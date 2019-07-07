Политика
РФ ответила на критику США о запрете рейсов в ГрузиюГазета.Ru вчера в 18:32
В российском МИД прокомментировали критику дипломата США Элизабет Руд в адрес запрета на авиасообщение России с Грузией. Об этом сообщает РИА "Новости". По данным агентства, в МИД напомнили Руд об американских мерах, вводимых в отношении России на протяжении многих лет.
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Автоматически обработано 7308 источников, обновлено вчера в 23:53, Вашингтон
Политика
Концерт группы «А-Студио» в Грузии перенесли на неопределенный срок
Концерт российской группы «А-Студио» в Грузии перенесли на неопределенный срок по обоюдному решению менеджмента музыкального коллектива и принимающей стороны.
Обновлено вчера в 18:35
Происшествия
Миллиардера арестовали за торговлю детьми
Американского миллиардера Джеффри Эпштейн арестовали за торговлю несовершеннолетними.
Обновлено вчера в 22:42
Энергетика
В России предложили распечатать государственный резерв
По словам главы Приморского топливного союза Владимира Чирскова, в запасах Росрезерва есть керосин, дизельное топливо двух сортов, а также бензин АИ-80 и АИ-92.
Обновлено вчера в 07:59
Происшествия
Сильное землетрясение произошло в Калифорнии
Геологическая служба США сообщает, что магнитуда землетрясения составила 7,1.
Обновлено 05 июля в 23:45
Армия и оружие
В Донбассе солдат ВСУ расстрелял бойцов «Азова»
Обновлено вчера в 19:59
Происшествия
При взрыве бензовоза в Свердловской области погибли люди
Бензовоз с 500 литрами топлива перевернулся и загорелся в Свердловской области, сообщает 7 июля пресс-служба регионального управления МЧС.
Обновлено вчера в 18:57
Политика
В Петербурге сотни оппозиционных кандидатов снимают с муниципальных выборов
Ранее оппоненты власти жаловались, что у избиркомов выстраивались очереди спортсменов, якобы желающих стать депутатами, что создавало трудности с подачей документов.
Обновлено вчера в 18:15
Происшествия
Мужа Луизы Хайруллиной выпустили на свободу
Обновлено вчера в 18:16
Армия и оружие
На похоронах моряков с «Лошарика» сообщили, что они предотвратили «катастрофу планетарного масштаба»
На похоронах моряков, погибших на подводной лодке «Лошарик» в Баренцевом море, высокопоставленный военный заявил, что они предотвратили катастрофу.
Обновлено вчера в 11:03
Происшествия
Капитан перевернувшегося в Черном море катера не имел лицензии
Обновлено вчера в 09:08
Происшествия
Угольное оборудование загорелось ночью в Кемерове
В ночь с 6 на 7 июля в Кемерове произошел пожар. Горела система для производства угля. Инцидент произошел на улице 2-ой участок АТЗ.
Обновлено вчера в 23:24
Единоборства
Хабиб и Диас едва не подрались на UFC 239
На турнире UFC 239 в Парадайсе (Невада, США) едва не произошла драка между чемпионом UFC в легком весе Хабибом Нурмагомедовым и американцем Нейтом Диасом.
Обновлено вчера в 22:32
Шоу-бизнес
Влад Соколовский признался, почему изменял Рите Дакоте
Певец откровенно рассказал о том периоде, когда начал изменять своей супруге и том, какие отношения от ищет сейчас.
Обновлено вчера в 12:30
Шоу-бизнес
Перминова восхитилась фигурой Полины Гагариной в бикини
Одной из первых восхитилась снимками модель Елена Перминова.
Обновлено вчера в 13:38
Футбол
Месси удален за потасовку с игроком сборной Чили
Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси и защитник команды Чили Гари Медель были удалены с поля за потасовку во время матча за третье место на Кубке Америки.
