Экономика

РФ нарастит производство СПГ до 140 миллионов тонн к 2035 годуНародные новости 06:19

Глава российского Министерства энергетики Александр Новак заявил, что к 2035 году Россия может увеличить производство сжиженного природного газа примерно до 100 или 140 миллионов тонн в год.
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