РФ объяснила ОБСЕ упрощение выдачи паспортов жителям ДонбассаГазета.Ru вчера в 16:39

Заместитель постоянного представителя России при ОБСЕ Дмитрий Балакин заявил, что российская сторона приняла решение упростить выдачу паспортов жителям Донбасса, поскольку Украина лишила их законных прав.

Происшествия Дети погибли от торнадо в Китае На севере Китая двое детей погибли после того, как торнадо перевернул батут.

Футбол Фанаты «Ливерпуля» требуют дисквалифицировать Месси Фанаты "Ливерпуля" хотят избавиться от нападающего каталонской "Барселоны" Лионеля Месси во второй полуфинальной встрече Лиги чемпионов, сообщает "Советский спорт".

Игры В AMD считают, что PlayStation нового поколения предложит нечто особенное С другой стороны, Лиза Су могла говорить о чём-то совсем другом, ведь сама PlayStation 5 ещё далека от релиза, и в ней явно найдётся нечто большее, чем то, о чём уже было объявлено.

Происшествия Осужденную за убийство брата Ким Чен Ына выпустили из тюрьмы Гражданка Вьетнама Зоан Тхи Хыон, которую осудили по делу об убийстве брата северокорейского лидера Ким Чен Ына — Ким Чен Нама, вышла на свободу.

Политика Климкин предложил украинский ответ на акцию «Бессмертный полк» Глава МИД Украины Павел Климкин предложил гражданам страны пройтись по улицам украинских городов с портретами "замученных от сталинских репрессий украинцев".

Общество Король Таиланда женился на начальнице охраны Маха Вачиралонгкорн был назначен правителем Таиланда два года назад, но официальная коронация пройдет только 4 мая.

Шоу-бизнес Филипп Киркоров отметил день рождения в Дубае Российский певец Филипп Киркоров отпраздновал свой 52-й день рождения в Дубае в одном из самых знаменитых отелей мира Burj Al Arab.

Общество В Индии будут эвакуированы около миллиона человек из-за циклона «Фани» В Индии власти прибрежного штата Одиша продолжают срочную эвакуацию местных жителей в связи с приближением мощного циклона "Фани".

Происшествия В Шереметьево автомобиль врезался в пассажирский Boeing В пресс-службе московского межрегионального следственного управления на транспорте СК России РБК позже уточнили, что сотрудники правоохранительных органов проводят проверку по факту столкновения автомобиля технических служб с пассажирским самолетом.

Происшествия Певец Влад Топалов попал в ДТП после исповеди и причастия Российский певец и актер Влад Топалов попал в автоаварию. Об этом 33-летний исполнитель рассказал в своем Instagram.

Политика Коломойский назвал конфликт в Донбассе гражданской войной Конфликт в Донбассе представляет собой гражданскую войну, в которой украинцы воюют с украинцами.

Политика Зеленский назвал единственным общим у России и Украины границу Избранный глава Украины Владимир Зеленский не согласился с президентом России Владимиром Путиным, назвавшим россиян и украинцев одним народом.

Шоу-бизнес Евгений Петросян покинул Россию из-за вранья и фальши Причинами указаны враньё и фальшь, сообщает «Комсомольская Правда Екатеринбург». Пост в аккаунте Петросяна в Instagram появился 2 мая.

Происшествия Число жертв теракта в мечетях Новой Зеландии увеличилось Ранее сообщалось о 50 погибших и о таком же количестве раненых, пишет ТАСС. Напомним, теракты в двух мечетях Крайстчерча произошли 15 марта.

Общество Сергей Шнуров написал стих про Шиес и ОМОН Разместил Сергей Шнуров стихотворение на своей странице в Instagram под скриншотом новости с заголовком «Нацгвардия и ОМОН прибыли в район протестов против строительства мусорного полигона Шиес».

Происшествия «Мисс Уругвай-2006» обнаружена мертвой в отеле Мехико Фатими Давила - победительница конкурса красоты "Мисс Уругвай-2006", найдена мертвой в одной из гостиниц в столице Мексики.

Шоу-бизнес Ксения Собчак трогательно поздравила маму с днем рождения Маме журналистки Ксении Собчак Людмиле Нарусовой 2 мая исполнилось 67 лет.

Политика В «Нафтогазе» признали неизбежность переговоров с Россией по транзиту Глава «Нафтогаза» Андрей Коболев заявил, что компании придётся продолжить переговоры с «Газпромом» относительно продления соглашения по транзиту российского газа на Украину.

Экономика Россию признали мировым лидером по закупкам золота в 2019 году Мировым лидером по закупкам золота за первый квартал 2019 года стала Россия, сообщает Всемирный совет по золоту (World Gold Council, WGC).

Политика На Украине придумали способ увеличить численность армии Группа депутатов Верховной рады от нескольких партий предложила разрешить призыв резервистов в армию во время особого периода без объявления мобилизации, пишут «Украинские новости».