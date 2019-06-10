Политика

РФ призвала СБ ООН установить тотальный контроль за КосовоNews.ru 14:10

Ранее президент непризнанного Косово Хашим Тачи заявил, что процесс урегулирования взаимоотношений с Сербией на данный момент переживает кризис, и выразил надежду, что Приштине удастся договориться с Белградом до конца нынешнего года, писал News.ru.
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Зампостпреда при ООН назвал вопиющими действия властей Косова по отношению к Краснощекову

ТАСС17:30

Зампостпреда РФ при ООН заявил о лжи Косово вместо извинений за избиение россиянина

Московский Комсомолец13:52

Россия заявила о «лжи и инсинуациях» со стороны Косово

Взгляд.ру14:03

Зампостпреда России при ООН назвал провокационными действия спецназа Косова

RT на русском13:59

МИД РФ заявил, что Москва получила от Косово ложь вместо ожидаемых извинений

ФАН13:54

РФ призвала СБ ООН установить тотальный контроль за Косово

News.ru14:10

«Ложь вместо извинений»: в СБ ООН обсудили избиение россиянина в Косово

РИА Новости14:04
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Автоматически обработаны 7274 источника, обновлено в 20:11, Ашберн
Происшествия

В Одессе при пожаре в психбольнице погибли шесть человек

Обновлено в 19:29
Авто

Стали известны сроки завершения разработки новых грузовых авто «Урал»

Андрей Собянин является начальником отдела маркетинга отечественного развивающегося предприятия и именно им были озвучены сроки окончания очередной линейки современных дорожных грузовых транспортных средств.
Обновлено в 12:08
Авто

Коробки передач Renault подвели автомобили Lada

Обновлено в 04:55
Происшествия

Назвавший Путина Вовочкой замглавы ГИБДД Сургута отстранен от работы

После публикации руководство автоинспекции по Ханты-Мансийскому автономному округу начало проверку работы майора Кузовлева, на время которой его отстранили от выполнения обязанностей.
Обновлено в 09:29
Авто

Audi запускает летнее спецпредложение по кредитам

Компания Audi объявила о запуске специальных условий кредитования автомобилей с пробегом, которые будут действовать до 31 августа 2019 года.
Обновлено в 10:53
Общество

Американка сняла на видео «эльфа» около своего дома

Жительница США Вивиан Гомес опубликовала в фейсбуке видео, на котором необычное существо с большими ушами и тонкими конечностями прогуливается вдоль автомобиля.
Обновлено в 11:33
Футбол

Испания разгромила на своем поле Швецию в отборе к Евро-2020

Национальная команда Испании по футболу одержала четвертую победу подряд на старте отборочного цикла Евро-2020.
Обновлено в 17:29
Политика

Huawei нашел российскую замену Android

Китайский производитель смартфонов Huawei нашел российский аналог американской операционной системы Android — ОС «Аврора».
Обновлено в 16:55
Музыка

Что стоит за омерзительной грызней Лободы и Лазарева на премии Муз-ТВ

Сообщается, что Сергей Лазарев и Светлана Лобода поссорились за кулисами премии Муз-ТВ.
Обновлено в 15:53
Происшествия

Трамп отреагировал на крушение вертолета в Нью-Йорке

Президент США Дональд Трамп выразил сожаления по случаю крушения вертолета на Манхеттене, в ходе которого погиб один человек.
Обновлено в 15:04
Экономика

AliExpress ускорит доставку недорогих товаров в Россию

Китайская торговая площадка AliExpress решила ускорить доставку товаров дешевле 150 рублей и будет поставлять их самолетами.
Обновлено в 20:08
Происшествия

В Москве арестовали всех подозреваемых в убийстве спортсмена

Обновлено в 17:00
Шоу-бизнес

Беременная Анастасия Решетова пожаловалась на проблемы со здоровьем

Анастасия Решетова, недавно объявившая о беременности, призналась, что страдает от метеозависимости.
Обновлено вчера в 16:00
Происшествия

