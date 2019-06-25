Политика
«Коммерсантъ» сообщил о возможном запрете на импорт в РФ вин из ГрузииИнтерфакс 17:34
Еще один источник на алкогольном рынке рассказал, что слышал о подобных вопросах Роспотребнадзора. Собеседники газеты полагают, что опросы могут быть связаны с подготовкой к введению запрета на импорт грузинских вин в РФ.
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Опросы могут быть связаны с подготовкой к введению Россией запрета импорта вина из Грузии на фоне обострения отношений двух стран, считают источники "Ъ". 21 июня в Тбилиси начались протесты с требованием проведения досрочных парламентских выборов.Коммерсантъ14:16
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Автоматически обработано 7295 источников, обновлено в 18:15, Вашингтон
Армия и оружие
Срок службы в турецкой армии сокращён до полугода
Парламент Турции принял законопроект, согласно которому срок обязательной службы в армии сокращается до шести месяцев.
Обновлено в 11:53
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В Новосибирске выставили на продажу «губернаторскую» ГАЗ-3111 «Волга» с 2,7-литровым мотором Toyota.
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Общество
Мускулистая ворона напугала пользователей соцсетей
Пользователи предположили, что перед ними гибрид вороны и гориллы.
Обновлено вчера в 14:18
Игры
В Steam началась летняя распродажа
В магазине Steam началась летняя распродажа. Игроки получают долгожданные скидки на целый ряд популярных игр.
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Политика
МИД Грузии прокомментировал решение ПАСЕ по России
Глава МИД Грузии Давид Залкалиани выразил сожаление в связи с принятием Парламентской ассамблеей Совета Европы (ПАСЕ) резолюции, позволяющей России вернуться к работе в организации.
Обновлено в 16:58
Экономика
Сбербанк запустил переводы с кредитных карт на дебетовые
Клиентам Сбербанка разрешили переводить деньги с кредитных карт на дебетовые, сообщил РБК со ссылкой на пресс-службу банка.
Обновлено в 02:11
Футбол
Женская сборная Нидерландов обыграла Японию и вышла в четвертьфинал ЧМ
Женская сборная Нидерландов по футболу одержала победу над командой Японии и вышла в четвертьфинал чемпионата мира.
Обновлено в 16:57
Экономика
Минфин посчитал стоимость социальных инициатив из послания Путина
В прошлом году в аналогичных материалах Минфина не выделялись ассигнования на реализацию ежегодного послания президента.
Обновлено в 17:00
Происшествия
В Москве задержан грабитель, травивший прохожих газировкой
Сотрудники правоохранительных органов задержали в Басманном районе Москвы мужчину, который грабил прохожих, опаивая их отравленными напитками.
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Общество
ВС РФ рассматривает апелляцию по референдуму из-за свалки в Шиесе
Ранее Собрание депутатов Архангельской области отказало в проведении референдума по свалке в Шиесе, но Архангельский областной суд в апреле признал решение необоснованным.
Обновлено в 07:57
Шоу-бизнес
Умерла актриса Алла Покровская, мать Михаила Ефремова
"Алла Борисовна Покровская скончалась сегодня", - сказал представитель театра. Причина смерти артистки не названа.
Обновлено в 07:50
Политика
Апелляционный суд США опубликовал график подачи документов сторонами по делу Бутиной
Апелляционный суд столичного округа Колумбия опубликовал во вторник график подачи документов сторонами по делу осужденной в США россиянки Марии Бутиной.
Обновлено в 16:53
Происшествия
Начальник СИЗО Ярославля уволился на фоне жалоб от арестантов
Евгений Соловьев, начальник СИЗО № 1 Ярославля, покинул пост по собственному желанию, сообщила РБК пресс-секретарь регионального управления ФСИН Анна Частухина.
Обновлено в 13:49
Экономика
Курс грузинской валюты упал до исторического минимума
Национальный банк Грузии во вторник установил официальный обменный курс грузинской национальной валюты, который составил 2,82 лари за $1.
