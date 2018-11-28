Энергетика
Цена на нефть Brent стабилизировалась у отметки $60 за баррель
Цена на нефть Brent стабилизировалась у отметки $60 за баррельИнтерфаксвчера в 01:11
Цена январских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:50 по московскому времени уменьшилась на $0,14 (0,23%) - до $60,34 за баррель. В понедельник контракты подорожали на $1,68 (2,8%) - до $60,48 за баррель.
Интерфаксвчера в 01:11
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Нефтяные цены стабилизировались у отметки в $60 в преддверии саммита G20 в Аргентине
Комсомольская правдавчера в 07:33
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Энергетика
В Правительстве решили создать рабочую группу по топливному рынку
По итогам совещания было решено создать рабочую группу при Минэнерго, в которую войдут все ключевые объединения независимых АЗС, трейдеров и ВИНК для выработки совместных предложений по развитию розничного рынка.
Обновлено в 04:35
Энергетика
Трамп заявил, что нефть подешевела после его звонка саудовскому принцу
О сбитых ценах на нефть после звонка принцу Саудовской Аравии заявил президент США Дональд Трамп 27 ноября в интервью газете The Washington Post.
Обновлено в 03:30
Энергетика
На газификацию Кировской области выделят более 850 миллионов рублей
В 2019 году на газификацию Кировской области выделят больше 850 млн рублей. Это в 3,6 раз больше, чем в текущем году.
Обновлено в 04:55
Энергетика
Чистая прибыль ПАО «Татнефть» за 9 месяцев составила 162,9 млрд рублей
Чистая прибыль ПАО "Татнефть" за 9 месяцев текущего года составила 162,9 млрд рублей.
Обновлено в 04:43
Энергетика
ЦБ может пересмотреть прогноз цены на нефть
ЦБ может пересмотреть прогноз цены на нефть, при этом основные параметры прогноза могут измениться не очень сильно, потому что благодаря бюджетному правилу и плавающему курсу чувствительность многих параметров от прогноза по цене на нефть снизилась, заявила журналистам глава ЦБ Эльвира Набиуллина в кулуарах форума «Россия зовет!».
Обновлено в 04:19
Энергетика
Украина вдвое снизит тарифы на транспортировку газа
«Сегодня одобрили проект постановления НКРЭКУ, который предусматривает уменьшение более чем вдвое тарифов на услуги транспортировки газа для точек входа и точек выхода», — рассказала чиновник.
Обновлено в 01:21
Энергетика
Бразильский Petrobras за октябрь увеличил добычу углеводородов на 8%
Бразильский государственный нефтегазовый гигант Petrobras за октябрь увеличил добычу углеводородов на 8% благодаря запуску производства на платформе P-69 месторождения Лула, сообщила компания.
Обновлено вчера в 20:20
Энергетика
Франция стремится к независимости от ископаемых источников энергии
К 2022 году страна избавится от угольных ТЭС Франция собирается постепенно отказываться от использования ископаемых источников энергии, поскольку это позволит ей не зависеть от рынка нефти и газа, прежде всего — от основных игроков, таких как Россия и Иран.
Обновлено вчера в 17:37
Энергетика
Добыча «Мечела» в 2018 году ожидается на 2-5% ниже года ранее
Добыча угля «Мечелом» в 2018 году составит 19,5-20 млн тонн, сообщил глава компании Олег Коржов в ходе телефонной конференции для инвесторов.
Обновлено вчера в 21:05
Энергетика
Газ подорожал на копейку: это возмутило жителей Армавира
Действительно, на официальном сайте РЭК 23 ноября 2018 года опубликована информация о пересмотре розничных цен на газ, реализуемый населению http://www.rek23.ru/press-centr/pc-novosti/2018nov/154607/.
Обновлено в 03:03
Энергетика
В Австралии планируется строительство загрязняющего атмосферу завода
Австралийская нефтяная компания Woodside Petroleum подала заявку на строительство крупнейшего в стране завода по производству сжиженного природного газа (СПГ) в 425 км к северу от города Брума, не предоставив при этом план сокращения вредных выбросов или компенсации ущерба.
Обновлено вчера в 10:03
Энергетика
Венесуэла отклонила план BP по покупке доли Total SA в газовом проекте
Предложение BP PLC приобрести 49%-ную долю Total SA в газовом проекте в Венесуэле было отклонено министерством нефти этой страны в октябре, сообщает Dow Jones со ссылкой на Reuters.
Обновлено вчера в 10:27
Энергетика
Туапсинский порт выделяет «дочку» для развития бизнеса по перевалке
Как ранее сообщал „Ъ-Кубань“, в пресс-службе ТМТП заявляли о том, что выделение нефтяного терминала в отдельное юридическое лицо направлено на повышение привлекательности активов Туапсинского порта для потенциальных инвесторов.
Обновлено в 02:22
Энергетика
Газпромнефть-Оренбург впервые ввела «многоэтажную» скважину
Обновлено в 02:52
Энергетика
Минэнерго: российский СПГ подстегнет развитие Севморпути и всей Арктики
Рост транспортировки российского сжиженного природного газа (СПГ) по Северному морскому пути повлияет на развитие этого нового торгового пути, что в свою очередь приведет к взрывному развитию всей Арктики.
Обновлено в 00:26