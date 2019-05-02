Политика
РФ объяснила ОБСЕ упрощение выдачи паспортов жителям ДонбассаГазета.Ru 16:39
Заместитель постоянного представителя России при ОБСЕ Дмитрий Балакин заявил, что российская сторона приняла решение упростить выдачу паспортов жителям Донбасса, поскольку Украина лишила их законных прав.
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Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 22:54, Ашберн
Происшествия
В Мексике нашли мертвой бывшую «Мисс Уругвай»
Обновлено в 19:51
Наука
Die Welt (Германия): человек разумный едва не вымер в Европе (Die Welt)
Для сравнения: сегодня в Германии на одном квадратном километре проживает 200 человек.
Обновлено в 17:42
Происшествия
Суд освободил обвиняемую в убийстве брата Ким Чен Ына
Малайзийский суд освободил гражданку Вьетнама Доан Тхи Хыонг, которая была одной из фигуранток дела об убийстве Ким Чен Нама, сводного брата северокорейского лидера Ким Чен Ына.
Обновлено в 20:14
Общество
Автор «Сталингулага» впервые дал интервью
Автор Telegram-канала «Сталингулаг» раскрыл свою личность — им оказался житель Махачкалы Александр Горбунов.
Обновлено в 10:00
Общество
Какие штрафы грозят собственникам, сдающим квартиру в аренду
Если еще несколько лет назад сдача квартиры в аренду приносила владельцам только прибыль и ничего больше, то благодаря законам, принятым с тех пор, у них появились еще и обязанности, невыполнение которых влечет за собой серьезные штрафы.
Обновлено в 03:00
Авто
В Сети показали необычный купе-кроссовер марки Jeep
Обновлено в 12:26
Политика
Зеленский назвал единственным общим у России и Украины границу
Избранный глава Украины Владимир Зеленский не согласился с президентом России Владимиром Путиным, назвавшим россиян и украинцев одним народом.
Обновлено в 15:20
Происшествия
Пожар на складе в Петербурге локализован
Обновлено в 20:56
Кино
Умер актер Питер Мейхью, сыгравший Чубакку в «Звездных войнах»
Американский актер английского происхождения Питер Мейхью, сыгравший роль Чубакки в киносаге "Звездные войны", умер на 75-м году жизни.
Обновлено в 19:19
Экономика
Россию признали мировым лидером по закупкам золота в 2019 году
Мировым лидером по закупкам золота в первом квартале 2019 года стала Россия, которая приобрела 55,3 тонны драгоценного металла.
Обновлено в 21:36
Музыка
Выступление Самбурской вырезали из эфира Первого канала
Первый канал вырезал из эфира выступление певицы и актрисы Настасьи Самбурской на премии «Шансон года».
Обновлено в 09:30
Общество
Россиян предупредили о скором росте цен на продукты и напитки
«На потребительскую инфляцию наложится повышенный спрос, что вызовет очередной скачок цен в пределах 5-7%», — приводит РИА «Новости» слова генерального директора проекта Романа Майстера, который также добавил, что в первую очередь инфляция коснется алкогольных и безалкогольных напитков, мясных полуфабрикатов и готовых продуктов.
Обновлено вчера в 20:59
Политика
Кушнер рассказал о плане США по урегулированию палестино-израильского конфликта
Зять Трампа пообещал, что в нем будут учтены "все предыдущие попытки" урегулирования палестино-израильского конфликта.
Обновлено в 21:27
Музыка
Вручили премии Billboard Music Awards
Премия Billboard Music Awards создана музыкальным журналом Billboard в 1989 году. Первая церемония наград прошла через год.
Обновлено в 22:16
Политика
Климкин предложил украинский аналог акции «Бессмертный полк»
Обновлено в 17:32
Политика
Депутат Рады назвал трагедию в Одессе «Днем победы»
Обновлено в 19:09
Музыка
Успенская назвала местью неучастие Алсу в «Евровидении»
Российская певица Любовь Успенская предположила, что отстранение Алсу от оглашения результатов голосования жюри на конкурсе «Евровидение-2019» может быть местью.
Обновлено в 21:42
Экономика
Жизнь своим чередом. Что показал MetLife в своей отчетности
Из-за опережения темпов роста затрат над ростом доходов, квартальная чистая прибыль MetLife выросла уже только на 8,2% по сравнению с первым кварталом 2018 года и составила $1,3 млрд.
Обновлено в 07:43
Технологии
Пользователи Last.fm сообщили о блокировке сервиса в РФ
Пользователи Last.fm сообщили о блокировке сервиса в России, однако официальных объявлений об этом не было.
Обновлено в 15:48
Армия и оружие
Китай заявил, что Су-57 превратит американские самолёты в мусор
В китайских СМИ сообщается, что российский истребитель пятого поколения Су-57 способен «превратить в мусор» военную технику Соединенных Штатов.
Обновлено в 13:52
Общество
В Санкт-Петербурге 3 мая выпадет снег
Региональное управление МЧС по Санкт-Петербургу сообщило о возможном шторме и мокром снеге 3 мая.
Обновлено в 17:30
Происшествия
Выросло число жертв теракта в Новой Зеландии
После теракта Новая Зеландия решила запретить автоматы и полуавтоматические винтовки.
Обновлено в 18:49
Шоу-бизнес
В Сети появилось архивное фото беременной Жанны Фриске
Сегодня в Сети появилась редкая фотография Жанны Фриске, сделанная незадолго до появления на свет Платона.
Обновлено в 14:00
Космос
NASA показало фото заката на Марсе
Зонд NASA InSight, изучающий внутреннее строение и состав Красной планеты, прислал на Землю снимок заката на Марсе.
Обновлено в 21:14
Шоу-бизнес
Принц Гарри уедет от Меган Маркл и может пропустить рождение первенца
Герцог Сассекский уедет от беременной Меган Маркл и может пропустить рождение на свет своего первенца.
Обновлено в 19:15
Здоровье
Ученые рассказали о влиянии диетической колы на ожирение
Как оказалось, те из них, кто переходил на диетическую колу, в итоге "компенсировали" недостаток сахара употреблением других вредных продуктов.
Обновлено в 22:42
Хоккей
«Бостон» сравнял счет в серии плей-офф НХЛ с «Коламбусом»
Счет в серии до четырех побед стал равным - 2-2. Следующая встреча состоится в ночь на 5 мая в Бостоне.
Обновлено в 22:22
Теннис
Хачанов проиграл Кольшрайберу во втором круге турнира в Мюнхене
Российский теннисист Карен Хачанов уступил немцу Филиппу Кольшрайберу во втором круге турнира в немецком Мюнхене.
Обновлено в 11:17
Спорт
«Кузбасс» обыграл «Зенит-Казань» в первом матче финала
Обновлено в 13:19