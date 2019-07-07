В российском МИД прокомментировали критику дипломата США Элизабет Руд в адрес запрета на авиасообщение России с Грузией. Об этом сообщает РИА "Новости". По данным агентства, в МИД напомнили Руд об американских мерах, вводимых в отношении России на протяжении многих лет.

РФ ответила на критику США о запрете рейсов в Грузию

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