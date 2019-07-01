Энергетика
РФ перевыполнила обязательства перед ОПЕК+ по сокращению нефтедобычиМосковский Комсомолец 08:59
Глава Минэнерго Александр Новак заявил, что в июне в рамках сделки ОПЕК+ Россия сократила добычу нефти на 278 тысяч баррелей в сутки, что на 50 тысяч баррелей больше предусмотренного соглашением объема.
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Происшествия
В Германии потерпел крушение военный вертолет
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Происшествия
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Террористическая группировка "Исламское государство" (ИГ, запрещена в России - ИФ) взяла на себя ответственность за нападение на блокпост в Чечне, в результате которого погиб полицейский, сообщает портал SITE Intelligence Group, который отслеживает интернет-активность исламских радикалов.
Обновлено в 18:16
Шоу-бизнес
В РЖД отреагировали на выходку Пугачевой на перроне вокзала
В дирекции РЖД прокомментировали поступок российской певицы Аллы Пугачевой, которая проехалась в машине по перрону одного из железнодорожных вокзалов Москвы.
Обновлено в 12:40
Общество
Въезд в исторический центр Венеции станет платным с 2020 года
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Общество
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Мексиканский город Гвадалахара оказался 30 июня погребен под слоем льда после сильного града, который был зарегистрирован здесь впервые, сообщило 30 июня издание Economista.
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Авто
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Кино
В США умерла актриса Надежда Чередниченко
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Кино
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Обновлено в 17:10
Политика
Кравчук осудил действия Климкина
Ранее президент Украины Владимир Зеленский обратился к премьеру страны Владимиру Гройсману с просьбой привлечь главу МИД Павла Климкина к дисциплинарной ответственности, поскольку тот не согласовал с ним ответ на ноту МИД РФ по украинским морякам.
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Зеленский прокомментировал сообщение об обстреле санитарной машины ВСУ
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Обновлено в 14:58
Политика
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«Рейнджерс» подтвердил подписание контракта с Панариным
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Транспорт
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Министерство транспорта РФ представило законопроект о регулировании совместных поездок на автомобиле (карпулинге - ИФ), сообщает в понедельник газета "Коммерсантъ".
Обновлено вчера в 21:59