспондент РБК.
Обновлено в 15:49
Экономика

Голикова оценила вариант перехода на четырехдневную рабочую неделю

Реформа перехода на четырехдневку потребует внесения серьезных изменений в трудовое законодательство, добавила она.
Обновлено в 07:26
Шоу-бизнес

Бари Алибасов пришел в сознание

Продюсер Бари Алибасов пришел в сознание после пяти дней медикаментозного сна.
Обновлено в 05:21
Игры

Опубликован трейлер игры Marvel’s Avengers

На выставке E3 2019 мировая общественность увидела первый сюжетный трейлер игры Marvel’s Avengers.
Обновлено в 04:42
Общество

В Риме туристам запретили гулять с голым торсом

Обновлено вчера в 18:40
Гаджеты

Huawei хочет заменить Android российской ОС

Источники проинформировали о том, что китайская телекоммуникационная компания Huawei из-за санкций США может начать использовать российскую "Аврору" вместо операционной системы (ОС) Android.
Обновлено вчера в 21:39
Футбол

Месси стал самым высокооплачиваемым спортсменом по версии Forbes

Обновлено в 11:36
Футбол

Сборная России одержала нелегкую победу над командой Кипра

Наши футболисты одержали победу со счетом 1:0. Единственный мяч на 38 минуте забил Алексей Ионов.
Обновлено в 16:39
Здоровье

Отдых у моря или у речки? Где лучше провести купальный сезон пожилым людям

Давно замечено: многие люди, подверженные простудам в холодное время года, отдохнув на море, не болеют весь холодный сезон.
Обновлено в 17:14
Авто

Сотни роскошных суперкаров оказались на свалке в пустыне в Эмиратах

Обновлено в 15:48
Политика

Путин рассмотрит вопрос увольнения генералов за дело Голунова

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин своевременно займется рассмотрением ходатайства главы МВД Владимира Колокольцева об увольнении двух генералов полиции за дело журналиста "Медузы" Ивана Голунова.
Обновлено в 16:02
Шоу-бизнес

«Запил, ушел в депрессию»: бывший Ивлеевой тяжело переживал ее успех

Обновлено в 13:46
Музыка

Лазарев и Лобода устроили скандал за кулисами «Премии МУЗ-ТВ»

Артист Сергей Лазарев накричал на певицу Светлану Лободу за кулисами «Премии МУЗ-ТВ» из-за длительности её выступления.
Обновлено вчера в 11:35
Авто

Автомобили Opel могут получить российские моторы

Обновлено в 15:05
Здоровье

Сидячая работа может вызвать боль в спине

В результате затрудняется движение таза, возникает зажим в нижней части позвоночника, и в дальнейшем появляются боли в спине.
Обновлено в 12:50
Происшествия

В Польше обнаружили возможный тоннель в Янтарную комнату

В польском музее нашли тайный ход, который может оказаться подземным тоннелем к Янтарной комнате.
Обновлено в 10:27
Происшествия

Собянин потребовал продолжить расследование по делу Голунова

В МВД быстро и беспристрастно провели расследование по делу Ивана Голунова, и его следует так же беспристрастно продолжить, считает мэр Москвы Сергей Собянин.
Обновлено в 13:08
Шоу-бизнес

Пелагея прокомментировала смерть участника шоу «Голос» Сафиулина

Российская певица Пелагея написала на своей странице в Instagram, что у скончавшегося участника вокального телепроекта "Голос" Алексея Сафиулина было "большое доброе сердце".
Обновлено в 09:47
Общество

Отца Микеллы Абрамовой спросили об итогах проверки «Голоса»

Обновлено в 13:19
Наука

В Канаде нашли растение, поедающее саламандр

Исследования показали, что почти каждое пятое растение в парке сумело захватить в ловушку саламандр длиной примерно в человеческий палец, а некоторые из них содержали несколько пойманных амфибий.
Обновлено вчера в 02:33
Происшествия

Задержан экс-глава волгоградского следкома калмык Михаил Музраев

Обновлено вчера в 14:27
Политика

Президент Молдавии отменил указ о роспуске парламента

Президент Молдавии Игорь Додон аннулировал указ, подписанный вице-председателем Демпартии Павлом Филипом о роспуске парламента и проведении досрочных выборов.
Обновлено в 04:40
Авто

Кроссовер Mercedes-Benz GLB представлен официально

Немецкая компания Mercedes-Benz представила новый кроссовер Mercedes-Benz GLB.
Обновлено вчера в 22:25
Шоу-бизнес

У певицы Анны Плетневой диагностировано психическое расстройство

Пиар-менеджер 41-летней российской певицы Анны Плетневой, солистки группы "Винтаж" и бывшей участницы проекта "Лицей", подтвердил ранее прозвучавшую в СМИ информацию о том, что у Анны - расстройство диссоциативной идентичности, раздвоение личности.
Обновлено в 09:41
Шоу-бизнес

Меган Маркл станет приглашенным редактором британского Vogue

37-летняя жена принца Гарри, как утверждают источники, оказывается, согласилась стать приглашенным редактором осеннего номера глянцевого издания.
Обновлено в 16:05
Технологии

WhatsApp решил судиться c пользователями

Мессенджер WhatsApp объявил о готовности судиться с пользователями из-за нарушения правил пользования.
Обновлено в 14:10
Политика

Трамп назвал своего соперника в президентской гонке «умственно слабым»

Президент США Дональд Трамп назвал кандидата в президенты США демократа Джо Байдена "умственно слабым".
Обновлено в 13:43
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