Обновлено вчера в 15:54
Политика
В сети обсуждают видео со странным поведением Зеленского на совещании
Обновлено вчера в 20:56
Общество
Колония для бывших силовиков открылась в России
Обновлено вчера в 19:59
Общество
ШПЛС проводит сомнительный опрос о рабочем климате в «Аэрофлоте»
Шереметьевский профсоюз летного состава (ШПЛС) проводит опрос, в котором у пилотов "Аэрофлота" интересуются о наличии в авиакомпании "карательной среды".
Обновлено вчера в 16:16
Общество
Зависит ли мотивация сотрудников от зарплаты и бонусов: экспертный взгляд
Согласно экспертному мнению, денежная мотивация плохо влияет на производительность труда сотрудников в долгосрочной перспективе.
Обновлено вчера в 11:00
Общество
Строящие нефтезавод китайцы не платят омским поставщикам (полный текст)
Шестого июня Арбитражный суд Омской области принял к производству иск Завода строительных конструкций № 1 к филиалу "Китайская национальная химико-инженерная строительная компания № 7" в городе Омске о взыскании 10,4 млн. руб.
Обновлено вчера в 21:29
Политика
В Совфеде оценили получение Украиной первой партии нефти из США
Член комитета Совета Федерации по безопасности Франц Клинцевич прокомментировал получение Украиной первой партии нефти из США.
Обновлено вчера в 19:35
Энергетика
«Нафтогаз» заявил о замороженных судом $145 млн дивидендов Nord Stream
Коммерческий суд Высокого суда Англии и Уэльса обязал «Газпром» в случае получения дивидендов от оператора «Северного потока-2» Nord Stream 2 AG внести оттуда $145 млн на счет суда в качестве гарантии исполнения его требований.
Обновлено 05 июля в 06:54
Шоу-бизнес
Анна Седокова рассказала об отношениях с бывшим мужем
Певица Анна Седокова рассказала поклонникам об отношениях с бывшим мужем Максимом Чернявским, с которым у них совместно растет дочь Моника.
Обновлено вчера в 20:30
Происшествия
30 жителей Иркутской области, пропавшие в зоне паводка, найдены живыми
Правоохранители нашли 30 человек, которые считались пропавшими без вести в зоне паводка в Иркутской области.
Обновлено вчера в 22:43
Культура
Стиви Уандер прервал гастроли из-за операции по пересадке почки
По словам Уандера, донор уже найден.
Обновлено вчера в 23:48
Происшествия
При взрыве в торговом центре во Флориде пострадали 23 человека
Обновлено вчера в 15:28
Общество
Медведев велел провести всероссийскую диспансеризацию населения
Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал распоряжение о проведении всероссийской диспансеризации взрослого населения.
Обновлено 05 июля в 23:49
Армия и оружие
Почти 250 лет исполнилось Чесменской битве
Две российские эскадры под командованием графа Алексея Орлова, включавшие в себя девять линейных кораблей, три фрегата, бомбардирский корабль и около двух десятков вспомогательных судов, обнаружили на рейде Чесменской бухты турецкую флотилию: 16 линейных кораблей, шесть фрегатов, шесть парусно-гребных судов, 13 галер и 32 малых судов.
Обновлено вчера в 17:47
Происшествия
Отчим годами держал 11-летнего пасынка в сарае и запытал его до смерти
В Австралии в штате Новый Южный Уэльс мужчина на протяжении семи лет держал пасынка в сарае.
Обновлено вчера в 23:38
Финансы
Как прогнозируемое снижение ставки ЦБ отразится на жизни россиян
Игорь Галактионов, эксперт по фондовому рынку "БКС Брокер", специально для "Российской газеты": - Завидная устойчивость российской валюты, поддерживаемая стабильностью финансовой системы и перспективами снижения процентных ставок, в июне привела котировки валютных пар USD / RUB и EUR / RUB к минимумам с августа прошлого года.
Обновлено вчера в 23:00