Обновлено в 09:39
Авто
Кроссовер Audi Q7 получил спецверсию в России
Начался прием заказов российскими автодилерами Audi на специальную серию полноразмерного кроссовера Audi Q7 S line Edition.
Обновлено в 10:15
Армия и оружие
Россия отвергла обвинения в неизбирательности ударов по целям в Идлибе
Категорически отвергаем все заявления о неизбирательном характере ударов правительственных сил по целям в Идлибе", - сказал Бакин.
Обновлено в 15:57
Общество
«Ну что, мы вас всех уже избили?» Что на самом деле происходит в Грузии и как изменилось отношение к туристам из России
Пока федеральные каналы нагнетают обстановку и ищут американский след в грузинском протесте, «Новая» поговорила с местными жителями, чтобы узнать, на самом ли деле в Грузию стало опасно ехать.
Обновлено в 12:47
Политика
В Госдуме РФ оценили идею запустить для россиян шаттлы в Грузию
Первый заместитель председателя комитета Государственной думы по обороне и безопасности Александр Шерин в интервью ФАН оценил предложение запустить для россиян шаттлы в Грузию.
Обновлено в 04:59
Политика
Суд в Киеве отменил присвоение двум проспектам имен Бандеры и Шухевича
Окружной административный суд Киева отменил решение Киевского горсовета о присвоении двум проспектам имен Степана Бандеры и Романа Шухевича, пишет УНИАН со ссылкой на адвоката Дмитрия Биловчука.
Обновлено в 17:39
Авто
Как могла бы выглядеть альтернатива седану Aurus Senat от ЗИС
Российский дизайнер Сергей Баринов опубликовал новый проект, в котором продемонстрировал премиальный седан, который во многом оказался похож на классические автомобили ЗИС, возившие партийную верхушку.
Обновлено в 09:07
Хоккей
Сергей Зубов введен в Зал хоккейной славы в Торонто
Олимпийский чемпион, двукратный обладатель Кубка Стэнли россиянин Сергей Зубов введен в Зал хоккейной славы в Торонто.
Обновлено в 15:48
Транспорт
Верховный суд разъяснил, как наказывать нарушителей ПДД
Пленум Верховного суда своим постановлением разъяснил нижестоящим судам нюансы применения 12-й главы КоАП, в которой прописаны санкции за нарушения ПДД.
Обновлено в 05:20
Шоу-бизнес
Организатор концерта Аллы Пугачевой в Минске рассказал о ее райдере
Никаких особых пожеланий Алла Борисовна не выдвигает. Концерт в Минске будет похожим на юбилейный концерт Пугачевой в Москве.
Обновлено в 05:15
Происшествия
Найдены следы пропавшей с миллионами рублей кассирши из Башкирии
Полиция обнаружила автомобиль кассирши из башкирского города Салават Луизы Хайруллиной, которая исчезла вместе с семьей после хищения более 20 миллионов рублей.
Обновлено в 16:26
Армия и оружие
Фрегат «Адмирал Горшков» с КР «Калибр» на борту прибыл на Кубу
На борту российского фрегата «Адмирал Горшков» в качестве вооружения – 16 крылатых ракет, подлётное время которых от порта Гаваны до побережья Флориды составляет всего несколько минут.
Обновлено вчера в 23:19
Футбол
В интернете появилось фото новой домашней формы «Зенита»
На портале Footyheadlines появилась фотография домашней формы «Зенита» на следующий сезон.
Обновлено в 07:38
Футбол
Томас Цорн: «Глушакову заплатили меньше 100 миллионов»
Безусловно, РПЛ сложнее и аргентинцу предстоит многое доказать в России, но, если отталкиваться от суммы, которую должен был заплатить за него АЕК, чтобы выкупить, то мы совершили удачную сделку.
Обновлено в 17:00
Политика
Трамп пока не планирует встречи с Ким Чен Ыном
Обновлено вчера в 20:56
Происшествия
Мать десятерых детей умерла в нижегородском СИЗО
Обновлено в 12:01