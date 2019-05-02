Политика
РФ объяснила ОБСЕ упрощение выдачи паспортов жителям ДонбассаГазета.Ru вчера в 16:39
Заместитель постоянного представителя России при ОБСЕ Дмитрий Балакин заявил, что российская сторона приняла решение упростить выдачу паспортов жителям Донбасса, поскольку Украина лишила их законных прав.
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Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 01:56, Ашберн
Происшествия
Ребенка в детском саду Краснодара заставили целовать землю
Обновлено 01 мая в 19:27
Происшествия
Дети погибли от торнадо в Китае
На севере Китая двое детей погибли после того, как торнадо перевернул батут.
Обновлено в 01:40
Происшествия
Националисты начали марш по случаю годовщины трагедии в Одессе
Обновлено вчера в 16:47
Футбол
Фанаты «Ливерпуля» требуют дисквалифицировать Месси
Фанаты "Ливерпуля" хотят избавиться от нападающего каталонской "Барселоны" Лионеля Месси во второй полуфинальной встрече Лиги чемпионов, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 01:02
Игры
В AMD считают, что PlayStation нового поколения предложит нечто особенное
С другой стороны, Лиза Су могла говорить о чём-то совсем другом, ведь сама PlayStation 5 ещё далека от релиза, и в ней явно найдётся нечто большее, чем то, о чём уже было объявлено.
Обновлено вчера в 15:13
Происшествия
Осужденную за убийство брата Ким Чен Ына выпустили из тюрьмы
Гражданка Вьетнама Зоан Тхи Хыон, которую осудили по делу об убийстве брата северокорейского лидера Ким Чен Ына — Ким Чен Нама, вышла на свободу.
Обновлено вчера в 22:45
Политика
Климкин предложил украинский ответ на акцию «Бессмертный полк»
Глава МИД Украины Павел Климкин предложил гражданам страны пройтись по улицам украинских городов с портретами "замученных от сталинских репрессий украинцев".
Обновлено вчера в 17:32
Общество
Король Таиланда женился на начальнице охраны
Маха Вачиралонгкорн был назначен правителем Таиланда два года назад, но официальная коронация пройдет только 4 мая.
Обновлено вчера в 10:00
Шоу-бизнес
Филипп Киркоров отметил день рождения в Дубае
Российский певец Филипп Киркоров отпраздновал свой 52-й день рождения в Дубае в одном из самых знаменитых отелей мира Burj Al Arab.
Обновлено вчера в 22:54
Общество
В Индии будут эвакуированы около миллиона человек из-за циклона «Фани»
В Индии власти прибрежного штата Одиша продолжают срочную эвакуацию местных жителей в связи с приближением мощного циклона "Фани".
Обновлено вчера в 18:16
Происшествия
В Шереметьево автомобиль врезался в пассажирский Boeing
В пресс-службе московского межрегионального следственного управления на транспорте СК России РБК позже уточнили, что сотрудники правоохранительных органов проводят проверку по факту столкновения автомобиля технических служб с пассажирским самолетом.
Обновлено вчера в 14:09
Происшествия
Певец Влад Топалов попал в ДТП после исповеди и причастия
Российский певец и актер Влад Топалов попал в автоаварию. Об этом 33-летний исполнитель рассказал в своем Instagram.
Обновлено вчера в 18:26
Политика
Коломойский назвал конфликт в Донбассе гражданской войной
Конфликт в Донбассе представляет собой гражданскую войну, в которой украинцы воюют с украинцами.
Обновлено вчера в 14:57
Политика
Зеленский назвал единственным общим у России и Украины границу
Избранный глава Украины Владимир Зеленский не согласился с президентом России Владимиром Путиным, назвавшим россиян и украинцев одним народом.
Обновлено вчера в 15:20
Космос
Blue Origin Безоса успешно испытала свою суборбитальную ракету
Обновлено вчера в 18:15
Шоу-бизнес
Евгений Петросян покинул Россию из-за вранья и фальши
Причинами указаны враньё и фальшь, сообщает «Комсомольская Правда Екатеринбург». Пост в аккаунте Петросяна в Instagram появился 2 мая.
Обновлено в 00:52
Происшествия
Число жертв теракта в мечетях Новой Зеландии увеличилось
Ранее сообщалось о 50 погибших и о таком же количестве раненых, пишет ТАСС. Напомним, теракты в двух мечетях Крайстчерча произошли 15 марта.
Обновлено вчера в 22:02
Общество
Сергей Шнуров написал стих про Шиес и ОМОН
Разместил Сергей Шнуров стихотворение на своей странице в Instagram под скриншотом новости с заголовком «Нацгвардия и ОМОН прибыли в район протестов против строительства мусорного полигона Шиес».
Обновлено вчера в 17:23
Наука
Ученые выяснили, почему людям нравится горький вкус кофе и пива
Обновлено вчера в 22:24
Происшествия
«Мисс Уругвай-2006» обнаружена мертвой в отеле Мехико
Фатими Давила - победительница конкурса красоты "Мисс Уругвай-2006", найдена мертвой в одной из гостиниц в столице Мексики.
Обновлено вчера в 23:07
Шоу-бизнес
Ксения Собчак трогательно поздравила маму с днем рождения
Маме журналистки Ксении Собчак Людмиле Нарусовой 2 мая исполнилось 67 лет.
Обновлено вчера в 21:13
Политика
В «Нафтогазе» признали неизбежность переговоров с Россией по транзиту
Глава «Нафтогаза» Андрей Коболев заявил, что компании придётся продолжить переговоры с «Газпромом» относительно продления соглашения по транзиту российского газа на Украину.
Обновлено вчера в 17:27
Шоу-бизнес
Нетребко и Эйвазов назвали истинного победителя шоу «Голос. Дети»
Удачи тебе, золотой голос, — подписал оперный певец свою публикацию, обратившись к мальчику.
Обновлено вчера в 18:14
Экономика
Россию признали мировым лидером по закупкам золота в 2019 году
Мировым лидером по закупкам золота за первый квартал 2019 года стала Россия, сообщает Всемирный совет по золоту (World Gold Council, WGC).
Обновлено вчера в 18:04
Политика
На Украине придумали способ увеличить численность армии
Группа депутатов Верховной рады от нескольких партий предложила разрешить призыв резервистов в армию во время особого периода без объявления мобилизации, пишут «Украинские новости».
Обновлено вчера в 22:03
Политика
ЦИК Казахстана зарегистрировал Токаева кандидатом в президенты страны
Центризбирком Казахстана в пятницу на заседании зарегистрировал Касым-Жомарта Токаева в качестве кандидата на пост президента страны.
Обновлено в 00:49
Политика
Лавров заявил о несовместимости позиции России и США по Венесуэле
Позиции России и США по ситуации в Венесуэле являются несовместимыми.
Обновлено вчера в 16:23
Хоккей
Шайба Панарина не спасла «Коламбус» от поражения в матче с «Бостоном»
"Коламбус Блю Джекетс" потерпел поражение от "Бостон Брюинз" в четвертом матче серии второго раунда плей-офф НХЛ.
Обновлено в 00:49
Политика
Глава Минэнерго США Рик Перри назвал российский газ «ненадежным»
Рик Перри, занимающий пост главы Минэнерго США, назвал российский газ «дешевым и ненадежным».
Обновлено вчера в 12:41