Экономика
РФ отправит на орбиту мини-спутники Саудовской АравииПолитика Сегодня вчера в 09:38
Россия отправит на орбиту мини-спутники Саудовской Аравии. Стоимость услуги обойдется королевству в 30 миллионов долларов. Об этом 15 июля сообщает РИА Новости со ссылкой на протокол заседания совместной межправительственной комиссии двух стран.
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Автоматически обработано 7325 источников, обновлено в 05:04, Вашингтон
Общество
В ЕСПЧ отправлена первая жалоба на московскую реновацию
В августе 2017 г. правительство Москвы утвердило программу реновации жилищного фонда и список подпадающих под нее домов.
Обновлено вчера в 17:01
Политика
Роскомнадзор потребовал от Facebook удалить герб России со свастикой
Роскомнадзор потребовал от социальной сети Facebook удалить изображение свастики на гербе России.
Обновлено вчера в 11:33
Экономика
Цены на сахар в России рекордно упали
Как отмечается, в июне 2019 года цены на сахар снизились на 27,5% по сравнению с ноябрем 2018 года.
Обновлено в 03:19
Музыка
Avril Lavigne выпустила клип «I Fell In Love With The Devil»
Обновлено вчера в 12:45
Армия и оружие
Stratfor назвала слабые стороны C-400
Российские зенитные управляемые ракеты (ЗУР), входящие в состав зенитного ракетного комплекса С-400 и предназначенные для поражения различных воздушных целей, имеют свои слабые стороны.
Обновлено вчера в 20:54
Футбол
«Локомотив» упустил победу над «Рубином»
В целом, обе команды хорошо смотрелись на поле, однако небольшое преимущество все равно оставалось за «Локомотивом».
Обновлено вчера в 15:38
Общество
В России появится ГОСТ для фотосессий младенцев
Обновлено в 00:34
Политика
Турция ответила на санкции Евросоюза
Анкара продолжит добычу углеводородов в Средиземном море, несмотря на решение Евросоюза приостановить диалог на высоком уровне, передает Anadolu заявление МИД.
Обновлено в 02:06
Спорт
РУСАДА дисквалифицировало волейболиста Павла Мороза за допинг
Волейболиста Павла Мороза дисквалифицировали за нарушение антидопинговых правил на 18 месяцев.
Обновлено в 03:07
Финансы
Аналитик Bloomberg предсказал падение рубля к концу года
Польский аналитик Ярослав Косатый, предсказавший рост курса рубля во втором квартале, спрогнозировал падение российской валюты на 9% к концу года, сообщает Bloomberg.
Обновлено вчера в 23:54
Происшествия
В Чечне самолет упал на жилой дом
Легкомоторный самолет упал на частный жилой дом в Чечне. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник.
Обновлено в 01:46
Политика
Посол США в Москве: Я думал, поляки лучше понимают, какая угроза исходит с востока (Gazeta Wyborcza, Польша) (Gazeta Wyborcza)
Gazeta Wyborcza: Владимир Путин не хотел видеть Хиллари Клинтон в Белом доме, а вас мечтал посадить в тюрьму.
Обновлено в 03:51
Политика
Команда Зеленского задумалась о проведении досрочных местных выборов
Представитель президента в Верховной Раде Руслан Стефанчук заявил, что команда Владимира Зеленского не исключает возможности проведения внеочередных выборов в органы местного самоуправления.
Обновлено в 01:07
Происшествия
Четырех сотрудников МВД уволили из-за дела Голунова
Четырех сотрудников УВД Западного административного округа Москвы уволили из-за дела корреспондента «Медузы» Ивана Голунова, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу МВД.
Обновлено в 04:54
Кино
Антон Мегердичев приступил к съемкам «Сердца Пармы»
МОСКВА, Кинобизнес сегодня - 14 июля 2019 года в Пермском крае режиссер Антон Мегердичев («Движение вверх») приступил к съемкам одного из самых амбициозных и интригующих проектов российского кино – полнометражного фильма «Сердце пармы» по одноименному роману Алексея Иванова, сообщает пресс-служба компании Star Media.
Обновлено в 04:06
Политика
Украина продлила запрет на ввоз товаров из России
Украинское правительство продлило запрет на ввоз российских товаров до 31 декабря 2020 года, документ принят кабинетом министров страны.
Обновлено вчера в 12:58
Армия и оружие
В Совфеде ответили на заявление Турчинова об атаке на Крымский мост
Обновлено вчера в 13:34
Игры
CD Projekt RED выпустит книгу о мире Cyberpunk 2077
Обновлено в 04:18
Происшествия
В Челябинской области сын депутата насмерть сбил двух пешеходов
Накануне, 15 июля, около 17:00 в Кунашакском районе Челябинской области сын местного депутата выехал на обочину дороги и сбил там двух пешеходов.
Обновлено вчера в 23:53
Происшествия
В дом украинцев в Варшаве бросили коктейль Молотова
В Варшаве в дом, где живут рабочие из Украины, бросили коктейль Молотова, сообщили в польском Центре мониторинга проявлений расизма и ксенофобии.
Обновлено в 04:33
Политика
США ужесточат правила для мигрантов, прибывающих со стороны Мексики
Беженцам будет отказано в предоставлении убежища, если до этого они не запросили его в этой латиноамериканской республике, или других странах, оказавшихся на пути их следования.
Обновлено в 00:16
Политика
На Украине вступил в силу закон о госязыке
На Украине вступил в силу закон об исключительном использовании украинского языка во всех сферах жизни.
Обновлено в 01:37
Политика
Избиркомы отказали в регистрации 27 кандидатам в Мосгордуму
Избиркомы отказали в регистрации 27 кандидатам в депутаты Мосгордумы, 216 человек успешно зарегистрировались; такие данные по состоянию на утро вторника привели в Мосгоризбиркоме.
Обновлено в 03:16
Технологии
Пассажиры «Ситимобила» смогут купить у таксистов газировку и чипсы
Проект позволит «Ситимобилу» расширить сервис и увеличить лояльность клиентов, а водителям дополнительно заработать, рассуждает представитель «Ситимобила».
Обновлено вчера в 17:03
Финансы
Рынок акций РФ открылся снижением индексов МосБиржи и РТС на 0,2%
Рынок акций РФ открылся во вторник смешанной динамикой цен blue chips на фоне стагнации нефти и просевших индексов в Азии, индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов просели на 0,2% на упавших бумагах Сбербанка и "Газпрома" .
Обновлено в 03:15
Происшествия
Полиция нашла оружие у болельщиков «Ювентуса»
Полиция проводила расследование в Турине, в одном из помещений, где собирались скинхеды были обнаружены баннеры, на которых изображена неофашистская символика, они принадлежали фанатским группировкам "Ювентуса".
Обновлено в 04:44
Армия и оружие
Репетиция главного военно-морского парада прошла в Санкт-Петербурге
Как пишет издание "Невские новости", морская авиация провела репетицию главного военно-морского парада, который пройдет в городе уже 28 июля.
Обновлено 13 июля в 12:05
Автоспорт
Механики «Ред Булл» побили мировой рекорд по скорости пит-стопа
Команда Формулы-1 «Ред Булл» побила рекорд по скорости пит-стопа во время Гран-при Великобритании, сообщает пресс-служба Формулы-1.
Обновлено вчера в 14:45