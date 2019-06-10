Политика
РФ призвала арбитраж в Гааге отклонить претензии Украины по акваториямГазета.Ru вчера в 05:05
Посол по особым поручениям российского МИДа Дмитрий Лобач заявил, что Россия призвала арбитраж в Гааге отклонить претензии Украины по морским акваториям. Об этом сообщает РИА "Новости".
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В МИД пояснили абсурдность иска Украины в Гааге по морским акваториям Крыма
РИА Новости Крымвчера в 06:36
МИД России: иск Украины в морской арбитраж в Гааге лежит вне юрисдикции
Комсомольская правда09 июня в 08:07
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Глава Кузбасса отреагировал на просьбу жителей об убежище в Канаде
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Минкомсвязь предлагает ввести новый штраф в сфере спутниковой связи
Минкомсвязь предлагает штрафовать за нарушения правил использования в РФ спутниковых систем связи, находящихся под юрисдикцией других стран.
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Футбол
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Дени Вильнёв поставит пилотный эпизод сериала «Дюна: Сестричество»
Режиссер полнометражной экранизации романа Фрэнка Герберта «Дюна» Дени Вильнёв поможет с запуском сериала-спин-оффа «Дюна: Сестричество» (Dune: The Sisterhood) и поставит пилотный эпизод проекта.
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Авто
Представлен новый седан Bentley Flying Spur
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Заявка на проведение референдума о храме в Екатеринбурге пришла в избирком
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Светлана Ходченкова стала заслуженной артисткой РФ, Михаил Пореченков - народным артистом, а Гоша Куценко получил орден "За заслуги перед Отечеством" II степени Министр культуры РФ Владимир Мединский наградил деятелей культуры и искусства в канун Дня России, передает РИА Новости.
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