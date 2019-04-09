РФ нарастит производство СПГ до 140 миллионов тонн к 2035 годуНародные новости 06:19

Глава российского Министерства энергетики Александр Новак заявил, что к 2035 году Россия может увеличить производство сжиженного природного газа примерно до 100 или 140 миллионов тонн в год.

РФ нарастит производство СПГ до 140 миллионов тонн к 2035 году

Экономика Приток мигрантов в Россию спал до минимума В 2017 году приезжие полностью компенсировали естественную убыль населения, но в 2018 году перекрыли её лишь на 57,2%. Приток мигрантов сократился из всех стран, кроме Азербайджана, Армении и Туркмении.

Армия и оружие Белоруссия ожидает из России поставок РЛС «Противник-Г» Заместитель командующего ВВС и войсками ПВО Белоруссии генерал-майор Андрей Гурцевич заявил, что Минск в этом году ожидает поставки из России радиолокационной станции «Противник-Г».

Происшествия Адвокат Кокорина назвал рефлекторным удар чиновника стулом Ромашов рассказал, что Кокорин взял стул, чтобы подсесть к столу Пака.

Политика Путин отметил развитие отношений с Норвегией Путин напомнил, что в 2020 году исполняется 115 лет с момента установления дипломатических отношений между Россией и Норвегией.

Финансы Минэкономразвития дало прогноз по курсу рубля на 2019 год 1 апреля был опубликован подготовленный Минфином прогноз, согласно которому средний курс рубля к доллару в период с 2019 по 2024 год составит 65,1 рублей за доллар.

Шоу-бизнес Рената Литвинова опубликовала «обнаженные» фотографии Известная российская актриса театра и кино Рената Литвинова опубликовала необычные "обнаженные" фотографии.

Политика Активист «Правого сектора» Пирожок задержан в столице Как сообщили в пресс-службе УФСБ по Москве и Московской области, совместная операция, в ходе которой был задержан гражданин Украины Игорь Пирожок, проводилась 9 апреля сотрудниками МВД РФ и ФСБ РФ.

Политика Трамп подтвердил планы США ввести пошлины на товары из ЕС «Всемирная торговая организация (ВТО) постановила, что субсидии Европейского союза для Airbus отрицательно повлияли на Соединенные Штаты, которые теперь введут пошлины на продукцию ЕС стоимостью в $11 млрд»,— написал господин Трамп.

Шоу-бизнес Опубликованы фото Эмилии Кларк после инсульта и трепанации черепа Ныне 32-летняя британская актриса Эмилия Кларк, Мать Драконов из "Игры престолов", едва не умерла: в 2011-м, после съемок первого сезона, Кларк перенесла инсульт, что вылилось в две операции на мозге.

Экономика Сердюков оценил отсталость авиастроения России В июле 2018 года в «Роскосмосе» ответили на высказывание директора авиационного кластера «Ростеха» Анатолия Сердюкова, в 2007-2012 годах занимавшего должность министра обороны России, о конкуренции за производство двигателей ракет «Союз-2».

Армия и оружие Правительство нацсогласия Ливии распорядилось арестовать Хафтара Президентский совет Ливии под руководством главы правительства национального согласия Фаиза Сараджа поручил выдать ордера на арест фельдмаршала Халифы Хафтара и его союзников, передают ближневосточные СМИ.

Шоу-бизнес Саша Савельева показала новорожденного сына Певица Саша Савельва объявила о рождении первенца. Счастливая мамочка опубликовала трогательное фото с младенцем на руках.

Энергетика «Газпром» проложил 40% газопровода «Северный поток-2» «К настоящему времени по дну Балтийского моря уложено 978 км труб — 40% от общей протяженности газопровода», — говорится в сообщении.

Политика Путин рассказал о перспективах своего визита в США Президент РФ Владимир Путин во вторник ответил на вопрос о перспективах своего визита в Вашингтон по приглашению президента США Дональда Трампа.

Авто Lexus выпустит первый в истории минивэн Компания Lexus опубликовала тизер первого в истории минивэна.

Происшествия Макгрегор устроил драку в баре Ирландии после слов о русских Ирландский боец смешанного стиля Конор Макгрегор устроил потасовку в одном из баров Ирландии после того, как один из посетителей заявил ему, что "русские избили его", передает РИА Новости.

Политика Путин поспорил с президентом Финляндии о санкциях из-за Крыма В ходе выступления на пленарной сессии на V Международном арктическом форуме в Санкт-Петербурге Ниинисте заявил, что антироссийские санкции останутся в силе до тех пор, пока Россия не изменит своей позиции по темам, из-за которых были введены эти меры, на что Путин напомнил коллеге о том, по какому именно поводу они собрались на данном мероприятии.

Политика Доклад Чайки: в «Роскосмосе» и «Ростехе» похищено более 1,6 миллиарда Из доклада следует, что на подведомственных предприятиях Роскосмоса и Ростеха были похищены более 1,6 миллиарда рублей, выделенных на модернизацию производственной базы и создание новейших перспективных разработок вооружения.

Политика Одесский губернатор не подчинился указу Порошенко о своей отставке Глава администрации Одесской Области Максим Степанов, отправленный в отставку президентом Украины, отказался покидать свой пост.

Происшествия Криминального авторитета Таро арестовали после освобождения из колонии Суд города Соль-Илецк в Оренбуржье арестовал на 40 дней криминального авторитета Тариэла Мулухова (Ониани), известного как "Таро", который 9 апреля освободился из колонии, сообщила РИА Новости помощник председателя Соль-Илецкого суда Линиза Шевчик.

Происшествия В интернет выложили базу данных пациентов подмосковной скорой помощи В интернете в открытом доступе выложили базу данных пациентов скорой помощи пяти городов Московской области.

Политика Путин ответил премьеру Швеции строками из «Полтавы» Пушкина Президент России Владимир Путин на заседании Арктического форума в Санкт-Петербурге ответил шведскому премьеру Стефану Левену, процитировавшему Александра Пушкина, строками из поэмы «Полтава», передает корреспондент РБК.

Кино Георгия Данелию похоронили на Новодевичьем кладбище Народный артист СССР, режиссёр Георгий Данелия похоронен на Новодевичьем кладбище в Москве, передаёт ТАСС.