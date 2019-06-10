Политика

РФ призвала СБ ООН установить тотальный контроль за КосовоNews.ru 14:10

Ранее президент непризнанного Косово Хашим Тачи заявил, что процесс урегулирования взаимоотношений с Сербией на данный момент переживает кризис, и выразил надежду, что Приштине удастся договориться с Белградом до конца нынешнего года, писал News.ru.
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Зампостпреда РФ при ООН заявил о лжи Косово вместо извинений за избиение россиянина

Московский Комсомолец13:52

Россия заявила о «лжи и инсинуациях» со стороны Косово

Взгляд.ру14:03

Зампостпреда России при ООН назвал провокационными действия спецназа Косова

RT на русском13:59

МИД РФ заявил, что Москва получила от Косово ложь вместо ожидаемых извинений

ФАН13:54

РФ призвала СБ ООН установить тотальный контроль за Косово

News.ru14:10

Зампостпреда при ООН назвал вопиющими действия властей Косова по отношению к Краснощекову

ТАСС14:37

«Ложь вместо извинений»: в СБ ООН обсудили избиение россиянина в Косово

РИА Новости14:04
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Происшествия

Бари Алибасов после выхода из комы не сможет питаться самостоятельно

Бари Алибасов после выхода из медикаментозной комы может потерять способность питаться самостоятельно.
Обновлено в 09:07
Футбол

Польша — Израиль 4:0

Нападающий «Баварии» и сборной Польши Роберт Левандовски повторил рекорд по количеству матчей за национальную команду.
Обновлено в 15:42
Авто

Глава УАЗа стал гендиректором производителя Aurus

Должность генерального директора компании ООО «Аурус», которая производит президентский лимузин из проекта «Кортеж», занял глава УАЗа и Ford Sollers Адиль Ширинов.
Обновлено в 14:09
Общество

Самую дорогую картину в истории нашли на яхте принца

Обновлено в 16:17
Происшествия

На пакетах с наркотиками из дела Голунова найдены ДНК неизвестных

На пакетах с наркотическими веществами, которые были изъяты в ходе обыска у корреспондента «Медузы» Ивана Голунова, обнаружены ДНК нескольких человек.
Обновлено в 15:34
Политика

СБУ изучает обстоятельства визита Медведчука и Бойко в Москву

«В СБУ осуществляется досудебное расследование в уголовном производстве по признакам совершения преступлений по ст. 110 (посягательство на территориальную целостность) и ст. 111 (государственная измена) УК, в ходе которого также исследуются обстоятельства визита в марте этого года в Москву Виктора Медведчука и Юрия Бойко», — сообщается на странице ведомства в Facebook.
Обновлено в 16:56
Общество

Филипп Киркоров подал заявление в Главное следственное управление МВД

Филипп Киркоров устал от претензий и подал заявление в Главное следственное управление МВД РФ.
Обновлено в 10:00
Гаджеты

Huawei нашел российскую замену Android

Производитель смартфонов Huawei, попавший под ограничения со стороны США и потерявший доступ к обновлениям операционной системы (ОС) Android, может найти ей замену в России.
Обновлено в 13:40
Происшествия

После событий в сквере у драмы СК возбудил дело о массовых беспорядках

Обновлено в 09:37
Футбол

Вскрылась связь между Зинченко и украинской журналисткой

Обновлено в 15:45
Авто

Skoda выпустила кроссовер Skoda Karoq Velo для велосипедистов

Компания Skoda представила «велосипедную» версию кроссовера Karoq.
Обновлено в 06:29
Музыка

Что стоит за омерзительной грызней Лободы и Лазарева на премии Муз-ТВ

Сообщается, что Сергей Лазарев и Светлана Лобода поссорились за кулисами премии Муз-ТВ.
Обновлено в 15:53
ЖКХ

Извиниться перед ростовчанами за отсутствие горячей воды потребовал от коммунальщиков губернатор Голубев

В своем Twitter губернатор Василий Голубев сообщил, что считает, что «Лукойл» должен принести ростовчанам свои публичные извинения за отсутствие горячей воды.
Обновлено в 05:40
Происшествия

