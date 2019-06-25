Политика
В России приготовились запретить грузинское виноLenta.ru 18:33
Российские власти начали запрашивать у торговых сетей информацию о доле грузинского вина в ассортименте. Об этом сообщает «Коммерсантъ». Таким образом в России готовятся к введению запрета на импорт алкоголя из Грузии, считают источники издания.
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Опросы могут быть связаны с подготовкой к введению Россией запрета импорта вина из Грузии на фоне обострения отношений двух стран, считают источники "Ъ". 21 июня в Тбилиси начались протесты с требованием проведения досрочных парламентских выборов.Коммерсантъ14:16
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Автоматически обработано 7295 источников, обновлено в 19:51, Вашингтон
Общество
Старые долги по ЖКХ попросили признать безнадежными к взысканию
Депутаты Госдумы рассмотрят законопроект, которым предлагается признавать задолженность за услуги ЖКХ с истекшим сроком исковой давности безнадежной к взысканию.
Обновлено в 05:31
Общество
Медведев повысил пособия на детей с 50 до 10 тысяч рублей
Премьер-министр России Дмитрий Медведев рассказал, что пособия на детей с полутора до трех лет будут повышены с 50 до 10 тысяч рублей.
Обновлено в 08:59
Общество
В Сан-Франциско запретили все виды электронных сигарет
Сан-Франциско стал первым городом в США, где запретили все виды электронных сигарет. Соответствующее решение принял городской совет.
Обновлено в 19:01
Происшествия
Экс-полковник Захарченко пожаловался, что не может подстричься в СИЗО
Приговоренный за коррупцию к 13 годам колонии бывший оперативник МВД Дмитрий Захарченко пожаловался, что в СИЗО "Лефортово" не может подстричься уже два месяца, ему не дают для этого машинку, рассказал во вторник РИА Новости ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Иван Мельников.
Обновлено в 13:48
Политика
МИД Грузии прокомментировал решение ПАСЕ по России
Глава МИД Грузии Давид Залкалиани выразил сожаление в связи с принятием Парламентской ассамблеей Совета Европы (ПАСЕ) резолюции, позволяющей России вернуться к работе в организации.
Обновлено в 16:58
Политика
Зеленский прокомментировал решение ПАСЕ по России
Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал в своем Facebook текущую ситуацию с возвращением российской делегации в Парламентскую ассамблею Совета Европы.
Обновлено в 05:44
Общество
Суд в США отказался отклонить иск миллиардера Рыболовлева к Sotheby’s
Федеральный суд в Нью-Йорке отказался отклонить иск российского миллиардера Дмитрия Рыболовлева к аукционному дому Sotheby's на 380 миллионов долларов, говорится в решении судьи Джесси Фурмана.
Обновлено в 17:19
Шоу-бизнес
Организатор концерта в Минске раскрыл детали райдера Аллы Пугачевой
Организатор концерта Аллы Пугачевой управляющий холдингом Atom Entertainment Group Андрей Алексеев рассказал про условия, которых артистка выдвинула для организации концерта в Белоруссии.
Обновлено в 10:24
Культура
Впервые главой студии Warner Bros. стала женщина
Первой женщиной во главе студии стала Энн Сарнофф, ранее управлявшая компанией BBC Studios Americas.
Обновлено в 03:11
Экономика
Власти хотят учесть серую занятость в налоговом эксперименте
Власти хотят учесть серую занятость в налоговом эксперименте Минфин и Минэкономики предлагают расширить эксперимент по налогообложению самозанятых за счет учета работников в возрасте до 72 лет в неформальном секторе экономики.
Обновлено в 07:41
Авто
В Новосибирске продают губернаторскую «Волгу» с мотором от Toyota
В Новосибирске выставили на продажу «губернаторскую» ГАЗ-3111 «Волга» с 2,7-литровым мотором Toyota.
Обновлено вчера в 12:42
Политика
Кремль официально отказался освобождать украинских моряков
В Кремле заявили, что не собираются исполнять требование морского трибунала ООН по освобождению украинских моряков, задержанных в Керченском проливе за нарушение морской границы РФ в ноябре прошлого года.
Обновлено в 12:06
Здоровье
В инсценировке отравления обвинили Бари Алибасова
Гастроэнтеролог Виталий Румянцев заявляет, что ряд несоответствий вырисовывается из истории отравления Алибасова.
