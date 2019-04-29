Политика

РФ обсуждает с Минском ввоз молочной продукцииЭкономика сегодня 18:25

Россия поддерживает с Белоруссией диалог по вопросам временных ограничений, введенных на поставки белорусской молочной продукции. Об этом журналистам сообщил первый заместитель руководителя аппарата правительства РФ Сергей Приходько.
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РФ обсуждает с Минском ввоз молочной продукции

Экономика сегодня18:25

Россия ограничила ввоз молока из Белоруссии по объективным причинам, заявил Приходько

Политика Сегодня17:59

Москва ведёт переговоры с Минском по белорусскому молоку

News.ru18:19

Премьеры ЕАЭС обсудят решение по ввозу молока из Белоруссии в Россию

ТАСС17:11

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ПРАЙМ17:15

Москва и Минск обсуждают ограничения на ввоз молока

Газета.Ru17:32
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Автоматически обработаны 7322 источника, обновлено в 18:36, Ашберн
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На пасхальной ярмарке в Долинске разыграли два мешка картошки

Праздник Пасхи с народными песнями, обрядами и ярмаркой "Пасхальный звон", организованной местными властями совместно с центральным домом культуры, встретили жители и гости Долинска.
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Жителей Москвы предупредили об агрессивных змеях в парках

Обновлено в 18:23
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Китай заинтересован в увеличении поставок российского газа, заявил в интервью телеканалу «Россия 1» глава «Газпрома» Алексей Миллер.
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Умер бывший генеральный конструктор «Ильюшина» Генрих Новожилов

Дважды Герой Социалистического Труда, почетный генеральный конструктор авиационного комплекса имени Ильюшина, создатель легендарного самолета Ил-76 Генрих Новожилов скончался в воскресенье на 94-м году жизни, сообщил РИА Новости источник из окружения Новожилова.
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Общество

Норвежские рыбаки обнаружили белуху с оборудованием из Петербурга

В Финнмарке норвежские рыбаки обнаружили белуху, у которой на обвесе была надпись «Оборудование Петербурга». Об этом сообщает телеканал NRK.
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Съемные квартиры выросли в цене

Съемные квартиры выросли в цене Собственники жилья начали проще относиться к увеличению запрашиваемых ставок.
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На набережной в Петербурге прогремел взрыв

На Октябрьской набережной в Санкт-Петербурге произошел взрыв, сообщили РИА Новости в управлении МВД по региону.
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Застрявшие в Гуанчжоу российские туристы вылетели в Москву

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Путин: Украина без транзита останется без газа

Президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам визита в КНР прокомментировал вопрос о подписании нового договора с Украиной на транзит природного газа.
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«Мстители: Финал» побил мировой рекорд по кассовым сборам

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На КАД Петербурга микроавтобус столкнулся с фурой

Микроавтобус и фура столкнулись на 68-м километре Кольцевой автомобильной дороги Санкт-Петербурга.
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Политика

Пушков оценил слова Зеленского о «миссии» Украины

Российский сенатор Алексей Пушков в твиттере прокомментировал слова победителя украинских президентских выборов на Украине Владимира Зеленского о том, что якобы миссия Украины быть примером демократии для пост-советских стран.
Обновлено в 17:19
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Исмаилов рассказал о конфликте с Минеевым в Турции

Российский боец ММА Магомед Исмаилов рассказал о конфликте, который произошел у него с бойцом Владимиром Минеевым в отеле в Турции, передает "Советский спорт".
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Планируется, что автомобиль составит конкуренцию кроссоверу Tesla Model Y. Выход кроссовера Ford Mustang назначен на 2020 год.
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В преддверии анонса многие производители материнских плат активно тестируют инженерные образцы систем, основанных на предварительных версиях Ryzen 3000 и материнских платах с разъёмом AM4 с новым чипсетом X570, и это позволило китайскому технопорталу bilibili.com собрать от осведомлённых информаторов весьма содержательную подборку фактов.
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Татьяну Брухунову поздравляют с беременностью

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Сергей Приходько
Российский дипломат
Российский государственный деятель, дипломат. С 2013 года - заместитель председателя правительства Российской Федерации - руководитель аппарата правительства Российской Федерации.
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