Опубликованы фото подозреваемых в убийстве борца в Южном Бутове

Обновлено в 15:15
Кино

Киану Ривз появится в видеоигре Cyberpunk 2077 с механической рукой

Обновлено в 06:05
Армия и оружие

Адмирал оценил реакцию российских моряков на инцидент с крейсером США

Адмиралом запаса Валентином Селивановым была дана оценка действиям российских моряков противолодочного корабля "Адмирал Виноградов" во время инцидента с американским ракетным крейсером в Восточно-Китайском море, передает РИА Новости.
Обновлено в 01:21
Футбол

Испания разгромила Швецию, у Классона подозрение на «кресты»

Испания разгромила Швецию в матче отборочного турнира Евро-2020 - 3:0. Счет открыл с пенальти капитан команды Серхио Рамос, для которого игра стала 165-й за национальную команду.
Обновлено в 16:37
Баскетбол

Раздевалку «Химок» обворовали во время игры с ЦСКА

Пока игроки «Химок» пытались затянуть финальную серию Единой лиги ВТБ против ЦСКА, их раздевалку обворовали — неизвестный молодой человек вынес деньги, часы, украшения.
Обновлено в 16:15
Общество

В «Росконтроле» рассказали об итогах проверки кваса

Как указывается на сайте организации, в проверке участвовали напитки брендов: «Очаковский», «Русский дар», «Лидский», «Вятский квас», «Никола», «Суздальские напитки» и «Букет Чувашии».
Обновлено в 03:48
Космос

Ученые нашли галактику с рекордно легкой «сверхмассивной» черной дырой

Центр карликовой галактики NGC 4395 населяет крайне необычная "сверхмассивная" черная дыра, чья масса оказалась рекордно низкой – она тяжелее Солнца всего в 9-11 тысяч раз.
Обновлено в 12:49
Политика

Главные анонсы 11 июня

В Женеве премьер-министр России Дмитрий Медведев примет участие в Международной конференции труда, посвященной столетию Международной организации труда и выступит на пленарной сессии в зале Ассамблеи во Дворце Наций ООН.
Обновлено в 17:00
Происшествия

Полковник Захарченко получил 13 лет колонии строгого режима

Прокуратура просила для Захарченко 15,5 лет колонии строгого режима, а также штраф в размере 494,9 млн руб. Полковник не признает свою вину.
Обновлено в 13:24
Футбол

Сборная Украины с минимальным счетом победила Люксембург на отборе Евро-2020

С минимальным счетом победу одержали хозяева, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 16:51
Космос

10 июня Юпитер приблизится на кратчайшее расстояние к Земле

Обновлено 08 июня в 07:37
Музыка

Макаревич сообщил об отмене концерта «Машины времени» у Кремля

В беседе с РБК Макаревич добавил, что посвященный 50-летию группы концерт состоится 29 июня.
Обновлено вчера в 04:10
Транспорт

Московские таксисты массово отказываются от заказов в центре города

Как сообщается на сайте "Коммерсантъ", водители мотивируют это большим количеством запрещающих знаков.
Обновлено в 14:06
Происшествия

Назвавший Путина Вовочкой замглавы ГИБДД Сургута отстранен от работы

После публикации руководство автоинспекции по Ханты-Мансийскому автономному округу начало проверку работы майора Кузовлева, на время которой его отстранили от выполнения обязанностей.
Обновлено в 09:29
Происшествия

Вертолет врезался в небоскреб в Нью-Йорке

Вертолет врезался в здание в Нью-Йорке, сообщает Associated Press.
Обновлено в 14:17
Политика

Москалькова рассказала о реакции Путина на дело Голунова

Обновлено в 12:53
Происшествия

Таран колонны МЧС, ехавшей в Крым, попал на видео

Можно предположить, что водитель фуры по какой-то причине отвлекся от управления или задремал, и умудрился не заметить машины из колонны МЧС, следовавший в Крым для участия в плановых работах по разминированию в районе Керчи.
Обновлено в 09:22
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