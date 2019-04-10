Армия и оружие
РФ начала поставки тяжелых огнеметов «Солнцепек» в Саудовскую АравиюИнтерфакс 03:30
Россия начала поставки в Саудовскую Аравию тяжелых огнеметных систем ТОС-1А "Солнцепек", сообщил в среду информированный собеседник "Интерфакса".
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«Интерфакс»: Россия начала поставки огнеметов «Солнцепек» в Саудовскую Аравию
Московский Комсомолец04:06
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