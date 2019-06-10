Политика
РФ призвала СБ ООН установить тотальный контроль за КосовоNews.ru 14:10
Ранее президент непризнанного Косово Хашим Тачи заявил, что процесс урегулирования взаимоотношений с Сербией на данный момент переживает кризис, и выразил надежду, что Приштине удастся договориться с Белградом до конца нынешнего года, писал News.ru.
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Зампостпреда РФ при ООН заявил о лжи Косово вместо извинений за избиение россиянина
Московский Комсомолец13:52
Автоматически обработаны 7274 источника, обновлено в 17:09, Ашберн
Происшествия
Бари Алибасов после выхода из комы не сможет питаться самостоятельно
Бари Алибасов после выхода из медикаментозной комы может потерять способность питаться самостоятельно.
Обновлено в 09:07
Футбол
Польша — Израиль 4:0
Нападающий «Баварии» и сборной Польши Роберт Левандовски повторил рекорд по количеству матчей за национальную команду.
Обновлено в 15:42
Авто
Глава УАЗа стал гендиректором производителя Aurus
Должность генерального директора компании ООО «Аурус», которая производит президентский лимузин из проекта «Кортеж», занял глава УАЗа и Ford Sollers Адиль Ширинов.
Обновлено в 14:09
Общество
Самую дорогую картину в истории нашли на яхте принца
Обновлено в 16:17
Происшествия
На пакетах с наркотиками из дела Голунова найдены ДНК неизвестных
На пакетах с наркотическими веществами, которые были изъяты в ходе обыска у корреспондента «Медузы» Ивана Голунова, обнаружены ДНК нескольких человек.
Обновлено в 15:34
Политика
СБУ изучает обстоятельства визита Медведчука и Бойко в Москву
«В СБУ осуществляется досудебное расследование в уголовном производстве по признакам совершения преступлений по ст. 110 (посягательство на территориальную целостность) и ст. 111 (государственная измена) УК, в ходе которого также исследуются обстоятельства визита в марте этого года в Москву Виктора Медведчука и Юрия Бойко», — сообщается на странице ведомства в Facebook.
Обновлено в 16:56
Общество
Филипп Киркоров подал заявление в Главное следственное управление МВД
Филипп Киркоров устал от претензий и подал заявление в Главное следственное управление МВД РФ.
Обновлено в 10:00
Гаджеты
Huawei нашел российскую замену Android
Производитель смартфонов Huawei, попавший под ограничения со стороны США и потерявший доступ к обновлениям операционной системы (ОС) Android, может найти ей замену в России.
Обновлено в 13:40
Футбол
Вскрылась связь между Зинченко и украинской журналисткой
Обновлено в 15:45
Авто
Skoda выпустила кроссовер Skoda Karoq Velo для велосипедистов
Компания Skoda представила «велосипедную» версию кроссовера Karoq.
Обновлено в 06:29
Музыка
Что стоит за омерзительной грызней Лободы и Лазарева на премии Муз-ТВ
Сообщается, что Сергей Лазарев и Светлана Лобода поссорились за кулисами премии Муз-ТВ.
Обновлено в 15:53
ЖКХ
Извиниться перед ростовчанами за отсутствие горячей воды потребовал от коммунальщиков губернатор Голубев
В своем Twitter губернатор Василий Голубев сообщил, что считает, что «Лукойл» должен принести ростовчанам свои публичные извинения за отсутствие горячей воды.
Обновлено в 05:40
Армия и оружие
Адмирал оценил реакцию российских моряков на инцидент с крейсером США
Адмиралом запаса Валентином Селивановым была дана оценка действиям российских моряков противолодочного корабля "Адмирал Виноградов" во время инцидента с американским ракетным крейсером в Восточно-Китайском море, передает РИА Новости.
Обновлено в 01:21
Футбол
Испания разгромила Швецию, у Классона подозрение на «кресты»
Испания разгромила Швецию в матче отборочного турнира Евро-2020 - 3:0. Счет открыл с пенальти капитан команды Серхио Рамос, для которого игра стала 165-й за национальную команду.
Обновлено в 16:37
Баскетбол
Раздевалку «Химок» обворовали во время игры с ЦСКА
Пока игроки «Химок» пытались затянуть финальную серию Единой лиги ВТБ против ЦСКА, их раздевалку обворовали — неизвестный молодой человек вынес деньги, часы, украшения.
Обновлено в 16:15
Общество
В «Росконтроле» рассказали об итогах проверки кваса
Как указывается на сайте организации, в проверке участвовали напитки брендов: «Очаковский», «Русский дар», «Лидский», «Вятский квас», «Никола», «Суздальские напитки» и «Букет Чувашии».
Обновлено в 03:48
Космос
Ученые нашли галактику с рекордно легкой «сверхмассивной» черной дырой
Центр карликовой галактики NGC 4395 населяет крайне необычная "сверхмассивная" черная дыра, чья масса оказалась рекордно низкой – она тяжелее Солнца всего в 9-11 тысяч раз.
Обновлено в 12:49
Политика
Главные анонсы 11 июня
В Женеве премьер-министр России Дмитрий Медведев примет участие в Международной конференции труда, посвященной столетию Международной организации труда и выступит на пленарной сессии в зале Ассамблеи во Дворце Наций ООН.
Обновлено в 17:00
Происшествия
Полковник Захарченко получил 13 лет колонии строгого режима
Прокуратура просила для Захарченко 15,5 лет колонии строгого режима, а также штраф в размере 494,9 млн руб. Полковник не признает свою вину.
Обновлено в 13:24
Футбол
Сборная Украины с минимальным счетом победила Люксембург на отборе Евро-2020
С минимальным счетом победу одержали хозяева, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 16:51
Космос
10 июня Юпитер приблизится на кратчайшее расстояние к Земле
Обновлено 08 июня в 07:37
Музыка
Макаревич сообщил об отмене концерта «Машины времени» у Кремля
В беседе с РБК Макаревич добавил, что посвященный 50-летию группы концерт состоится 29 июня.
Обновлено вчера в 04:10
Транспорт
Московские таксисты массово отказываются от заказов в центре города
Как сообщается на сайте "Коммерсантъ", водители мотивируют это большим количеством запрещающих знаков.
Обновлено в 14:06
Происшествия
Назвавший Путина Вовочкой замглавы ГИБДД Сургута отстранен от работы
После публикации руководство автоинспекции по Ханты-Мансийскому автономному округу начало проверку работы майора Кузовлева, на время которой его отстранили от выполнения обязанностей.
Обновлено в 09:29
Происшествия
Вертолет врезался в небоскреб в Нью-Йорке
Вертолет врезался в здание в Нью-Йорке, сообщает Associated Press.
Обновлено в 14:17
Политика
Москалькова рассказала о реакции Путина на дело Голунова
Обновлено в 12:53
Происшествия
Таран колонны МЧС, ехавшей в Крым, попал на видео
Можно предположить, что водитель фуры по какой-то причине отвлекся от управления или задремал, и умудрился не заметить машины из колонны МЧС, следовавший в Крым для участия в плановых работах по разминированию в районе Керчи.
Обновлено в 09:22