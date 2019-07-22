Политика
РФ ответит на возможные санкции за выдачу паспортов жителям ДонбассаИзвестия 03:51
Москва ответит на возможные санкции за выдачу российских паспортов жителям Донбасса. Об этом в понедельник, 22 июля, заявил член комитета Совета Федерации по международным делам Олег Морозов.
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Продолжим выдавать паспорта. Это суверенное право России и добровольное желание граждан ДНР и ЛНР. Никаких других промежуточных решений эта процедура не предполагает.
— Олег Морозов, российский политикРИА Новости 03:52
с чего всё началось
Отвечая на вопрос корреспондента агентства "Интерфакс-Украина" о возможных действиях, Данилюк подтвердил, что одной из мер воздействия, на которую рассчитывает руководство страны, являются национальные санкции.Life.ruвчера в 23:53
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