Глава Минэнерго Александр Новак заявил, что в июне в рамках сделки ОПЕК+ Россия сократила добычу нефти на 278 тысяч баррелей в сутки, что на 50 тысяч баррелей больше предусмотренного соглашением объема.

РФ перевыполнила обязательства перед ОПЕК+ по сокращению нефтедобычи

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