с чего всё началось

Продолжим выдавать паспорта. Это суверенное право России и добровольное желание граждан ДНР и ЛНР. Никаких других промежуточных решений эта процедура не предполагает.

Москва ответит на возможные санкции за выдачу российских паспортов жителям Донбасса. Об этом в понедельник, 22 июля, заявил член комитета Совета Федерации по международным делам Олег Морозов.

РФ ответит на возможные санкции за выдачу паспортов жителям Донбасса

Спорт Российские ватерполистки проиграли в четвертьфинале ЧМ Австралия в полуфинале встретится с командой США, победившей гречанок (15:5). В других четвертьфиналах сыграют Испания против Нидерландов и Италия против Венгрии.

Политика Глава Ботлихского района выступил с официальным заявлением На публикации в сети Интернет о башне, которая построена возле села Ансалта, с заявлением в ответ выступил глава Ботлихского района Магомед Патхулаев.

Происшествия В Коми задержано движение поездов из-за схода вагонов с углем На станции Керки в Республике Коми задержано движение четырех поездов, в которых находится 451 пассажир.

Культура Новокузнечанин примет участие в шоу федерального канала Новокузнечанин Никита Шкурин стал участником конкурса «Новая звезда» на канале «Звезда».

Экономика Орешкин предупредил о последствиях проблемы закредитованности Вопрос закредитованности населения окажет негативное влияние на российскую экономику в 2021 году, заявил глава Минэкономразвития Максим Орешкин в эфире радиостанции "Эхо Москвы".

Политика Глава «Слуги народа»: Партия открыта к любому диалогу Как сообщало ИА REGNUM, ранее сегодня глава Центральной избирательной комиссии Украины Татьяна Слипачук заявила о состоявшихся парламентских выборах.

Экономика КНР вводит пошлины на нержавеющую сталь из ЕС, Японии, Южной Кореи "С 23 июля 2019 года сроком на пять лет вводятся антидемпинговые пошлины в размере от 18,1% до 103,1% на импортируемые из ЕС, Японии, Индонезии и Южной Кореи листы и рулоны горячей прокатки из нержавеющей стали, а также на заготовки из нержавеющей стали", — говорится в заявлении ведомства.

Футбол Гаджи Гаджиев: «Нельзя назвать лидерство „Урала“ случайным» По словам заслуженного тренера РФ Гаджи Гаджиева, президент «Урала» Григорий Иванов приложил много усилий для того, чтобы футбольный клуб мог находиться во главе турнирной таблицы РПЛ.

Шоу-бизнес Дарья Жукова готовится к свадьбе с греческим миллионером Дарья Жукова занимается подготовкой к свадьбе с миллионеомр из Греции.

Общество Названы регионы России с самой сложной ситуацией на рынке труда Самый высокий коэффициент напряжённости на рынке труда зафиксирован в Ингушетии — 118,4. Для сравнения: по всей России такой коэффициент — 0,5.

Здоровье Диетолог назвала продукт для борьбы со стрессом Главный внештатный диетолог московского департамента здравоохранения Антонина Стародубова назвала продукты, которые помогают укреплять иммунитет.

Политика Помещение под штаб Навального предоставили без согласия собственников Жители дома на Рождественском бульваре возмущены тем, что подвал дома, который находится в их долевой собственности, был сдан в аренду сторонникам Алексея Навального.

Общество В России ужесточат получение охотничьего билета В Минприроды собираются ужесточить процедуру, позволяющую получить охотничий билет, нужный для владения оружием.

Шоу-бизнес Дмитрий Хрусталев тайно женился Сорокалетний соведущий программы «Вечерний Ургант» Дмитрий Хрусталев женился на возлюбленной, участнице проекта «Хочу в "ВИА Гру"» Марии Гончарук.

Происшествия В Польше обнаружили тело российского ребенка Пропавший в Польше ребенок из России найден мертвым, передал представитель полиции Польши Мариуш Мрожек.

Авто УАЗ «Патриот» получит американский дизельный мотор УАЗ "Патриот" 2020 модельного года получит не только новую конструкцию рамы, но и дизельный двигатель от Ford.

Экономика Western Union ограничила сумму переводов за границу 29 апреля сообщалось, что системы денежных переводов ограничили размер отправки денег в четыре страны: во Вьетнам, Китай и Киргизию можно отправить до 100 тыс. рублей в месяц, в Казахстан — до 150 тыс. рублей.

Культура Сериал «Воронины» закрывают после 10 лет на экране Сериал "Воронины", выходивший на канале СТС в течение последних десяти лет, закрывается.

Общество В России ужесточат правила провоза багажа через границу Правила провоза фруктов, овощей и цветов через границу ужесточат в России с 19 августа.

Общество Независимые кандидаты в Мосгордуму решили всю неделю пикетировать мэрию Выдвинувшийся в Мосгордуму по 8-му округу Иван Жданов, директор Фонда борьбы с коррупцией пообещал, что независимые кандидаты в городское заксобрание будут проводить одиночные пикеты у мэрии Москвы всю неделю и требовать регистрации всех, кто собрал подписи в поддержку своего выдвижения.

Происшествия На Кубани четыре человека погибли в ДТП Четыре человека погибли и еще столько же попали в больницу с травмами после столкновения двух легковушек на Кубани, сообщает региональное управление МВД РФ.

Экономика Средний размер потребкредита в России вырос почти на 7% Средний размер потребительских кредитов в России достиг 188,4 тыс. руб. во втором квартале 2019 года, сообщает ТАСС со ссылкой на Национальное бюро кредитных историй.