СК проверяет данные о драке со стрельбой возле школы в Грозном

Следователи организовали проверку в связи с появившимся в СМИ видеороликом с дракой старшеклассников на территории одной из школ Грозного.
Обновлено в 18:17
Общество

У Алибасова началось внутреннее кровотечение в желудке

У продюсера Бари Алибасова началось внутреннее кровотечение в желудке, сообщает телеграм-канал Mash.
Обновлено в 13:40
Космос

Глава NASA не приедет на Байконур во время запуска «Союза» в июле

Глава NASA Джим Брайденстайн не приедет на космодром Байконур 20 июля, когда пройдёт запуск пилотируемого корабля «Союз МС-12» к Международной космической станции.
Обновлено в 19:02
Экономика

Пенсионный фонд опробует систему автоматического поиска бедных

В восьми российских регионах протестируют автоматическую технологию, с помощью которой можно будет выявлять граждан, живущих за чертой бедности.
Обновлено в 02:21
Происшествия

Полковник Захарченко получил 13 лет колонии строгого режима

Обновлено в 13:24
Шоу-бизнес

Бывшую жену Джигарханяна избили в эфире НТВ

Бывшую жену Народного артиста СССР Армена Джигарханяна Виталину Цымбалюк-Романовскую избили в прямом эфире.
Обновлено в 09:36
Общество

В Москве раскупили газеты с заявлением в защиту Голунова

В Москве к 12 часам дня 10 июня в журнальных киосках раскупили тираж газет «Ведомости», «Коммерсантъ» и «РБК».
Обновлено в 06:34
Происшествия

Экс-глава волгоградского СКР задержан за покушение на губернатора

В конце мая сообщалось, что Федеральной службой безопасности совместно с подразделениями СК и МВД в Москве по подозрению в покушении на жизнь главы Волгоградской области Андрея Бочарова, совершенное в 2016 году путем поджога его домовладения, задержан криминальный "авторитет" Евгений Ремезов.
Обновлено в 11:48
Происшествия

На изъятых у Голунова пакетиках с наркотиками нашли ДНК других людей

Начальник пресс-службы ГУ МВД по Москве Юрий Титов сообщил, что на пакетиках с наркотиками, которые полицейские нашли у журналиста "Медузы" Ивана Голунова, присутствует ДНК нескольких человек, передает РИА "Новости".
Обновлено в 15:22
Политика

Умер депутат законодательного собрания Петербурга Павел Зеленков

Депутат законодательного собрания Санкт-Петербурга, член фракции "Единая Россия" Павел Зеленков умер на 51-м году жизни.
Обновлено в 18:39
Армия и оружие

В Конгрессе США хотят выделить $250 млн на военную помощь Украине

Пентагон в 2020 финансовом году, который начнется 1 октября, должен выделить $250 млн на военную помощь Украине.
Обновлено в 19:05
Шоу-бизнес

Иосиф Пригожин подарил Валерии путешествие в Исландию

Гости собрались в подмосковном загородном доме на террасе, где и произносили тосты в честь хрустальной свадьбы Валерии и Иосифа.
Обновлено в 15:10
Гаджеты

В смартфонах Android нашли предустановленный вирус

Хакеры устанавливали вирусы в смартфоны с операционной системой Android еще до продажи гаджетов.
Обновлено в 03:50
Общество

Что ждет жителей Красноармейского района с 10 по 16 июня

Все ждут от вас квалифицированного совета.
Обновлено вчера в 03:35
Политика

Трамп введёт пошлины для КНР при отказе Си Цзиньпина от участия в G20

Американский лидер Дональд Трамп подтвердил, что США введут новые пошлины на китайские товары, если председатель КНР Си Цзиньпин не приедет на встречу глав государств G20.
Обновлено в 10:12
Футбол

«Зенит» обратился к смертельно больному экс-футболисту Риксену

Обновлено в 09:59
Футбол

Де Лигт предпочитает перейти в «ПСЖ», а не в «Барселону»

Защитник «Аякса» Матейс де Лигт намерен перейти в ПСЖ, утверждает AS.
Обновлено в 17:32
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