РФ начала поставки тяжелых огнеметов «Солнцепек» в Саудовскую АравиюИнтерфакс 03:30

Россия начала поставки в Саудовскую Аравию тяжелых огнеметных систем ТОС-1А "Солнцепек", сообщил в среду информированный собеседник "Интерфакса".

РФ начала поставки тяжелых огнеметов «Солнцепек» в Саудовскую Аравию

Политика Мэр Черкасс пригрозил Порошенко демонтировать его билборды с Путиным Напомним, 9 апреля на Украине появились агитационные газеты и билборды за президента Петра Порошенко, на которых, кроме действующего президента Украины, изображен президент России Владимир Путин.

Армия и оружие Народная милиция ЛНР сбила беспилотник ВСУ Военнослужащие Народной милиции ЛНР сбили беспилотный летательный аппарат (БПЛА) ВСУ, проводивший разведку в районе села Сокольники.

Происшествия В жилом доме в Екатеринбурге прогремел взрыв В квартире на 14-м этаже одного из домов на улице Мехренцева в Екатеринбурге прогремел взрыв, передает Life.

Происшествия Молния ударила в садившийся в «Шереметьево» самолет По его данным, командир дальнемагистрального A-330, летевшего в "Шереметьево" из Нью-Йорка, накануне вечером связался с диспетчерами и сообщил, что в корпус лайнера попала молния.

Происшествия На оранжевой ветке московского метро произошло задымление По состоянию на 12:20 движение поездов было восстановлено, сообщил третий корреспондент агентства.

Общество Косметический бренд Lush объявил об уходе из соцсетей Косметический бренд Lush объявил об уходе из соцсетей. Соответствующее сообщение появилось в официальном аккаунте бренда в Instagram.

Общество Магазины Fix Price откроются в отделениях «Почты России» В отделениях почтовой связи заработают точки продаж непродовольственных товаров с фиксированной ценой, в числе которых канцелярия, одежда, бытовая химия и предметы домашнего обихода.

Шоу-бизнес Дочь Валерии экстренно прооперировали Дочь певицы Валерии Анну Шульгину экстренно прооперировали. Девушка опубликовала фотографию с капельницей в Instagram.

Технологии В работе YouTube произошел глобальный сбой Пользователи YouTube из разных стран массово сообщают о проблемах в работе видеосервиса.

Происшествия В Воронеже задержали намеренно сбившего курсанта МЧС водителя Девять дней потребовалось воронежским полицейским на то, чтобы задержать 45-летнего водителя Mercedes-Benz GLE, который в порыве гнева сбил стоявшего на обочине курсанта МЧС, сообщает СКР.

Происшествия Около 140 детей одновременно заболели в пермской школе Почти 140 учеников школы №107 города Перми не пришли в среду на уроки из-за плохого самочувствия, четыре школьника госпитализированы с подозрением на кишечную инфекцию.

Армия и оружие Совфед официально пригрозил НАТО войной за Керченский пролив Совет Федерации РФ принял заявление о недопустимости нарушения процедур прохождения Керченского пролива украинскими кораблями, независимо от военного присутствия НАТО в Чёрном море.

Авто Мантуров назвал число заявок на автомобили Aurus Более 500 заявок поступило на люксовые российские автомобили Aurus.

Экономика Банки РФ смогут не ухудшать качество кредитов заемщиков с «ипотечными каникулами» Interfax-Russia.ru - Банки смогут принять решение не ухудшать оценку качества обслуживания кредита заемщика, который воспользовался "ипотечными каникулами", следует из проекта указания ЦБ РФ.

Политика Пушков: Украину ждет «историческая помойка» после выхода РФ из СЕ Российский сенатор Алексей Пушков в Twitter заявил, что, если Россия выйдет из Совета Европы, все украинские резолюции отправятся на "историческую помойку".

Общество Достойный уровень зарплаты «привязан» к средним потребностям Как сообщало ИА REGNUM, по данным опроса, проведенного специалистами Финансового университета при правительстве РФ, жителям России для достойной жизни в среднем в месяц необходим доход в размере 66 тыс. рублей.

Политика В Петербурге установили еще одно «надгробие Путина» Где именно установили новое «надгробие», активисты не уточнили. Новое "надгробие" Путину установили в Петербурге.

Авто АвтоВАЗ оставил Lada Vesta без сигнализации Компания АвтоВАЗ прекратила установку штатной сигнализации на все модификации автомобиля Lada Vesta.

Происшествия Бывшего сотрудника ФСБ приговорили к шести годам колонии за госизмену Московский окружной военный суд приговорил экс-сотрудника ФСБ Дмитрия Докучаева к шести годам колонии строгого режима за госизмену, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Политика WikiLeaks узнала о слежке за Ассанжем в посольстве Эквадора Масштабная слежка велась за основателем WikiLeaks Джулианом Ассанжем в посольстве Эквадора.

Здоровье Министерство здравоохранения предложило расширить полномочия ФОМС Федеральный фонд обязательного медицинского страхования (ФОМС) могут наделить полномочиями по мониторингу деятельности страховых медорганизаций.

Кино Вышел трейлер к фильму «Король Лев» Компания Walt Disney опубликовала трейлер к киноадаптации культового мультфильма «Король Лев», который вышел в 1994 году.