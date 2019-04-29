Политика
РФ обсуждает с Минском ввоз молочной продукцииЭкономика сегодня 18:25
Россия поддерживает с Белоруссией диалог по вопросам временных ограничений, введенных на поставки белорусской молочной продукции. Об этом журналистам сообщил первый заместитель руководителя аппарата правительства РФ Сергей Приходько.
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Автоматически обработаны 7322 источника, обновлено в 18:36, Ашберн
Музыка
Дочь Алсу победила в шестом сезоне проекта «Голос. Дети»
Обновлено 26 апреля в 17:12
Шоу-бизнес
Арнольд Шварценеггер пришел на выпускной внебрачного красавца-сына
Арнольд Шварценеггер опубликовал в Instagram фото, на котором позирует вместе с сыном Джозефом, окончившим Университет Пеппердайна в Калифорнии. — написал актер.
Обновлено в 07:25
Общество
Злостных нарушителей ПДД занесут в единую базу
Начальник управления надзорной деятельности Госавтоинспекции МВД России Роман Мишуров заявил, что ГИБДД намерено создать единую базу данных с информацией о злостных нарушениях правил дорожного движения.
Обновлено в 18:07
Хоккей
Аскаров стал лучшим вратарём ЮЧМ по хоккею
Голкипер сборной России до 18 лет Ярослав Аскаров был признан лучшим вратарём завершившегося юниорского чемпионата мира.
Обновлено в 16:48
Шоу-бизнес
Первый муж Началовой посоветовал Баскову и Малахову «подумать о душе»
Первый муж Юлии Началовой заявил, что он не заставлял ее худеть и не причастен к анорексии, ведь артистка имела сильный характер, и другой человек не мог заставить певицу делать то, чего она не хочет.
Обновлено в 09:29
Происшествия
На Шри-Ланке запретят носить закрывающую лицо одежду
Лидер Шри-Ланки Майтрипала Сирисена подписал указ, согласно которому в стране запрещается носить одежду по которой нельзя идентифицировать лицо человека.
Обновлено в 14:47
Общество
Сайт Росстата не обновлялся несколько лет
Материалы проверки направлены в МЭР, СФ, и ГД.
Обновлено в 18:06
Армия и оружие
Литва получила в подарок от США винтовки 50-х годов
Обновлено в 00:52
Общество
На пасхальной ярмарке в Долинске разыграли два мешка картошки
Праздник Пасхи с народными песнями, обрядами и ярмаркой "Пасхальный звон", организованной местными властями совместно с центральным домом культуры, встретили жители и гости Долинска.
Обновлено в 18:27
Общество
Жителей Москвы предупредили об агрессивных змеях в парках
Обновлено в 18:23
Энергетика
Миллер заявил об интересе Китая к увеличению поставок газа из России
Китай заинтересован в увеличении поставок российского газа, заявил в интервью телеканалу «Россия 1» глава «Газпрома» Алексей Миллер.
Обновлено в 09:00
Политика
Умер бывший генеральный конструктор «Ильюшина» Генрих Новожилов
Дважды Герой Социалистического Труда, почетный генеральный конструктор авиационного комплекса имени Ильюшина, создатель легендарного самолета Ил-76 Генрих Новожилов скончался в воскресенье на 94-м году жизни, сообщил РИА Новости источник из окружения Новожилова.
Обновлено в 15:04
Общество
Норвежские рыбаки обнаружили белуху с оборудованием из Петербурга
В Финнмарке норвежские рыбаки обнаружили белуху, у которой на обвесе была надпись «Оборудование Петербурга». Об этом сообщает телеканал NRK.
Обновлено в 16:47
Недвижимость
Съемные квартиры выросли в цене
Съемные квартиры выросли в цене Собственники жилья начали проще относиться к увеличению запрашиваемых ставок.
Обновлено в 03:16
Происшествия
На набережной в Петербурге прогремел взрыв
На Октябрьской набережной в Санкт-Петербурге произошел взрыв, сообщили РИА Новости в управлении МВД по региону.
Обновлено в 09:58
Шоу-бизнес
У Ларисы Гузеевой опустились руки из-за горя в семье
Гузеева призналась, что у неё опускаются руки и она не хочет никак особенно отмечать Воскресенье Христово.
Обновлено в 10:00
Футбол
«Зенит» победил «Крылья Советов»
Обновлено в 11:33
Политика
Путин: Украина без транзита останется без газа
Президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам визита в КНР прокомментировал вопрос о подписании нового договора с Украиной на транзит природного газа.
Обновлено вчера в 05:49
Кино
«Мстители: Финал» побил мировой рекорд по кассовым сборам
Обновлено в 17:18
Происшествия
Boeing 767 с горящим двигателем сел в аэропорту ЮАР
Обновлено в 15:07
Происшествия
На КАД Петербурга микроавтобус столкнулся с фурой
Микроавтобус и фура столкнулись на 68-м километре Кольцевой автомобильной дороги Санкт-Петербурга.
Обновлено в 16:54
Политика
Пушков оценил слова Зеленского о «миссии» Украины
Российский сенатор Алексей Пушков в твиттере прокомментировал слова победителя украинских президентских выборов на Украине Владимира Зеленского о том, что якобы миссия Украины быть примером демократии для пост-советских стран.
Обновлено в 17:19
Единоборства
Исмаилов рассказал о конфликте с Минеевым в Турции
Российский боец ММА Магомед Исмаилов рассказал о конфликте, который произошел у него с бойцом Владимиром Минеевым в отеле в Турции, передает "Советский спорт".
Обновлено в 18:30
Авто
Опубликованы рендеры кроссовера Ford Mustang
Планируется, что автомобиль составит конкуренцию кроссоверу Tesla Model Y. Выход кроссовера Ford Mustang назначен на 2020 год.
Обновлено в 12:10
Авто
Опубликованы средние траты россиян на бензин
На фоне относительной стабилизации цен на топливо, установившейся в России к концу весны, самое время вспомнить, сколько денег россияне ежемесячно тратят на бензин.
Обновлено вчера в 10:28
Гаджеты
На фоне подготовки к выпуску Ryzen 3000 производители материнских плат сетуют на проблемы
В преддверии анонса многие производители материнских плат активно тестируют инженерные образцы систем, основанных на предварительных версиях Ryzen 3000 и материнских платах с разъёмом AM4 с новым чипсетом X570, и это позволило китайскому технопорталу bilibili.com собрать от осведомлённых информаторов весьма содержательную подборку фактов.
Обновлено в 16:01
Шоу-бизнес
Татьяну Брухунову поздравляют с беременностью
Романтическая связь Петросяна и Брухуновой отчасти подтвердилась, а вот беременность Татьяны – нет.
Обновлено в 03:17