Обновлено в 10:18
Хоккей
Россиянин Зубов включен в Зал хоккейной славы в Торонто
Помимо российского защитника в Зал хоккейной славы включены трехкратный обладатель Кубка Стэнли канадец Ги Карбонно, чех Вацлав Недомански, четырехкратная олимпийская чемпионка Хейли Уикенхайзер из Канады, а также генеральный менеджер "Питтсбурга" Джим Рутерфорд и тренер Джерри Йорк, являющийся самым успешным действующим наставником в Национальной ассоциации студенческого спорта.
Обновлено в 16:27
Политика
Суд в Киеве отменил присвоение двум проспектам имен Бандеры и Шухевича
Окружной административный суд Киева отменил решение Киевского горсовета о присвоении двум проспектам имен Степана Бандеры и Романа Шухевича, пишет УНИАН со ссылкой на адвоката Дмитрия Биловчука.
Обновлено в 17:39
Политика
Трамп пригрозил Ирану уничтожением
Президент США Дональд Трамп пригрозил Ирану "огромной силой" вплоть до уничтожения в случае атаки против Соединенных Штатов.
Обновлено в 11:38
Энергетика
Минэнерго и Минфин договорились о механизме компенсации нефтяникам
Минэнерго и Министерство финансов России согласовали источники компенсации нефтяным компаниям за поставки топлива на внутренний рынок в рамках демпфирующего механизма на 2020 год.
Обновлено в 14:11
Политика
Глава Мурманской области уволил зама после прямой линии с президентом
Временно исполняющий обязанности губернатора Мурманской области Андрей Чибис на совещании в правительстве заявил, что решил уволить замгубернатора Инну Погребняк, отвечавшую за медицину в регионе.
Обновлено вчера в 03:55
Общество
Мускулистая ворона напугала пользователей соцсетей
Пользователи предположили, что перед ними гибрид вороны и гориллы.
Обновлено вчера в 14:18
Футбол
Хорватский защитник Шарлия примет участие в сборе ЦСКА
В сборе примет участие защитник «Славен Белупо» Звонимир Шарлия. Об этом сообщает официальный твиттер армейцев.
Обновлено в 11:47
Происшествия
Петербуржец зарезал 18-летнюю возлюбленную и остался ждать полицию
В Санкт-Петербурге расследуется жестокое убийство 18-летней девушки, которое произошло сегодня в одном из жилых домов на Московском проспекте.
Обновлено в 13:02
Театры
Скандал в Доронинском МХАТе дошел до Кремля
В МХАТ имени Горького отреагировали на претензии о качестве спектаклей, высказанные в открытом обращении артистов и зрителей к президенту России Владимиру Путину.
Обновлено в 09:58
Общество
ВС РФ рассматривает апелляцию по референдуму из-за свалки в Шиесе
Ранее Собрание депутатов Архангельской области отказало в проведении референдума по свалке в Шиесе, но Архангельский областной суд в апреле признал решение необоснованным.
Обновлено в 07:57
Финансы
Минфин посчитал стоимость социальных инициатив из послания Путина
В отличие от национальных проектов социальные инициативы президента — реальные меры, деньги на которые предусмотрят в федеральном бюджете, пояснила РБК руководитель направления фискальной политики Экономической экспертной группы Александра Суслина.
Обновлено в 17:00
Технологии
«Росэлектроника» представила VR-тренажеры для саперов и пожарных
Холдинг «Росэлектроника» госкорпорации «Ростех» представил комплексный тренажер на основе технологии виртуальной реальности.
Обновлено в 06:55
Армия и оружие
Российские ВКС отомстили сирийским боевикам за гибель спецназовца
Обновлено вчера в 11:32
Политика
Саакашвили назвал «беспределом» действия властей Грузии
Обновлено в 17:59
Недвижимость
Жители Дальнего Востока смогут оформить ипотеку под 2% годовых
Правительство РФ разрабатывает механизм льготной ипотеки для жителей Дальнего Востока, ставка по ней будет составлять 2% годовых.
Обновлено в 05:05
Шоу-бизнес
Анастасия Цветаева показала, что подарил ей муж за недавно родившегося сына
Обновлено в 14:15
Экономика
Сбербанк запустил денежные переводы с кредитных карт
Сбербанк запустил сервис денежных переводов с кредитных карт на дебетовые между своими клиентами.
Обновлено в 01:00