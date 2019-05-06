РФ не примет участия в слушаниях МТМП по делу украинских моряковРоссийская газета 09:30

Российская сторона не собирается принимать участие в слушаниях Международного трибунала по морскому праву, на которых планируется рассмотрение дела украинских моряков, задержанных в ноябре 2018 года за незаконное пересечение границы РФ. Об этом трибунал уведомило российское посольство в ФРГ.

РФ не примет участия в слушаниях МТМП по делу украинских моряков

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